Krijg je geen toegang meer tot een iPad van jezelf of een familielid? In dit artikel bespreken we wat de mogelijkheden zijn, als je de code vergeten bent of om andere redenen geen toegang meer krijgt tot je iPad.

iPad: geen toegang meer?

Als je je iPad niet meer ontgrendelen, ben je nog niet alles kwijt. Vaak zijn er manieren om alsnog toegang tot je krijgen tot je iPad, vooral als je een backup hebt gemaakt. Aan de hand van vier vragen gaan we je helpen om weer toegang te krijgen.

Stap 1: Geen toegang tot een iPad van jezelf of iemand anders?

De eerste stap om te weten, is of het om een iPad van jezelf gaat of van iemand anders. Bij een eigen iPad is het meestal gemakkelijk om weer toegang te krijgen. Is het de iPad van een familielid of vriend, dan kan het ingewikkeld worden. Apple heeft namelijk allerlei beveiligingen ingebouwd om te voorkomen dat een vergrendelde iPad interessant voor dieven is. Als een iPad op een bepaald Apple ID geregistreerd staat, is er sprake van een activeringsslot en dit kan alleen door de officiële eigenaar uitgeschakeld worden.

Dit kan tot vervelende situaties leiden als bijvoorbeeld oma is overleden en niemand de iPad kan ontgrendelen. Het kan ook dramatisch uitpakken als opa een tijdje in het ziekenhuis heeft gelegen en daarna de toegangscode niet meer weet. Denk daarom aan de toekomst en zorg dat je vooraf iets afspreekt. Mogelijke oplossingen zijn:

Zorg dat een vertrouwd familielid de toegangscode ook weet.

Zorg dat opa/oma de toegangscode ergens opschrijft in een boekje.

Wijs iemand aan als herstelcontact.

Stel meerdere vertrouwde telefoonnummers in voor tweestapsverificatie, ook die van een vertrouwd familielid.

Regel op tijd het Erfeniscontact: de persoon die toegang tot het account krijgt na overlijden.

Het is een goed idee om je Erfeniscontact te regelen, maar het is niet de beste oplossing. Als ‘erfgenaam’ krijg je namelijk maar beperkte toegang tot gegevens vanwege privacy. Als er voldoende onderling vertrouwen is kan het beter zijn om iemand anders aan te wijzen die toegang heeft tot alle inloggegevens, of door deze gegevens in een verzegelde envelop te bewaren. Mocht iemand plots betrokken zijn bij een ongeval, dan hoeven de nabestaanden niet te treuren over zoekgeraakte foto’s. Eventuele écht geheime gegevens kun je in een versleuteld dagboek of in een wachtwoordenapp kwijt.

Stap 2: Toegangscode vergeten van de iPad?

Weet de eigenaar van de iPad de toegangscode niet meer? Wat je kunt proberen is toegang krijgen met Touch ID, door verschillende vingers te proberen. Maar na het herstarten van de iPad zul je altijd de code moeten invoeren, dus dat schiet niet op. Bovendien kun je alleen de toegangscode wijzigen als je de originele code nog weet.

Heb je een iPhone of Mac waarvan je de toegangscode wel weet? Als je daarop met hetzelfde Apple ID/iCloud-account bent ingelogd zul je via dit andere apparaat toegang hebben tot de meeste gegevens. Alleen lokaal opgeslagen data (bijvoorbeeld in de Bestanden-app) ben je kwijt. Besef ook dat veel data al met online diensten wordt gesynchroniseerd, zoals agenda-afspraken, adresboeken en dergelijke. Die info ben je niet kwijt.

Ook heb je het originele device niet nodig. Als je het Apple ID weet, kun je inloggen op iCloud.com om bijvoorbeeld toegang te krijgen tot afspraken, adressen, foto’s en mail.

Dit klinkt allemaal erg hoopvol, maar je wilt uiteindelijk toch weer toegang tot je iPad. Er kan sprake zijn van vier situaties:

Er is een backup en je weet het Apple ID-wachtwoord: Dit is de meest gunstige situatie. Je kunt de iPad naar fabrieksinstellingen terugzetten en vervolgens de backup terugzetten.

Er is een backup, maar je weet het Apple ID-wachtwoord niet: Je zou kunnen proberen je wachtwoord te resetten of te achterhalen via iforgot.apple.com. Ook zou je contact met Apple kunnen opnemen om te kijken of je Apple ID gereset kan worden. Apple heeft een supportartikel voor mensen die hun wachtwoord kwijt zijn.

Er is geen backup, maar je weet het Apple ID-wachtwoord wel: In dit geval zul je een list moeten verzinnen om weer toegang tot je iPad te krijgen. Zijn er bepaalde codes die je vaak gebruikt? Heb je het misschien ergens genoteerd? Je kunt het beste de iPad wissen. Je hebt weliswaar geen backup, maar veel gegevens van apps en diensten zullen automatisch worden gesynchroniseerd met iCloud, Google en dergelijke, dus de schade is waarschijnlijk wel te overzien.

Er is geen backup en je weet het Apple ID-wachtwoord ook niet: Uithuilen en opnieuw beginnen. Je zou kunnen proberen om met de bovengenoemde tips het Apple ID van je wachtwoord te achterhalen. Maar als dat niet lukt is de enige manier om nog foto’s en andere belangrijke data te achterhalen, is door een datarecovery-bedrijf in de arm te nemen. Dit kan enkele honderden tot duizenden euro’s kosten. Dat kan de moeite zijn als het om erg unieke of waardevolle informatie gaat (bijvoorbeeld om toegang te krijgen tot een crypto-account waar veel geld op staat). Maar in de meeste gevallen zul je je erbij moeten neerleggen dat je veel dingen kwijt bent.

Apple kan je in dit soort gevallen vaak niet helpen, ook niet met een hartverscheurend verhaal. Simpelweg omdat ze niet over de codes beschikken. Wat lokaal op een iPad staat is alleen te achterhalen als je het apparaat kan ontgrendelen en daarvoor heb je echt de code nodig.

Bekijk ook Toegangscode vergeten van iPhone of iPad, wat nu? Ben je de toegangscode van je iPhone of iPad vergeten? Hier zijn tips om toch weer toegang te krijgen tot je device, vaak zelfs zonder dat je gegevens kwijtraakt.

Stap 3: Wat als je iPad is geblokkeerd?

Als je meermaals de verkeerde toegangscode invoert op een iPhone, wordt de iPhone tijdelijk vergrendeld en moet je een paar minuten wachten. Voer je nogmaals een verkeerde pincode in, dan wordt de iPhone geblokkeerd en verschijnt er een melding.

Wat kun je in zo’n geval doen? Dat hangt ervan af of je een backup achter de hand hebt. Het is bovendien sinds iOS 15.2 eenvoudiger geworden om je iPhone te wissen als je geen computer kunt gebruiken. Daarna zul je een backup moeten terugzetten. Wat je moet doen bij een geblokkeerde iPad (of iPhone) lees je in de volgende tip.

Bekijk ook iPhone of iPad geblokkeerd? Met deze stappen krijg je weer toegang Is je iPhone of iPad geblokkeerd? Met deze stappen helpen we je om weer toegang te krijgen tot je geblokkeerde iPhone. Als je meermaals dezelfde pincode of de toegangscode bent vergeten , kan je device geblokkeerd raken. Gelukkig is dat niet einde oefening. Sinds iOS 15.2 is het een stuk eenvoudiger geworden.

Stap 4: Voorkom toegangsproblemen met je iPad

De beste oplossing is preventie: voorkom dat je geen toegang meer tot je iPad meer hebt door aan de toekomst te denken. Geef een huisgenoot of familielid toegang tot jouw account, of zorg dat er een plek is waar toegangscodes en wachtwoorden terug te vinden zijn. Je kunt zomaar betrokken raken bij een aanrijding of ander ongeval en dan wil je niet dat je ouders, partner of kinderen nog met een extra probleem zitten opgescheept: het moeizaam achterhalen van toegangscodes en wachtwoorden. Als je in coma raakt of langdurig in het ziekenhuis ligt met een hoofdtrauma kan het zijn dat je je op een later moment het wachtwoord niet meer herinnert. Opschrijven op papier lijkt misschien heel onveilig, maar de meeste aanvallen vinden op afstand plaats en een inbreker is meestal niet geïnteresseerd in notitieblokjes of dagboeken.

Naast een Erfeniscontact is het altijd belangrijk om minimaal één persoon aan te wijzen als herstelcontact of als vertrouwd device. Dat kan ook handig zijn op vakantie, als bijvoorbeeld je tas met iPhone, iPad en portemonnee wordt gestolen waardoor je niet meer kunt inloggen op de website van je bank om rekeningen te blokkeren.

Bekijk ook Waarom meerdere vertrouwde telefoonnummers voor iCloud en je Apple ID verstandig is Wil je stress vermijden als je je iPhone kwijtraakt? Voeg dan meerdere vertrouwde telefoonnummers toe aan iCloud, zodat familie of je partner kunnen helpen om je iPhone terug te vinden en in te loggen bij belangrijke diensten.

Vertrouw je je huisgenoten, dan kun je allerlei dingen regelen om in noodgevallen niet met de handen in het haar te zitten. Ga uit van het allerergste en je bent altijd goed voorbereid.

Van het omgekeerde kan natuurlijk ook sprake zijn. Wil je liever niet dat anderen toegang tot jouw iPad hebben? Dan timmer je alles zo veel mogelijk dicht!