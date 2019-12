Afspraken plannen met vrienden: dit zijn de beste apps

Afspraken plannen met vrienden

Er zijn in de loop van de tijd heel wat apps en diensten geweest om afspraken te plannen met vrienden. Datumprikker is wellicht de bekendste. Maar we hebben in de loop van de tijd op iCulture ook geschreven over Nederlandse apps zoals Indy, SelectTheDate, WeekCal Planner en Who’s In?. Helaas bestaan de meeste niet meer. Wil je toch een afspraak met vrienden plannen, dan zijn er gelukkig nog wel alternatieven. We zetten de kanshebbers op een rij.

Datumprikker

De bekendste, maar daarmee niet automatisch de beste. Datumprikker is met 7 miljoen gebruikers de grootste planningstool van Nederland. Helaas is de app al bijna twee jaar niet bijgewerkt en de laatste echt grote update dateert alweer uit 2016. Met Datumprikker kun je data en tijden voorstellen, deelnemers uitnodigen en een locatie prikken voor je afspraak. Het maken van een account is gratis en de app helpt je bij het organiseren ook met voorgebakken berichten om deelnemers een herinnering te sturen. Je krijgt suggesties voor geschikte locaties, zoals restaurants en pretparken. En je kunt een kalenderfeed maken, die je koppelt met je eigen agenda. Heb je deze app in het verleden veel met je vrienden gebruikt, dan kan het handig zijn om bij Datumprikker te blijven hangen.

Loulou

De makers van deze Nederlandse app (Triple IT) claimen meer dan 1 miljoen gebruikers te hebben. Je kunt met Loulou afspraken plannen via WhatsApp. Het voordeel daarvan is dat je dit in bestaande groepsgesprekken kunt doen en dus geen aparte accounts hoeft aan te maken. Met deze tool kun je gemakkelijk inventariseren wie mee uit eten wil gaan, welke dag het beste uitkomt en wie aanwezig is bij een borrel of ander event. Dit scheelt een hoop losse berichtjes. De app heeft ook recent nog een update gekregen, met onder andere een donkere modus.

Doodle

Met Doodle kun je het beste tijdstip voor een event vinden. Stel tijdstippen voor, nodig deelnemers uit en plan vervolgens een feestje, buitenactiviteit, vergadering, reünie of wat je ook wilt. Het is gratis en de deelnemers hoeven geen account aan te maken. Ze hoeven zelfs niet de app te installeren. In Doodle maak je een poll in iMessage, WhatsApp of Facebook Messenger. Je kunt mensen ook uitnodigen via e-mail of sms. Door te chatten kun je de details bespreken. Om conflicten in je agenda te voorkomen werkt Doodle nauw samen met je agenda. En via pushberichten blijf je op de hoogte van alles wat de deelnemers zeggen.

I’m In

Met de I’m In-app kun je een afspraak of uitstapje plannen met vrienden en familie. Je doet dit via iMessage, dus iedereen moet wel Apple-gebruiker zijn. Je kunt in de app een afspraak aanmaken, een omslagfoto toevoegen en aangeven welke tijdstippen goed uitkomen. Daarna stuur je het naar vrienden in een chatgesprek. Net als op Facebook kun je op het bericht tikken om aan te geven of je aanwezig zult zijn: ja, misschien, of nee. Als iedereen heeft gereageerd kan de initiatiefnemer de beste datum en tijd kiezen voor de afspraak, rekening houdend met ieders beschikbaarheid. Je regelt alles in iMessage. Deze app bevat ook in-app aankopen. Kies je voor Premium, dan is er een koppeling met de agenda en kun je bevestigde afspraken exporteren naar de Agenda-app.

Evite

Wil je het wat grootser aanpakken, dan is er Evite. Hierin vind je creatieve templates om een uitnodiging te maken, bijvoorbeeld voor een kinderverjaardag. Er zitten duizenden gratis en premium uitnodigingen in voor allerlei evenementen. Je verstuurt de uitnodigingen via een tekstbericht of per e-mail en kunt zien welke mensen jouw uitnodiging hebben bekeken. Vervolgens kun je berichten en polls maken om het meest ideale tijdstip te prikken. Gasten kunnen via de app zich aanmelden voor het event en eventueel aangeven dat ze een +1 meenemen. Hiervoor moeten ze dus wel de app hebben. Evite bevat ook betaalde opties.

Meer apps om afspraken te plannen met vrienden

Er zijn nog meer apps waarmee je afspraken met vrienden kunt plannen. Probeer ook deze eens: