1Password kondigde al in november aan dat er passkey-ondersteuning aan zit te komen. Nu hebben we een datum: op 6 juni komt de passkey-functie naar 1Password.

1Password met passkey

In een video leggen de makers van 1Password uit hoe de passkey-functie zal gaan werken. Met passkey kun je op apps en websites inloggen net zoals je een Apple Pay-betaling doet. Je geeft met Face ID of Touch ID toestemming, in dit geval om zelf toegang te krijgen tot bepaalde gegevens. Volgens CEO Jeff Shiner zullen gebruikers weinig verschil merken met het automatisch invullen van wachtwoorden. Dit is met opzet zo gedaan, zodat het voor gebruikers zo envoudig mogelijk is.



1Password moet naadloos werken voor gebruikers, ongeacht of je nu een wachtwoord of een passkey gebruikt. Shiner denkt dat 1Password een belangrijke rol kan spelen om gebruikers vertrouwd te maken met passkeys en duidelijk te maken dat het echt wel veilig is. Omdat het zo gemakkelijk werkt denken sommige mensen dat je gegevens minder goed beveiligd zijn. In het kader daarvan had 1Password ook al vroegtijdig een demopagina waarmee je alvast je passkey kunt maken en opslaan in 1Password. Hiervoor heb je momenteel nog een extensie voor Chrome of Edge nodig; Safari en Firefox volgen later. De demopagina helpt je bij het maken van je passkey en het opslaan. Daarbij zie je meteen welke bedrijven er al ondersteuning voor bieden.

De invoering van passkeys geldt vanaf 6 juni voor iedereen met een 1Password-account. Als gebruiker kun je ervoor kiezen om je master password te vervangen door een passkey, als je dat wilt. Mogelijk komt deze functie later beschikbaar, maar nog voor de zomer, zo wordt in onderstaande video beloofd.

1Password is ook lid van de FIDO Alliance een praat daarin mee over de functionaliteit, zo blijkt uit een blogposting.