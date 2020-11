macOS Big Sur FAQ: antwoorden op veelgestelde vragen

Apple is de afgelopen maanden druk bezig geweest met het testen van een grote nieuwe update voor de Mac, genaamd macOS Big Sur. Het wachten op de update is bijna voorbij, maar voordat je over gaat is het verstandig om je goed in te lezen. In deze macOS Big Sur FAQ geven we antwoorden op veelgestelde vragen.



Wat is macOS Big Sur?

macOS Big Sur is de grote 2020-update van macOS, het besturingssysteem van de Mac. macOS Big Sur is als update gratis beschikbaar voor geschikte toestellen. Er zitten talloze nieuwe functies in, zoals vernieuwde apps, maar het grootste verschil zit in het design. De update heeft een geheel nieuw uiterlijk, waarbij alle icoontjes, apps en menu’s opnieuw ontworpen zijn.

Wanneer komt macOS Big Sur uit?

Apple gaat macOS Big Sur op 12 november 2020 uitbrengen. Deze releasedatum van macOS Big Sur werd tijdens het november 2020-event bekendgemaakt. De update verschijnt iets later dan voorgaande jaren het geval was bij macOS-updates. Dat heeft voornamelijk te maken met het november 2020-event, waar Apple nieuwe MacBooks en meer aangekondigd heeft.

Kan ik nu al installeren?

Als je niet kan wachten of de drukte voor wil zijn, kan je de update nu ook al installeren. Apple heeft de beta van macOS Big Sur 11.0.1 uitgebracht, waar inmiddels de tweede release candidate van beschikbaar is. Vermoedelijk is dit dezelfde versie die op 12 november voor het grote publiek uitgebracht wordt. In ons artikel over het installeren van een publieke beta voor macOS lees je precies hoe je al over kan stappen. In de toekomst kun je dan ook vroege betaversies ontvangen.

Voor welke toestellen komt macOS Big Sur?

macOS Big Sur komt uit voor een grote verscheidenheid aan Macs. Op deze modellen kun je de update installeren:

Weet je niet welke MacBook je hebt? Of twijfel je aan het model Mac dat op je bureau staat? In onze aparte pagina’s lees je hoe je de modellen kan herkennen. Lees ook meer in ons artikel over alle geschikte Macs voor macOS Big Sur.

Wat is er nieuw in macOS Big Sur?

Er zitten heel veel nieuwe functies in macOS Big Sur. We kunnen ze in deze FAQ van macOS Big Sur niet allemaal opnoemen, dus we zetten de vijf belangrijkste verbeteringen voor je op een rij:

Nieuw design: nieuwe icoontjes, menubalken knoppen en meer

Bedieningspaneel: snel wifi, bluetooth en meer regelen, vergelijkbaar met het Bedieningspaneel op je iPhone en iPad

Vernieuwde notificaties: meldingen zijn gegroepeerd per app

Widgets: het design van de widgets lijkt nu op die in iOS 14 en vind je in het Berichtencentrum

Vernieuwde apps: onder andere Berichten en Kaarten zijn opnieuw ontworpen en lijken nu meer op de iOS-versies

Lees ook ons artikel met onze favoriete nieuwe functie van macOS Big Sur.

Wat gaat er veranderen in macOS Big Sur?

Zoals gezegd verandert het uiterlijk van macOS Big Sur op nagenoeg alle vlakken. Je zal in het begin dus flink moeten wennen aan het nieuwe design, maar uit ervaring blijkt dat alles snel vertrouwd aan voelt. Er is wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en die anders werken dan je voorheen gewend was.

Dat heeft vooral te maken met de notificaties en de widgets. In macOS Big Sur ondersteunt de Mac alleen de widgets in de nieuwe stijl. Gebruik je een app met een widget in macOS Catalina of ouder en is deze nog niet bijgewerkt voor macOS Big Sur, dan kan je de widget ook niet meer gebruiken. Apple heeft geen aparte sectie voor de widgets in oude stijl toegevoegd, zoals dat op de iPhone en iPad wel het geval is. Ook heeft de standaard Rekenmachine-app geen eigen widget meer.

Wat betreft meldingen verandert er ook iets. In het Berichtencentrum zie je nu alleen meldingen van drie recente apps. Waar je in macOS Catalina en ouder kan scrollen door een lange lijst tot zeven dagen terug, is dit in macOS Big Sur beperkt tot meldingen van drie apps. Wel worden meldingen van dezelfde app gestapeld, dus je kan alsnog meerdere meldingen bekijken.

Ben ik verplicht de functies te gebruiken?

Als je eenmaal over bent naar macOS Big Sur, is er een aantal verbeteringen waar je niet omheen kan. Het nieuwe design kun je niet aanpassen, dus je zult moeten wennen aan de nieuwe vormgeving. Kun je maar niet wennen aan de nieuwe appicoontjes? Dan kun je eventueel je eigen Mac-appicoontjes instellen.

Functies als het Bedieningspaneel zijn niet verplicht. Er zijn nog steeds knoppen in de menubalk om snel wifi of Bluetooth in- en uit te schakelen, dus je hoeft dat niet per se via het nieuwe Bedieningspaneel te doen.

Functies zoals vernieuwde apps kom je helaas niet omheen: er is geen mogelijkheid om de vorige versies van de apps te gebruiken als je eenmaal over bent naar macOS Big Sur. Bevalt de update echt niet, dan kun je eventueel nog macOS Big Sur downgraden.

Werken al mijn huidige apps nog in macOS Big Sur?

Als je overstapt van macOS Catalina naar macOS Big Sur, hoef je in de meeste gevallen niet bang te zijn dat apps niet meer werken. Alle standaardapps zijn geüpdatet voor de nieuwste versie en werken meteen na het installeren van macOS Big Sur. Voor veel apps van derden geldt dat ze ook zullen blijven werken, al kunnen er soms nog wat bugs zijn. Een aantal apps heeft al updates voor macOS Big Sur uitgebracht of gaan dat de komende weken doen. Op deze pagina vind je een lijst van apps die al door gebruikers getest zijn, zodat je kan zien of jouw favoriete apps blijven werken.

Controleer na het installeren van de update ook altijd of er nog appupdates klaar staan in de Mac App Store of via de website van de ontwikkelaar. Misschien loop je een paar versies achter, dus zorg er altijd voor dat je de nieuwste appversies hebt.

Werken Boot Camp en Parallels nog voor Windows op mijn Mac?

Virtualisatiesoftware zoals Boot Camp en Parallels, waarmee je Windows op je Mac kan draaien, werken ook nog gewoon in macOS Big Sur. Je kan na het updaten van macOS Big Sur nog steeds Windows gebruiken, zolang de Mac die je gebruikt een Intel-chip heeft. Boot Camp en Parallels werken niet op Macs met Apple’s eigen M1-chip. Dat zijn de nieuwe MacBook Air, 13-inch MacBook Pro en Mac mini die Apple tijdens het november-event aangekondigd heeft.

Zolang je op je huidige Mac de upgrade maakt van een eerdere versie van macOS naar macOS Big Sur, blijven Boot Camp en andere virtualisatiesoftware gewoon werken.

Wordt mijn Mac trager met macOS Big Sur?

Apple heeft de update de afgelopen maanden uitvoerig getest. Diverse ontwikkelaars en publieke betatesters hebben de update gedraaid op een breed scala aan modellen. De algemene ervaringen is dat macOS Big Sur prima draait op veel verschillende Macs. De update zorgt niet voor aanzienlijk betere prestaties, maar over het algemeen wordt je Mac er ook niet trager van.

Toch houden we nog een slag om de arm, omdat we geen garantie kunnen geven voor alle modellen. Vooral de oudere Macs kunnen last krijgen van wat haperingen. Als je twijfelt, kun je daarom het beste de reacties van andere gebruikers afwachten.

Zitten er nog bugs in macOS Big Sur?

Onze ervaringen met macOS Big Sur zijn goed. We zijn tijdens het testen geen grote bugs tegengekomen, maar helemaal uitsluiten doen we het ook niet. Dergelijke grote updates brengen altijd veel veranderingen en op verschillende configuraties en modellen kan dat verschillende resultaten opleveren. De ervaring leert dat er de dagen na zo’n grote update een aantal kleine bugs boven komen drijven, doordat een veel grotere groep gebruikers de update installeert. Ook hier adviseren we dus vooral de reacties af te wachten.

Feit is wel dat Apple als eerste versie meteen een bugfix-update uitbrengt. Op 12 november verschijnt namelijk meteen macOS 11.0.1 en zoals de naam al aangeeft heeft Apple daarin al enkele bugfixes doorgevoerd.

Moet ik meteen updaten zodra macOS Big Sur uit is?

Nee, het is niet nodig om meteen je Mac te updaten. Je kunt updaten wanneer het jou het beste uit komt. Je kunt er zelfs voor kiezen om de komende maanden of jaren nog op macOS Catalina of een oudere versie te blijven. Apple brengt vaak nog beveiligingsupdates uit voor oudere macOS-versies, dus zelfs als je niet de nieuwste versie hebt blijf je beschermd tegen beveiligingslekken.

Meer over macOS Big Sur

Heb je na het lezen van deze macOS Big Sur FAQ nog verdere vragen over de update? In onze andere artikelen lees je meer over de verbeteringen, hoe je je kunt voorbereiden op het installeren van macOS Big Sur en meer.