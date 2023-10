We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Apple TV+

The Enfield Poltergeist

Apple heeft een nieuwe griezelige documentaireserie uitgebracht over een fenomeen dat bekendstaat als The Enfield Poltergeist. De vierdelige mysterieuze documentaire gaat over een raadshuis in de Engelse stad Enfield, waarvan wordt gezegd dat het er spookte. Hoewel de politie nooit paranormale aanwijzingen heeft gevonden, bevestigen paranormale onderzoekers en journalisten de beweringen van de familie.

Bekijken: The Enfield Poltergeist op Apple TV+

Check ook ons eerder gepubliceerde overzicht van horrorfilms en series op Apple TV+!



Disney+

Trap Jazz

Te zien bij: Disney+

De muzikanten uit Atlanta achter enkele van de grootste namen in de muziekwereld beginnen aan een onzekere reis naar de schijnwerpers met een nieuw muziekgenre dat trapmuziek met jazz versmelt.

Welcome to Wrexham (seizoen 2)

Te zien bij: Disney+

Acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney kochten in 2020 de Britse voetbalclub Wrexham. In deze documentaireserie kom je dichtbij de spelers en de fans. Niet alles loopt als gepland bij deze underdogs, maar het levert genoeg entertainment op om een tweede seizoen te gaan kijken. Kortom, Ted Lasso in het echt!

Netflix

Get Gotti (seizoen 1)

Te zien bij: Netflix

Deze docuserie van de makers van ‘Fear City’ volgt de strijd van de FBI om de beruchte maffiabaas John Gotti op te pakken, en belicht beide kanten van het verhaal.

Pain Hustlers

Te zien bij: Netflix

Een blutte maar ambitieuze alleenstaande moeder krijgt een kans in de farmaceutische verkoop. Hoe ver zal ze gaan om van een krachtige nieuwe pijnstiller een succes te maken? Als je dit weekend in de stemming bent voor satirische kritiek op Big Farma, dan is Pain Hustlers precies wat je zoekt. Deze nieuwe Netflix-film, met een cast vol sterren, is losjes gebaseerd op een gelijknamig artikel in de New York Times uit 2018. Emily Blunt speelt de voortijdig schoolverlater Liza, die haar kans grijpt om aan de slag te gaan bij een farmaceutische start-up. Maar niet alles wat daar gebeurt is even ethisch. De regisseur is David Yates, bekend van Harry Potter.

The Nun II

Te zien bij: Netflix

Zuster Irene heeft de confrontatie met de demon Valak overleefd en leidt een anoniem leven in een Italiaans klooster. Maar ook Valak is ontsnapt en heeft bezitgenomen van één van Irenes goede vrienden.

Life on Our Planet

Te zien bij: Netflix

Het is geen David Attenborough-documentaire, maar Netflix heeft een goed alternatief gevonden door Morgan Freeman in te schakelen als voice-over voor deze natuurdocumentaire. Life on Our Planet onderzoekt het leven op onze planeet, van het prehistorische tijdperk via de ijstijd naar het heden. De docuserie bestaat uit 8 afleveringen, waarin 4 miljard jaar (!) voorbij komen. De promo belooft “natuurlijke historie zoals je die nog nooit eerder hebt gezien”. Iedereen met wat interesse in dieren en evolutie zal het aanspreken, maar de critici vonden de CGI niet altijd geslaagd.

Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix

Te zien bij: Netflix

Deze nieuwe animatieserie is een feest van herkenning voor gamers. Je ziet een hoop personages uit de games van Ubisoft, zoals Rayman en Sam Fisher. Volg het verhaal van supersoldaat Dolph Laserhawk, die een missie moet volbrengen om te voorkomen dat er een bom in zijn hoofd ontploft. Hij krijgt daarbij hulp van een assassin uit Assassin’s Creed en Jade en Pey’j uit Beyond Good & Evil.

HBO Max

The Gilded Age (seizoen 2)

Te zien bij: HBO Max

Te zien vanaf maandagochtend. HBO’s veelgeprezen drama speelt zich af in New York. In de nieuwe afleveringen worstelen de zusjes Van Rhijn (gespeeld door Christine Baranski en Cynthia Nixon) opnieuw met het feit dat de Russells (gespeeld door Carrie Coon en Morgan Spector) veel populairder zijn. Dit levert weer de nodige drama op. De eerste aflevering zal vanaf zondagavond (dat is maandagochtend in Nederland) beschikbaar zijn om te streamen op HBO Max. De resterende zeven afleveringen verschijnen wekelijks tot en met 17 december.

Amazon Prime Video

Good Luck Guys (seizoen 1 – aflevering 1)

Te zien bij: Amazon Prime Video

De serie volgt zes onverwachte koppels op een verlaten strand in Thailand. Ontdaan van alle luxe en rijkdom proberen ze hun innerlijke avonturier te vinden. Worden zij de overlevers die ze zo graag willen zijn? Of vallen hun survival skills toch een beetje tegen, eenmaal in de jungle aangekomen? En hoe gaan ze alle zware uitdagingen te lijf? Lukt het ze te leven, zonder alles wat ze thuis zo voor lief nemen zoals hun telefoon, internet en beautyproducten? Welk koppel zal als laatste overeind blijven? Welke influencer kan echt overleven zonder filter? Robbert Rodenburg- winnaar van Expeditie Robinson 2021 – weet als geen ander hoe het is om te overleven in de jungle.

Hot Potato: The Story of The Wiggles

Te zien bij: Amazon Prime Video

Je had er tot vandaag waarschijnlijk nog nooit van gehoord, maar als je een fan bent van de Australische kindermuziekgroep The Wiggles dan heeft Prime Video dit weekend een documentaire voor je. Aan de hand van tientallen jaren aan persoonlijk archiefmateriaal en beelden van hun uitverkochte shows vertelt Hot Potato het verhaal hoe Anthony Field, Murray Cook, Greg Page en Jeff Fatt beroemd werden als onwaarschijnlijke muziek- en tv-megasterren.

SkyShowtime

The Super Mario Bros. Movie

Te zien bij: SkyShowtime

Vanaf zaterdag is de animatiefilm The Super Mario Bros. Movie bij SkyShowtime te zien, een film gebaseerd op de populaire Nintendo-games. Je volgt de broers Mario en Luigi, die de magische wereld van Mushroom Kingdom worden ingezogen. Vermakelijk voor jong en oud.

Five Nights at Freddy’s

Te zien bij: SkyShowtime

Five Nights at Freddy’s is de eerste verfilming van de gelijknamige videogame uit 2014. De timing is niet toevallig, zo vlak voor Halloween. Het verhaal draait om een ​​buiten gebruik gestelde, circusachtige pizzeria waarvan de griezelige animatronische karakters niet zo levenloos zijn als ze lijken. Josh Hutcherson, Matthew Lillard en Elizabeth Lail spelen de hoofdrollen. Erg eng is het allemaal niet, maar als je fan bent van het originele verhaal van de game, moet je het vooral kijken vanwege de nostalgie.

Fellow Travelers

Te zien bij: SkyShowtime

De langverwachte verfilming van de roman van Tomas Mallon, Fellow Travellers, is vanaf zondag te zien bij SkyShowtime. Deze politieke thriller brengt het liefdesverhaal in beeld van twee heel verschillende mannen, die elkaar in Washington ontmoeten in het McCarthy-tijdperk. De ene (gespeeld door Matt Bomer) is een gerespecteerd politicus, de andere (gespeeld door Jonathan Bailey) is een jonge man die een brug slaat met idealisme. Deze achtdelige serie volgt het tweetal tijdens de protesten tegen de oorlog in Vietnam in de jaren zestig, het disco-hedonisme van de jaren zeventig en de aids-crisis van de jaren tachtig. Critici hebben Fellow Travellers geprezen als een “episch homo-liefdesverhaal dat net zo hartverscheurend als hartverwarmend is”.

Pathé Thuis

Shooting Stars

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer de jonge LeBron James in de jaren ’90 met zijn schoolteam het basketbaltoernooi wint, is dit de eerste stap in zijn legendarische basketbalcarrière.

Gran Turismo

Te zien bij: Pathé Thuis

Wanneer de jonge Brit Jann Mardenborough dankzij zijn game skills een aantal Nissan-competities wint, krijgt hij de kans om zijn droom in vervulling te brengen: een echte racecoureur worden.