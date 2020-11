MacBook Pro onbruikbaar door macOS Big Sur

Op internet zijn heel wat klachten te vinden van mensen die opeens niet meer konden werken. Je vindt ze in de Apple Support-forum, Reddit en op het forum van MacRumors. Tijdens het updaten naar macOS Big Sur liep de Mac Pro vast een toont sindsdien een zwart scherm. Toetscombinaties om je Mac op andere manieren te herstarten en internet recovery werken allemaal niet meer. Mensen komen niet meer voorbij het zwarte scherm.



De installatie van Big Sur lijkt op het eerste gezicht probleemloos te verlopen, maar daarna gaat de MacBook niet meer aan. Het gaat vooral om mensen die een 13-inch MacBook Pro uit eind 2013 en midden 2014 hebben. Het gaat hier om de oudste modellen die nog door Big Sur ondersteund worden. Onduidelijk is hoeveel mensen zijn getroffen. Sommige gebruikers moesten hun MacBook Pro inleveren voor reparatie, anderen kregen te horen dat het probleem is doorgestuurd naar Apple’s engineering team, dus Apple moet op de hoogte zijn van het probleem. De oorzaak is echter nog niet bekend, de oplossing ook niet.

Opstarten in herstelmodus met Cmd + R, in de veilige modus of het herstellen van PRAM en NVRAM, het werkt allemaal niet. Ook een andere opstartschijf selecteren lukt niet. Het scherm blijft donkergrijs of zwart.

Heb je een 13-inch MacBook Pro van eind 2013 of midden 2014, dan raden we aan om voorlopig nog geen Big Sur te installeren. Apple heeft Big Sur maandenlang getest en ook ontwikkelaars en publieke betatesters konden aan de slag, maar vermoedelijk beschikte de meerderheid daarvan over een recente Mac.

Het wachten is nu op meer duidelijkheid. macOS Big Sur is sinds een paar dagen te downloaden voor iedereen met een geschikte Mac. Alles over Big Sur installeren lees je in onze aparte uitleg.