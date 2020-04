Heb je een Apple Watch, dan heb je dankzij 1Password wachtwoorden, pincodes en meer altijd binnen handbereik. Je hoeft dan niet telkens de iPhone-app te openen om een wachtwoord of pincode op te zoeken, want je opent gewoon de 1Password-app op je horloge. Hoe stel je 1Password op de Apple Watch in? In deze tip leggen we het je uit.

Wat is 1Password op de Apple Watch?

1Password is een wachtwoordenprogramma waarmee je alle vertrouwelijke informatie beveiligd kunt opslaan. Denk daarbij aan wachtwoorden, pincodes, creditcards, paspoortnummers en dergelijke. 1Password zorgt dat deze informatie op al je apparaten makkelijk toegankelijk is en dat het tegelijk goed is afgeschermd. Op de Apple Watch biedt 1Password enkele handige functies.

Hoe kan ik 1Password op de Apple Watch instellen?

1Password is al lang beschikbaar op de Apple Watch en is bijgewerkt voor de laatste watchOS-versie. Het werkt alleen als je Apple Watch voorzien is van een pincode, omdat je gegevens anders niet goed zijn beschermd.

Je zult de app eerst moeten activeren:

Installeer de app op je Apple Watch via de Watch-app op je iPhone. Ga naar het tabblad Mijn Watch, tik op 1Password en zet de schakelaar bij Toon app op Apple Watch aan. Open 1Password op je iPhone. Tik op Instellingen > Apple Watch. Zet de schakelaar aan bij Schakel Apple Watch in.

Hoe kan ik 1Password-items op Apple Watch toevoegen en verwijderen?

De 1Password-app op de Apple Watch toont niet alle items, omdat dit te lange lijsten zou opleveren waar je maar lastig doorheen kunt scrollen. Daarom vind je alleen een selectie van de items op de Apple Watch. Je moet handmatig aangeven welke items je wilt zien.

Wil je een nieuw item toevoegen op de Apple Watch, dan doe je dat als volgt:

Ga op de iPhone naar 1Password. Blader naar een item dat je wilt toevoegen en open het. Tik op de optie Voeg toe aan Apple Watch. Het item verschijnt nu op de Apple Watch. Niets zichtbaar en blijf je een foutmelding houden? Dan heb je waarschijnlijk geen pincode ingesteld op je Apple Watch. Om wachtwoorden en andere details te zien tik je op een item en blader je naar beneden.

1Password-item verwijderen van de Apple Watch

Je kunt een item ook weer verwijderen van de Apple Watch. Dit doe je via 1Password op je iPhone. Ga naar het desbetreffende item en tik op de optie Verwijder van Apple Watch. Het onderdeel wordt vervolgens meteen van je Apple Watch verwijderd.

1Password toevoegen aan Apple Watch-dock

Wil je snel toegang tot 1Password, dan kun je het ook toevoegen aan het Apple Watch-dock. Dit doe je als volgt:

Open de Watch-app op de iPhone. Ga naar Mijn Watch en tik op Dock. Tik op Wijzig en voeg 1Password toe aan de lijst.

Om snel toegang te krijgen tot 1Password op de Apple Watch druk je op de zijknop om het dock te openen.