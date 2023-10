Het is alweer een tijdje geleden dat Apple is gestopt met de Touch Bar. Er is nog één model in het assortiment dat een Touch Bar heeft (de 13-inch MacBook Pro), maar dat komt vooral omdat Apple geen zin heeft om een nieuwe behuizing te ontwerpen. Het is goed mogelijk dat deze 13-inch MacBook komende week uit het assortiment gaat, al zouden we ook niet versteld staan als Apple er nog een jaartje aan vast plakt. Maar wat als Apple de Touch Bar nou eens als los accessoire zou uitbrengen? Met dat idee is ontwerper Rasmus Nielsen aan de slag gegaan.

Geen idee wat de Touch Bar is? Geen probleem, want zo heel lang bestond deze De Touch Bar is een smalle touchscreenstrook die zich boven het toetsenbord van sommige Apple MacBook Pro-modellen bevindt. Het vervangt de traditionele functietoetsen en biedt dynamische knoppen die veranderen afhankelijk van welke applicatie je gebruikt. Bijvoorbeeld: in een tekstverwerker kun je tekststijlen selecteren, in een fotobewerkingsprogramma kun je door filters bladeren en in een muziekapp kun je door nummers scrollen. De Touch Bar kan ook worden aangepast met snelkoppelingen naar je favoriete functies. Het biedt ook Touch ID, waarmee je kunt inloggen, apps kunt kopen en betalingen kunt doen met Apple Pay. Het doel is om het computergebruik intuïtiever en efficiënter te maken.

Rasmus is een Deense UI-designer die constant met grappige ideeën komt. Niet alles is serieus en dat geldt ook voor deze losse Touch Bar. Mocht dit ooit op de markt komen (wat we betwifelen), dan zou het handig zijn als de Touch Bar dezelfde lengte heeft als het toetsenbord en magnetisch daaraan vastgemaakt kan worden. Een andere optie is dat Apple de Touch Bar toevoegt aan een nieuw model van het Magic Keyboard.

Dit is de Touch Bar

Tijdens het Scary Fast-event verwachten we dat Apple nieuwe varianten van Magic Mouse, Trackpad en Keyboard aankondigt, voorzien van usb-c aansluiting. Die zou je kunnen gebruiken met de eveneens vernieuwde 24-inch iMac met M3-processor, die eveneens wordt verwacht. Voor mensen die al een complete set toetsenbord met muis of trackpad hebben, heeft het niet zoveel om te upgraden naar een model met usb-c poort. Het enige wat waarschijnlijk gaat veranderen is de oplaadpoort en die heb je bij deze bureau-accessoires niet zo vaak nodig.

