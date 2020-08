Google beloofde het al een paar jaar geleden, nu is het eindelijk klaar: 'Share Nearby'. Hiermee wordt het makkelijker om bestanden, foto's, linkjes en andere content tussen Android-gebruikers uit te wisselen. Het is alleen een gemiste kans dat het niet met die al bestaande techniek samenwerkt, AirDrop.

Wist je dat Apple pas in 2011 de merknaam ‘AirDrop’ kocht van een Android-ontwikkelaar? De naam was in handen van een marketingbedrijf, terwijl Apple het wilde gebruiken voor het uitwisselen van bestanden. Het lijkt misschien alsof AirDrop al een paar decennia bestaat, maar in werkelijkheid ging het pas negen jaar geleden van start. Google heeft er wat langer over gedaan. Er waren meerdere ideeën en uitwerkingen, maar er was moeite om alle fabrikanten op één lijn te krijgen.



Samsung ontwikkelde daarom in de tussentijd een eigen initiatief, dat begin 2020 werd aangekondigd: Quick Share, Ondertussen was Google druk bezig om ‘Fast Share’ te ontwikkelen. Het is nu klaar, maar onder een andere naam: ‘Share Nearby’. Deze keer lijken alle fabrikanten wel mee te willen doen.

Google’s Share Nearby

Share Nearby werkt vrijwel hetzelfde als Apple’s AirDrop. Je opent een bestand, tikt op de Share Nearby-knop en wacht tot je de nabije apparaten ziet. Het wordt daarbij rechtstreeks naar het andere apparaat gestuurd. Dit in tegenstelling tot Samsung’s Quick Share, waarbij de bestanden via een server worden doorgestuurd.

Toch zijn er nog steeds obstakels. Nearby Share is alleen beschikbaar op bepaalde Pixel- en Samsung-toestellen met Android 6.0 en nieuwer. Support voor andere toestellen komt “over een paar weken”, maar Google geeft geen details. Voor toestellen van andere merken zul je dus moeten afwachten. Eén lichtpuntje is dat er geen Android-update voor nodig is. Volgens Google kan het aan elke Android-telefoon worden toegevoegd via de Google Play Services.

Support voor Chromebooks komt “over een paar weken”.

… maar op andere platformen werkt het niet

Je kunt echter niets delen met iPhones, iPads, Macs en Windows-pc’s. Op de vraag of uitbreiding naar andere platformen nog gepland is, wilde een woordvoerder alleen zeggen dat er “een poging wordt gedaan om de functie in de toekomst uit te breiden naar extra platformen”. Blijkbaar was het al moeilijk genoeg om alle Android-fabrikanten aan boord te krijgen. Het klinkt een beetje als de belofte die Apple ooit deed om FaceTime beschikbaar te maken op andere platformen. Dat kwam er niet van, ook al wilden aanbieders zoals Skype best meedoen.

Net als bij AirDrop kun je aangeven voor wie je zichtbaar wilt zijn: iedereen, alleen contacten of niemand. Volgens Google is het ook mogelijk om anoniem bestanden te sturen. De verzendmethode wordt gekozen op basis van wat het snelst is: Bluetooth, Bluetooth Low Energy, WebRTC of peer-to-peer Wi-Fi. Het werkt dus ook offline als je geen internetverbinding hebt. Voorheen moesten Android-gebruikers bestanden via e-mail en opslagdiensten uitwisselen, wat extra dataverkeer veroorzaakte en tijd kostte. Rechtstreeks uitwisselen gaat sneller en gemakkelijker. Je telefoon laat zien welke apparaten in de buurt zijn om iets te ontvangen. Je tikt erop, de ontvanger accepteert het en de overdracht gaat van start. Speciale apps zijn niet nodig.

Het zou alleen zoveel makkelijker zijn als het ook meteen met iPhones en iPads werkt. Apple heeft al een gigantische gebruikersgroep die gewend is om op deze manier bestanden uit te wisselen. Zij hadden de Android-gebruikers kunnen meeslepen in het nieuwe ‘AirDrop-tijdperk’. Er zitten alleen twee obstakels aan: Google biedt Nearby Sharing niet platformoverstijgend aan en Apple heeft er geen belang bij om Android veelzijdiger te maken. Als Google het zou willen, is het nog maar de vraag of het kan en mag. Apple houdt het eigen platform liever gesloten.

Maar als twee grote bedrijven kunnen samenwerken aan een groot COVID 19-project, moet het voor zoiets fundamenteels als bestanden uitwisselen toch ook mogelijk zijn? Google overweegt in ieder geval om de functie op PC’s aan te gaan bieden, misschien via een samenwerking met Microsoft. Dat klinkt logisch, want er zijn 1 miljard pc’s in omloop, veel meer dan Chromebooks. Maar een samenwerking met Apple heeft nóg meer zin: er zijn ruim 1,5 miljard Apple-apparaten die veel vaker mobiel gebruikt worden en waarbij je veel vaker de behoefte hebt om een bestand uit te wisselen dan met de Windows-pc onder een bureau.

Er zijn wel universele AirDrop-alternatieven voor bestanden uitwisselen, zoals ShareIT en Xender. Maar heb jij er ooit van gehoord? Het zo zoveel handiger zijn als het standaard vanuit de doos al met elkaar samenwerkte, zonder dat je er een speciale app voor nodig hebt.