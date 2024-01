De Apple Watch bestaat al sinds 2015, maar het heeft tot en met 2024 geduurd voordat Schiphol eindelijk een app op de Apple Watch heeft. De nieuwe Apple Watch-app van Schiphol biedt in een overzicht van de vertrektijd, gate en bagageband vanaf je pols. Ook heb je zo het vluchtnummer altijd bij de hand en wordt er afgeteld naar het moment van vertrek of aankomst.

Schiphol-app op Apple Watch

De nieuwe Schiphol-app op de Apple Watch maakt gebruik van de vernieuwde designelementen van watchOS 10. De gehele app heeft een fullscreen donkergekleurde achtergrond en laat je scrollen om te wisselen tussen de aftelklok en detailinfo over je vlucht. Het voordeel is ook dat als je pushmeldingen van de Schiphol-app op je iPhone krijgt, je deze meteen kan openen vanaf de Apple Watch om snel meer informatie te zien. Om een vlucht op je Apple Watch toe te voegen, volg je die simpelweg vanaf de app op je iPhone. Je kunt maximaal één vlucht per keer volgen op de Apple Watch, want alleen de eerstvolgende vlucht wordt getoond.

De Schiphol-app heeft ook een complicatie op de Apple Watch, waarmee je de app snel kan openen vanaf de wijzerplaat. Er is helaas geen complicatie om meteen vluchtinfo vanaf de wijzerplaat te checken. Ook ontbreekt er een widget voor de nieuwe widgetfunctie van watchOS 10.

Overigens heeft de Apple Watch-app van Schiphol een vreemd maar opmerkelijk foutje. De app heeft namelijk nog de naam “👷Schiphol”, vermoedelijk als restant van een interne testversie. De app staat daardoor altijd bovenaan in de alfabetische applijst. Hou er ook rekening mee dat je daardoor bovenaan de lijst moet kijken als je de complicatie van de Schiphol-app toe wil voegen.

Overigens ontbreekt een iPad-versie van de Schiphol-app nog steeds.

Andere vliegtuigapps op Apple Watch

Jaren geleden verscheen er eens een onofficiële Schiphol-app op de iPhone mét een Apple Watch-versie. Maar die wordt al jaren niet meer onderhouden, al werkt de app nog wel. Maar er zijn gelukkig meer apps op de Apple Watch die je kunt gebruiken om vluchten te volgen. Een bekende is de app Flighty, maar ook App in the Air heeft een Apple Watch-versie.