Vanaf iPadOS 15 wordt het werken in meerdere apps makkelijker. In dit artikel leggen we uit welke functies nieuw zijn voor multitasking in iPadOS 15 en hoe je ze gebruikt.

Multitasking in iPadOS 15

Apple probeert van de iPad steeds meer een werkpaard te maken. Dat willen ze niet alleen bereiken door de iPad Pro met een M1-chip te bouwen, maar ook door de software aan te passen. Ook dit jaar voegt Apple handige functies toe aan de multitasking. De verbeteringen maken het gebruik van multitasking op de iPad een stukje makkelijker.

#1 Nieuwe knop voor een multitasking-menu

De verandering die je als eerste zult spotten is een nieuwe knop bovenaan het scherm van je iPad. Deze knop met drie puntjes verschijnt zodra je een app opent. Door erop te tikken kun je instellen hoe je de huidige app wil gebruiken. Je kunt kiezen tussen fullscreen, Split View en Slide Over. Kies je bijvoorbeeld voor Split View, dan kun je een tweede app kiezen die je tegelijkertijd op je scherm wil zien.

Wat je op de bovenstaande afbeelding ziet, is wat er verschijnt wanneer je op de knop drukt. De knop zelf is niet storend. Wanneer je een filmpje kijkt zal de knop ook niet verschijnen. Als een app geen Split View en Slide Over ondersteunt, wordt het icoon hiervoor grijs.

#2 Vensters in het midden openen met Center Window

Je kunt, wanneer een app hier ondersteuning voor heeft, een venster van een app openen in het midden van je scherm. Dit wordt Center Window genoemd. In de beta van iPadOS 15 kun je Center Window met de Mail-app en in de Notities-app gebruiken.

Een voordeel van Center Window kan zijn dat je even iets zonder veel afleiding wil bekijken. In de Mail-app kun je het activeren door je vinger ingedrukt te houden op een bericht en te kiezen voor Open in nieuw venster. In je nieuw geopende venster vind je ook een multitasking-menu, zoals in het vorige kopje beschreven. Hier kun je kiezen om het venster om te zetten in onder meer een een Slide Over weergave.

#3 Makkelijk een tweede app kiezen voor Split View

Een ergernis bij het gebruiken van Split View in iPadOS 14 en ouder is dat je relatief veel moeite moet doen om een tweede app te kiezen voor deze weergave. Je kunt namelijk slechts kiezen uit de apps die in je Dock staan. Vanaf iPadOS 15 kun je, zoals hierboven beschreven, op de multitasking-knop drukken om een tweede app te kiezen. Er is echter nog een manier om snel een tweede app te openen.

Je kunt, net als in oudere versies van iPadOS, je Dock tevoorschijn halen door van onderaan je scherm een beetje omhoog te vegen. Hier vind je vanaf iPadOS 15 ook je Appbibliotheek. Dit is, net als op de iPhone, een grote verzameling van al je apps. Heb je hier de app gevonden die je naast de huidige app wil gebruiken, dan kun je hem vastpakken door je vinger ingedrukt te houden. Er verschijnt nu een weergave om je app neer te zetten waar jij hem wilt hebben.

#4 Met Quick Note maak je snel notities

Heb je regelmatig gedachtes die je even moet opschrijven, dan kun je vanaf iPadOS 15 snel een notitie maken, ongeacht wat je aan het doen bent. Dit heet Quick Note. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is omhoog vegen vanaf de rechter onderhoek van je scherm. Er verschijnt dan een klein notitieveld waar je in kan doen wat je wil. Veeg hem weg en hij is automatisch opgeslagen in de Notities-app.

Je kunt ook een knop toevoegen aan je Bedieningspaneel om vanuit hier bij je snelle notitie te komen. Meer weten over Quick Note en andere manieren om snel een notitie te maken op je iPad? Bekijk dan onze tip.

#5 Split View apps verplaatsen vanuit de appkiezer

Werk je met Split View en wil je één van de apps vervangen met een recent gebruikte app? Vanaf iPadOS 15 kan dat vanuit de appkiezer. Het werkt heel simpel: open de appkiezer, houd je vinger ingedrukt op de app die je wil verplaatsen naar Split View en sleep hem over de app die vervangen moet worden.

Het voordeel van deze toevoeging is dat het eigenlijk niet uitmaakt welke recente app je kiest. Het hoeft bijvoorbeeld niet per se één van de drie meest recente apps te zijn. Je kunt overigens ook een venster uit Split View halen door deze eruit te slepen. Het is mogelijk om een Split View app naar een andere Split View te slepen.

#6 Shelf toont alle vensters van een app

De Shelf, of in het Nederlands ‘Appstrip’, toont alle vensters van een app. In de beta van iPadOS 15 heeft de Mail-app hier ondersteuning voor. De toepassing is dat je meerdere mails geopend kan hebben op de achtergrond. Via de Shelf kom je er snel bij. De vensters worden bewaard tot je een venster wegschuift.

In de Mail-app vind je onderaan je inbox een knop om de Shelf te openen. Je kunt tikken om één van de vensters met Center Window in het midden van je scherm te openen. Wil je een venster sluiten, dan veeg je hem gewoon omhoog. De Shelf verdwijnt zodra je ergens op het scherm tikt.

#7 Nieuwe toetscombinaties

Gebruik je een extern toetsenbord met je iPad? Vanaf iPadOS 15 komen er nieuwe toetscombinaties om snel te schakelen tussen fullscreen, Split View en Slide Over. Ook is de interface op het scherm van je iPad veranderd. Het gaat hier om de balk met onder meer de woordvoorspelling en knoppen voor kopiëren, knippen en plakken. Hoe dit eruit ziet hebben we helaas nog niet kunnen testen.

Of Apple met deze verbeteringen meer mensen hun iPad als werkcomputer zullen gebruiken moet nog blijken. Het is in ieder geval makkelijker geworden om te multitasken met je iPad. iPadOS 15 lost vooral frustraties op bij het gebruik van Split View, wat toch een van de belangrijkste functies is voor multitasking op de iPad. Maar voor echt grote veranderingen in de manier hoe je de iPad gebruikt, zorgt de update niet.