Apple's Scary Fast-event is gefilmd met een iPhone 15 Pro Max, zo was in de aftiteling te lezen. Maar dat is niet het hele verhaal: Apple sleurde voor tienduizenden euro's aan apparatuur bij elkaar voor de eventvideo.

Het is al wel vaker gebeurd dat er videoclips of reclamespotjes met een iPhone zijn gefilmd, maar voor het Scary Fast-event heeft Apple toch echt alles uit de kast getrokken. Dit is te zien in een ‘behind the scenes’-filmpje dat achteraf is vrijgegeven. Apple gebruikte drones, professionele studioverlichting, dolly’s en andere dure opname-apparatuur ter waarde van duizenden euro’s om de beelden er zo goed mogelijk uit te laten zien.

In het filmpje komen enkele mensen aan het woord die betrokken zijn geweest bij het maken en bewerken van de beelden. Omdat het event een spookachtige sfeer moest uitstralen, leverde dit extra uitdagingen op qua belichting. In onderstaand bericht is te zien hoe het er achter de schermen aan toe ging.

Apple wil hiermee laten zien hoe goed de camerakwaliteit van de iPhone is, maar helemaal eerlijk is het niet. De hoeveelheid dure apparatuur die hiervoor is gebruikt, is niet haalbaar voor een normale gebruiker. Het roept ook de vraag op: als je zoveel mensen en apparatuur nodig hebt, maakt de camera niet meer zoveel uit. Dan kun je met bijna elke niet al te oude camera fantastische beelden schieten.

Wat ook opvalt, is dat Apple niet de eigen Camera-app heeft gebruikt maar de third party-app Blackmagic Camera. Verder werd gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid om log-encoded te videofilmen, zodat de kleuren achteraf nog tot in het kleinste detail konden worden aangepast.

Hieronder kun je het complete event terugkijken:

We hebben ook een korte versie, waarin alleen het beginfilmpje te zien is.

In de videoclip van Olivia Rodrigo is te zien dat het ook met wat minder apparatuur lukt om een prima videoclip te maken.