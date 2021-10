iCulture Vandaag: dit was maandag 25 oktober 2021

Er waren vandaag natuurlijk best wat andere nieuwtjes, zoals de hands-on ervaringen met de MacBooks, maar voor de meeste mensen staat 25 oktober toch echt in het teken van macOS Monterey. Na maanden wachten kan eindelijk iedereen deze grote update installeren. Lees al onze tips over macOS Monterey installeren, bekijk wat we ervan vinden in onze macOS Monterey review of praat met anderen mee over je ervaringen. Ook iOS 15.1 is beschikbaar voor je iPhone! Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Tips en uitleg

Zo kun je CarPlay uitschakelen op de iPhone, zodat kinderen er geen misbruik van kunnen maken.

In onze macOS Monterey FAQ lees je alle belangrijke details.

Apps

Deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

CARROT Weather (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Nu met SharePlay-ondersteuning en nieuwe functies voor de Apple Watch Series 7.

+ , iOS 13.0+) - Nu met SharePlay-ondersteuning en nieuwe functies voor de Apple Watch Series 7. ​ Adobe Lightroom: foto-editor (gratis, iPhone/ TV + IAP , iOS 13.0+) - Adobe Lightroom heeft nu compleet vernieuwde selectieve bewerkingen. Deze heten voortaan Maskeren. Zo kun je objecten en lucht selecteren, zodat je alleen die gebieden kunt bewerken. Dit zijn allemaal premium-functies voor betalende gebruikers.

+ , iOS 13.0+) - Adobe Lightroom heeft nu compleet vernieuwde selectieve bewerkingen. Deze heten voortaan Maskeren. Zo kun je objecten en lucht selecteren, zodat je alleen die gebieden kunt bewerken. Dit zijn allemaal premium-functies voor betalende gebruikers. ​ Drafts (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 14.1+) - Drafts heeft nu Autocomplete. Type ‘[[‘ om links aan te vullen, waarbij je dit zelf kunt definiëren.

+ , iOS 14.1+) - Drafts heeft nu Autocomplete. Type ‘[[‘ om links aan te vullen, waarbij je dit zelf kunt definiëren. Ulysses (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.1+) - Nu aangepast voor Siri Shortcuts en Quick Notes in macOS Monterey.

, iOS 14.1+) - Nu aangepast voor Siri Shortcuts en Quick Notes in macOS Monterey. DaVinci Resolve 17.4 – Vijf keer sneller 8K-video’s bewerken op de nieuwe MacBook Pro’s. ​