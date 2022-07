Wil je overstappen van Evernote naar OneNote? Dan vind je in dit artikel tips hoe je je Evernote-notities kunt exporteren en vervolgens importeren in OneNote, zonder dat je iets kwijtraakt.

Microsoft OneNote is de afgelopen jaren steeds beter geworden en is daarom een bruikbaar alternatief voor Evernote geworden. Heb je nog wat notities in Evernote staan en zou je die eindelijk eens willen overzetten? Dan vind je in dit artikel de benodigde stappen. OneNote is gratis en synchroniseert je notities tussen meerdere apparaten (Windows, Mac en iOS). Met de OneNote Importer tool kun je makkelijk overstappen.

Overstappen van Evernote naar OneNote

OneNote is in veel opzichten vergelijkbaar met Evernote en is volledig gratis te gebruiken, ook als je geen betalende abonnee bent van Office 365. Wil je overstappen, dan heeft Microsoft een handige OneNote Importer tool voor Windows en macOS.

Ben je Office-gebruiker, dan ben je wellicht al een Office 365-abonnee (vanaf €69 per jaar) zodat je maar liefst 1 terabyte opslagruimte hebt voor al je documenten en notities. Voor professionele gebruikers kan overstappen naar OneNote zelfs goedkoper uitpakken omdat je maar ietsje meer betaalt dan Evernote Premium en in ruil daarvoor krijg je veel meer opslagruimte én toegang tot alle Office-apps.

Om over te stappen heb je de OneNote Importer tool voor Windows 7, Mac OS X El Capitan 10.11 of nieuwer nodig. Let op dat je op tijd bent, want vanaf 1 september 2022 is deze tool niet meer te downloaden!

OneNote Importer zoekt naar alle Evernote-items op jouw computer en verzendt deze naar OneNote. Je kunt elke Microsoft-account kiezen voor gebruik met OneNote, ongeacht of het een persoonlijk account via Hotmail, Live of Outlook is, of een Microsoft-account van school of werk. Eventueel kun je een nieuw account aanmaken.

OneNote Importer gebruiken in 3 stappen

Zo importeer je je notities uit Evernote in OneNote:

Download de Importer-tool. Installeer de software en volg de aanwijzingen, waarbij je onder andere de gebruikersovereenkomst moet accepteren. OneNote Importer herkent je Evernote-notitieboeken automatisch. Selecteer in de lijst welke notitieboeken je wilt importeren in OneNote. Selecteer het Microsoft-account dat je voor OneNote wilt gebruiken. Wanneer je klaar bent, klik je op Importeren. Je kunt nu OneNote op je computer opstarten en de geïmporteerde notities bekijken.

Om bovenstaande stappen uit te voeren hoef je OneNote nog niet geïnstalleerd te hebben, omdat alle omzettingen plaatsvinden op een online server van Microsoft. De meeste mensen zullen OneNote al op hun computer hebben staan. Onderstaande video legt het nog een keertje duidelijk uit:

Hoe gaat OneNote om met Evernote-notities?

In OneNote krijg je automatisch de meest recente Evernote-notities te zien. Open de andere notitieblokken handmatig om de overige notities te zien. OneNote werkt net als Evernote met notitieboeken. Daarnaast zijn er tabbladen.

Voor elk Evernote-notitieblok wordt een nieuw OneNote-notitieblok gemaakt. Elke Evernote-pagina zal worden omgezet naar een pagina in OneNote. Heb je in Evernote tags (labels) gebruikt, dan zal elke tag in OneNote een sectie worden met alle pagina’s die met de betreffende term zijn gelabeld. Hebben pagina’s meerdere tags? Dan kiest OneNote de eerste tag. Met de zoekfunctie kun je alles weer snel terugvinden.

Evernote-notities exporteren (handmatig)

Mocht er iets misgaan, dan kun je de notities ook importeren vanuit een Evernote-exportbestand (.enex). Hoe je zo’n exportbestand maakt lees je hieronder:

Open Evernote op de computer en log in met je Evernote-accountgegevens. Kies in het menu Bewerken > Alles selecteren. Kies vervolgens Bestand > Exporteer notities. Geef het bestand een herkenbare naam en bewaar het bijvoorbeeld op je bureaublad. De geëxporteerde notities zullen worden bewaard als .enex-bestand. Vervolgens kun je in de OneNote Importer kiezen voor de optie Bestand kiezen. Selecteer het .enex bestand dat jouw Evernote-notities bevat.

Evernote vs OneNote: waarom overstappen?

Beide notitiediensten hebben apps voor iOS, macOS, Android, Windows en internet, maar op andere vlakken zijn er wel verschillen. Zo kun je bij OneNote notities synchroniseren op al je apparaten terwijl je bij Evernote beperkt bent tot maximaal 2 apparaten als je een Basic-account hebt. Ook heb je een Evernote Plus- of Premium-account nodig als je offline toegang wilt hebben tot je notities. Er gelden bij Evernote uploadlimieten: 60 MB/maand bij het gratis account en 1GB/maand bij het Plus-account. Bij OneNote gelden deze beperkingen niet.

We hebben ook geschreven over overstappen van Evernote naar Apple’s Notities, in een andere tip.

