Final Cut Camera-app laat je filmen met vier iPhones tegelijk

De nieuwe app Final Cut Camera staat los van de al bestaande Final Cut-app voor iPad, maar je hebt wel beide apps nodig. Dankzij een nieuwer functie genaamd Live Multicam kun je van de iPad een multicam-productiestudio maken. Als videomaker of regisseur bestuur je hiermee de beelden van vier camera’s tegelijk. Om het te kunnen gebruiken is ook de vernieuwde Final Cut Pro for iPad 2 vereist. Vanuit deze app kun je de toestellen waarmee je aan het filmen bent besturen, bijvoorbeeld door de zoom, focus en belichting aan te passen.

Final Cut Camera voor iPhone en iPad

Daarnaast kun je Final Cut Camera als losse app gebruiken voor het schieten van video’s. Je hebt dan iets meer opties tot je beschikking in vergelijking met de standaard Camera-app op de iPhone en iPad. Zo kun je de ISO-waarde en de sluitertijd aanpassen. Voorheen had je voor deze geavanceerde functies apps van derden nodig, zoals de vaak genoemde BlackMagic Camera app. Live bewerken is echter een functie die je in apps van derden nog niet zult aantreffen.

Met Final Cut kun je nu de video-opnames van vier iPhones of iPads live aansturen.

Final Cut Pro zet automatisch de Live Multicam-beelden over en synchroniseert deze, zodat je moeiteloos van productie naar montage kunt gaan. Final Cut Pro bestond al een tijdje op de iPad, maar dankzij de komst van de M4-chip zijn er zwaardere toepassingen mogelijk. Zo is het mogelijk om op de iPad Pro 2024 tot vier keer meer streams in ProRes RAW te ondersteunen dan de eerdere iPads met M1.

Final Cut Camera op de iPhone.

Apple biedt in de vernieuwde app ook ondersteuning voor het bewerken van extern opgeslagen projecten, zodat je bijvoorbeeld videoprojecten die op een externe SSD zijn opgeslagen rechtstreeks kunt bewerken. Hierbij wordt geprofiteerd van de snelle Thunderbolt-verbinding.

Final Cut Camera komt dit voorjaar beschikbaar en vereist een iPhone XS of nieuwer met iOS 17.4 of later. Je kunt dus ook een wat ouder toestel gebruiken om je video vanuit meerdere standpunten vast te leggen. De app is gratis te installeren. Final Cut Pro for iPad 2 komt ook later dit voorjaar uit en werkt op abonnementsbasis: het kost 5 euro per maand of 49 euro per jaar. Je hebt een iPad met M1-chip of nieuwer nodig en daarnaast moet iPadOS 17.4 minimaal geïnstalleerd zijn.