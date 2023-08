Geruchten over de iPhone SE 4 gaan al een flinke tijd en vliegen van hot naar her. Komt er uberhaupt nog wel een iPhone SE 4 en wat voor scherm zit er in de iPhone SE 4 als deze er toch wel komt? Geruchtenlekker @URedditor deelt nu op X (Twitter) enkele nieuwe functies die in de iPhone SE 4 zouden gaan zitten.



Functies iPhone SE 4: ‘Gebaseerd op iPhone 14’

Volgens de bron, die nog geen jarenlang betrouwbaar track-record heeft opgebouwd, is de vierde generatie iPhone SE gebaseerd op de iPhone 14. Het design zou overeenkomen, dus met een glazen achterkant en platte zijkanten van aluminium. Er gingen eerder geruchten dat de nieuwe iPhone SE gebaseerd zou zijn op de iPhone XR en iPhone 11, maar dat type ontwerp gebruikt Apple eigenlijk al jaren niet meer. De iPhone SE staat erom bekend om ontwerpen te gebruiken van voorgaande modellen en tegen de tijd dat de iPhone SE 4 verwacht wordt, is de iPhone iPhone 14 al zo’n drie jaar oud.

Dat betekent ook dat de iPhone SE 4 afstapt van de thuisknop en de overstap maakt naar een groter scherm (vermoedelijk 6,1-inch). Dit zal dan waarschijnlijk een OLED-scherm zijn. Verschillende leveranciers zouden al biedingen plaatsen om voor Apple de schermen te produceren. Dit zou ook betekenen dat de iPhone SE 4 Face ID krijgt. Een usb-c-poort lijkt een zekerheid, aangezien Apple in de EU verplicht is om vanaf eind 2024 de Lighting-poort te verruilen voor een universele oplaadpoort.

Opvallend is dat de iPhone SE 4 de nieuwe actieknop zou krijgen. Deze vinden we vermoedelijk vanaf dit najaar voor het eerst bij de iPhone 15 Pro, in plaats van de zijschakelaar. De nieuwe actieknop is programmeerbaar, zodat je zelf kan bepalen wat je ermee doet. Denk aan snel de camera openen of een foto maken, maar ook het uitvoeren van een Siri Shortcut of het op mute zetten van de iPhone. Tot slot meldt de bron nog dat de iPhone SE 4 slechts één camera krijgt aan de achterkant. Apple verkoopt (los van de huidige iPhone SE) alleen nog iPhones met twee camera’s of meer.