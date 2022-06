macOS Ventura is de nieuwste update voor je Mac. Niet alle devices krijgen de update, maar voor wie wel kan updaten komen er mooie nieuwe functies aan. In deze macOS Ventura FAQ beantwoorden we de meest gestelde vragen rondom de update. We zetten de belangrijkste weetjes voor je op een rijtje aan de hand van jullie vragen in deze macOS Ventura FAQ.

#1 Wat is macOS Ventura?

macOS Ventura, ook wel macOS 13 genoemd, is de grote najaarsupdate van 2022 voor de Mac. Deze update is geschikt voor MacBooks en desktop Macs, zoals de iMac en Mac mini.

Elk jaar brengt Apple een grote update uit voor de Mac, waar allerlei nieuwe functies in zitten. Met macOS Ventura geeft Apple weer het startsein voor een nieuwe versie. Het is de opvolger van macOS Monterey. Die update verscheen in 2021 en bracht verschillende vernieuwingen en verbeteringen zoals Siri Shortcuts voor de Mac, Universal Control en SharePlay. Ook in macOS Ventura vind je weer heel wat nieuws,

#2 Wanneer komt macOS Ventura uit?

Apple brengt macOS Venture uit in september of oktober 2022. De update zal dan gratis beschikbaar zijn voor iedereen met een geschikte Mac. De releasedatum van macOS Ventura ligt in lijn met de voorgaande macOS-updates.

#3 Kan ik macOS Ventura nu al installeren?

Als je wilt kun je nu al de macOS Ventura beta installeren. Deze is bedoeld voor ontwikkelaars om alvast hun apps te kunnen testen. In juli 2022 kom er ook een publieke betaversie van macOS Ventura beschikbaar, voor iedereen die zin heeft om de nieuwe functies alvast te proberen.

Omdat je macOS op een aparte schijf of op een apart volume kunt installeren, is dit vaak op een relatief veilige manier te proberen. Mochten apps niet meer werken, dan kun je altijd terug naar de opstartschijf waarop macOS Monterey staat.

#4 Is mijn Mac geschikt voor macOS Ventura?

Belangrijk om te weten is of jouw Mac geschikt is voor macOS Ventura. Dit jaar vallen er relatief veel modellen van 2016 en eerder af. Op deze modellen kan macOS 13 geïnstalleerd worden:

Lees ook ons artikel over geschikte Macs voor macOS Ventura.

#5 Wat is er nieuw in macOS Ventura?

macOS Ventura bevat diverse verbeteringen. Dit zijn de belangrijkste:

Meer opties voor Continuïteitscamera: iPhone als webcam voor je Mac

Desk View: iPhone als webcam voor je Mac gebruiken

Vernieuwde Systeeminstellingen: nieuwe naam, beter overzicht

Stage Manager: makkelijker multitasken, ook op de iPad

Weer- en Klok-app nu voor het eerst op de Mac

Nieuw deelmenu, vergelijkbaar met iPhone en iPad

Spotlight-verbeteringen, zoals zoeken naar afbeeldingen in Foto’s, Berichten en Notities

Nieuwe Siri-functies, zoals starten van een timer of wekker

Deze macOS Ventura-functies vind je nader uitgewerkt in een apart artikel.

Daarnaast zijn er diverse functies die naar alle platformen komen, zoals Passkeys, iMessage-berichten bewerken en ongedaan maken, samenwerken in Safari, Notities, Pages, Numbers en Keynote en routes plannen met tussenstops in Apple Kaarten. Ook daarvan profiteer je mee als je macOS Ventura installeert. We hebben hieronder een paar voor je uitgelicht.

Welke nieuwe apps in macOS Ventura?

macOS Ventura bevat maar liefst twee nieuwe apps, die we op de iPhone al heel lang kennen: Weer en Klok. Je vindt deze apps op elke Mac waarop je macOS Ventura kunt installeren.

Op de Mac had je altijd al een Weer-widget, maar een aparte Weer-app is er nu pas. Hij lijkt in veel opzichten op de Weer-app op de iPad en dat is geen toeval. Alle informatieblokken zijn verspreid over het scherm, inclusief de radarbeelden. Klik je op een onderdeel, dan krijg je meer grafieken en andere informatie over het weer te zien.

Ook de Klok-app is nu op de Mac beschikbaar. Je kunt nu een stopwatch, wekker en timer instellen en meerdere klokken voor tijdzones bekijken. Ook bij deze app is er sterke overeenkomst met de Klok-app op de iPad.

Werkt Stage Manager op elke Mac?

Stage Manager is een nieuwe functie in macOS Ventura, waarbij je makkelijker kunt multitasken. In een lijst aan de linkerkant van het scherm zie je alle recent geopende apps en je kunt ze snel opnieuw openen als je verder wilt werken in een andere app. De functie komt ook naar de iPad in iPadOS 16. Op de iPad is de functie erg beperkt: je hebt er minimaal een M1-chip voor nodig en dat vind je alleen in de aller-allernieuwste modellen.

Bij de Mac heeft Apple geen beperkingen opgelegd. Je kunt Stage Manager dan ook gebruiken op elke Mac die Ventura ondersteunt. Handig is dat je geopende vensters automatisch kunt opruimen en je kunt concentreren op één app of appgroep. De overige vensters worden aan de zijkant van het scherm geplaatst. Minder afleiding is meer productiviteit.

Werkt de iPhone als webcam voor elke Mac?

Vanaf macOS Ventura kun je je iPhone als webcam voor de Mac gebruiken en dat is ideaal als de ingebouwde webcam van slechte kwaliteit is. De Mac schakelt automatisch over naar de iPhone als webcam, zodra je hem dicht bij je Mac brengt.

Apple voegt er nog een paar extra’s aan toe als je over de juiste iPhone beschikt. De Mac is dus geen beperkende factor; onderstaande functies werken op elke Mac die Ventura kunnen draaien.

De beperkende factor is daarbij opnieuw de iPhone aan toe: de webcambeelden werken met Center Stage, zodat je altijd goed in het midden te zien bent. Daarnaast is er Desk View, waarbij je anderen kunt laten meekijken op jouw burea, via de iPhone-camera. Zo kun je bijvoorbeeld een bepaalde handeling demonstreren of een unboxing laten zien. Studiolicht zorgt dat je gezicht wat kunstmatig wordt opgelicht, zodat het lijkt alsof er een ringlicht op je gezicht schijnt.

Niet alle iPhones zijn geschikt voor deze webcamfuncties:

iPhone als webcam met portretmodus (= vage achtergrond): iPhone XR of nieuwer

Center Stage op de Mac: iPhone 11 of nieuwer

Desk View op de Mac: iPhone 11 of nieuwr (dankzij de ultragroothoek)

Studiolicht: iPhone 12 of nieuwer

Hoe werken Passkeys in macOS Ventura?

Passkeys vormen een nieuwe methode om in te loggen. Eigenlijk zul je er als Mac-gebruiker niet veel van merken, aangezien het op bijna dezelfde manier werkt als inloggen met een wachtwoord uit je iCloud Sleutelhanger. Het houdt in dat je met Touch ID kunt inloggen bij allerlei websites, zodat je geen wachtwoord meer nodig hebt. Voor Apple is dit een eerste stap naar een toekomst zonder wachtwoorden. Op de iPhone en iPad zijn Passkeys ook beschikbaar, waarbij je Touch ID of Face ID gebruikt voor het inloggen.

Deze methode is veel veiliger, omdat phishing bijna niet mogelijk is. Het onderscheppen van wachtwoorden is absoluut niet meer mogelijk, omdat er helemaal geen wachtwoord aan te pas komt. Daardoor is het veiliger dan tweestapsverifcatie.

Op Macs met Touch ID gebruik je je vingerafdruk om in te loggen op websites en bij apps die dat ondersteunen. Heeft jouw Mac geen Touch ID-knop, dan gebruik je je iPhone of iPad om je identiteit te bevestigen. Ook op niet-Apple-devices kun je inloggen met Passkey door een QR-code te scannen met je iPhone. Vervolgens gebruik je Touch ID of Face ID om aan te tonen dat jij het bent.

#6 Ben ik verplicht om Ventura-functies te gebruiken?

Elke update brengt veranderingen met zich mee en dat geldt ook voor Ventura. Sommige nieuwe functies gelden voor iedereen, zoals de vernieuwde Systeeminstellingen en het nieuwe deelmenu. De meeste functies zullen je echter niet in de weg zitten, als je ze niet meteen wilt gebruiken. Zo kun je Desk View en Stage Manager voorlopig links laten liggen, als je er geen behoefte aan hebt. Passkeys is iets waar je mee te maken kunt krijgen, maar bij veel diensten kun je ook in de nabije toekomst nog gewoon met een gebruikersnaam en wachtwoord inloggen. Er zitten in macOS Ventura maar weinig functies waar je door overvallen zult worden.

#7 Werken alle functies op mijn Mac?

Niet alle macOS Ventura-functies zijn beschikbaar voor iedereen. Dit zijn de belangrijkste beperkingen.

Deze functies vereisen een Apple Silicon (M1) Mac:

Livetekst in foto’s en video’s

Visual Look Up voor herkenning van honden, vogels, insecten en standabeelden

Emoji invoegen tijdens het dicteren

Realtime ondertiteling voor dove en slechthorende gebruikers

Realtime ondertiteling in FaceTime

Slimme zoekcorrecties in Mail, corrigeren van typefouten

Melding als je vergeet een bijlage in mail mee te sturen

Verzonden e-mailberichten bovenin je inbox plaatsen om een vervolgbericht te sturen

Namen en adressen per letter dicteren voor de juiste spelling

In Spotlight informatie uit afbeeldingen in Berichten, Notities en Bestanden gebruiken

Al deze functies zijn bovendien nog niet beschikbaar in Nederland (regiobeperking) of werken nog niet in het Nederlands (taalbeperking).

Het gebruik van je iPhone als webcam werkt met elke Mac waarop je macOS Ventura kunt installeren. Maar er zijn wel beperkingen wat de iPhone betreft:

Minimaal iPhone XR: iPhone als webcam gebruiken

Minimaal iPhone 11: Center Stage en Desk View

Minimaal iPhone 12: Studiolicht

#8 Wordt mijn Mac trager door Ventura?

Hierop is geen simpel antwoord te geven, omdat dit sterk afhankelijk is van de omstandigheden en de Mac die je hebt. Voldoet jouw Mac maar ternauwernood aan de eisen om macOS Ventura te installeren, dan moet je er rekening mee houden dat het minder soepel loopt dan op een gloednieuwe Mac.

Verder is het zo, dat grote macOS-updates vlak na de installatie nog druk zijn met allerlei handelingen die je niet direct ziet, zoals het opnieuw indexeren van de fotobibliotheek en de Spotlight-resultaten. Dit kan een zoemende ventilator tot gevolg hebben.

#9 Zitten er bugs in Ventura?

Ontwikkelaars zijn momenteel bezig met het testen van de betaversie van macOS Ventura. De eerste ervaringen daarmee zijn goed, maar omdat het een beta is kunnen er nog allerlei bugs in zitten die de komende maanden worden opgelost. Mede daarom raden we aan om Ventura niet zomaar op je dagelijkse Mac te installeren. Gebruik een aparte schijf of een apart volume om de nieuwe functies te proberen. Of misschien heb je nog een niet te oude, gebruikte MacBook liggen waarop je de beta kunt testen.

#10 Moet ik meteen updaten naar Ventura?

Zodra macOS Ventura als definitieve versie uit is, zou je meteen kunnen updaten. Maar je kunt beter even wachten, vooral als je heel specifieke software nodig hebt dat mogelijk nog niet is aangepast. Ook in dat geval is het goed om Ventura eerst op een aparte schijf te installeren, zodat je altijd terug kunt naar Monterey.

Apple lost in tussentijdse releases vaak beveiligingslekken op, dus als je de afgelopen maanden steeds braaf alle Monterey-updates hebt geïnstalleerd ben je veilig. De nadruk ligt bij Ventura vooral op nieuwe functies en hoewel er misschien ook wel wat beveiligingsfixes in zitten, is dat niet de belangrijkste rol van deze update.

Apple brengt vaak nog beveiligingsupdates uit voor oudere macOS-versies, dus zelfs als je niet meteen overstapt ben je nog wel een tijdje veilig tegen beveiligingslekken.

Meer over macOS Ventura

Heb je na het lezen van deze macOS Ventura FAQ nog verdere vragen over de update? In onze andere artikelen lees je meer over de verbeteringen.

Heb je nog meer vragen over macOS Ventura? Stuur ze in via onderstaande link; alle nuttige vragen voegen we toe aan dit overzicht, inclusief antwoord natuurlijk.