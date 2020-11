Je iPhone 12 mini verdient een mooi hoesje. In deze round-up hebben we onze favoriete iPhone 12 mini cases voor je op een rij gezet.

Heb je gekozen voor de allerkleinste iPhone van dit jaar, de iPhone 12 mini? Zo’n kleine iPhone kan zomaar uit je handen glippen, waardoor je aanwinst er opeens een stuk mooier uit ziet. Gelukkig is er een oplossing: kies een iPhone 12 mini-hoesje! Er is keuze genoeg en in deze round-up zetten we de beste bij elkaar. Moet je nog een iPhone 12 mini kopen, dan kun je er meteen een passend hoesje bij bestellen!

Beste iPhone 12 mini case: Apple’s eigen collectie is onze favoriet

Apple’s siliconen en leren hoesjes vallen niet bij iedereen in de smaak, maar toch vinden wij het voor de iPhone 12 mini de beste keuze. De siliconen hoesjes lijken dit jaar wel iets minder stroef te zijn dan voorheen en vallen mooi rondom de iPhone 12 mini. Hou er wel rekening mee dat zowel het leren als siliconen hoesje ook dicht is aan de onderkant, waardoor je er bij het afsluiten van apps vaak met je vinger overheen veegt. Dat kan in het begin even wennen zijn. De reden waarom deze hoesjes onze favoriet zijn, is de strakke afwerking, stijlvolle look, goede bereikbaarheid van de knoppen én de ondersteuning voor MagSafe. Je kan dus gewoon de nieuwe MagSafe-accessoires blijven gebruiken. Bovendien heeft Apple een geinig detail toegevoegd, want de iPhone herkent automatisch de case die je erom doet. Een leuk detail dat je alleen ziet als je hem op je iPhone klikt.

Apple’s siliconen hoesjes voor de iPhone 12 mini komt in maar liefst acht verschillende kleuren. Is leer meer jouw ding, dan kan je kiezen uit vijf sjieke kleuren. Op beide versies kun je de MagSafe-oplader of andere MagSafe-accessoires bevestigen.

De transparante versie is aan de achterkant voorzien van een witte cirkel, bedoeld voor de MagSafe-oplader. We vinden het doorzichtige hoesje wel wat prijzig, maar als je de MagSafe-oplader wil blijven gebruiken is dit een goede optie.

Apple heeft daarnaast ook nog een speciaal leren hoesje voor pasjes, die je magnetisch achterop de iPhone 12 kan bevestigen. Deze extra pasjeshoes werkt ook in combinatie met de siliconencase en het doorzichtige hoesje, dus je kan bijna eindeloos combineren.

Goed om te weten over iPhone 12 mini-hoesjes

Bij het kiezen van een geschikt iPhone 12 mini hoesje, moet je rekening houden met MagSafe. Dat is een nieuwe techniek waarmee je magnetisch accessoires kan gebruiken, zoals de MagSafe Charger. Ben je van plan om gebruik te maken van MagSafe, dan moet je een hoesje hebben waar magneten in zitten (zoals die van Apple). Er is ook een aantal hoesjes van andere fabrikanten geschikt. We hebben helaas niet alle iPhone 12 hoesjes in dit artikel nu al kunnen testen, maar bij een aantal hoesjes wordt nadrukkelijk vermeld dat ze geschikt zijn voor de MagSafe. Staat dat er niet bij, dan is de kans groot dat je geen MagSafe accessoires magnetisch kan bevestigen.

De beste iPhone 12 mini hoesjes: onze top 8

Aanbevolen: #2 Mujjo iPhone 12 mini-hoesjes

Ook voor de iPhone 12 mini heeft Mujjo weer een mooie serie hoesjes gemaakt, in een kwaliteit die we van ze gewend zijn. De Mujjo-cases zijn gemaakt van hoogwaardig leer in verschillende kleuren. Voor de hoesjes van de iPhone 12 mini kan je deze keer kiezen uit zwart, bruin en blauw. Er is een gladde versie en een iets luxere versie met een kaartvak achterop, die 5 euro duurder is. De cases beschermen je toestel rondom en ook de knoppen en Lightning-poort zijn goed bereikbaar. Tijdelijk krijg je bij Appelhoes ook een gratis Glaasie screenprotector ter waarde van €13,90 bij elke Mujjo-hoes. Bekijken bij Appelhoes: Mujjo Leather Case, zwart

Mujjo Leather Case met pasjesvak, zwart

#3 Spigen iPhone 12 mini-hoesjes

Spigen heeft een breed assortiment aan hoesjes voor de iPhone 12 mini, voor niet al teveel geld. De Thin Fit is een extra dun hoesje, zodat je iPhone 12 mini zo mini mogelijk blijft. Toch liever een steviger model, dan zijn er de Armor-hoesjes van Spigen. Er is een Rugged Armor-variant, maar voor extra stevigheid kan je ook kiezen voor de Tough Armor.

Bekijken: Spigen Thin Fit bij Appelhoes

#2 Otterbox iPhone 12 mini-hoesjes

Geschikt voor MagSafe: Ja

Deze Otterbox-hoesjes zijn exclusief te koop bij Apple, dus je weet zeker dat je geen troep om je iPhone 12 mini stopt. Maar dat zie je dan ook wel terug in de prijs, want met €50,- behoort het wel tot de duurdere hoesjes in deze lijst. De Figura-serie bestaat uit modellen met een leuk printje, terwijl de Aneu effen gekleurd zijn. Een leuk detail is dat de knop aan de zijkant een afwijkende kleur heeft.

#5 Tech21-cases voor iPhone 12 mini

Ook Tech21 heeft een reeks transparante cases. De fabrikant belooft een bescherming tot 3 meter hoogte, dus je toestel laten vallen moet geen problemen opleveren. Ben je wat onhandig met je telefoon, dan is dit hoesje dus het overwegen waard. Liever eentje met een subtiel printje, dan kan dat ook. En met de egaal gekleurde Evo Slim heb je zelfs de keuze voor een extreem fel roze hoesje. Voor de Wallet-liefhebbers is er ook een hoesje in boekvorm.

#6 Decoded-cases voor iPhone 12 mini

Op zoek naar een leren hoesje die net wat ruigere uitstraling heeft dan Apple’s leren hoesjes? Dan moet je bij Decoded zijn. Dit merk heeft een leren hoesje die net wat grover is in de structuur. Rondom de cameralens zie je een meegesleurde rand, wat het hoesje net een leuk detail geeft. Je kan kiezen uit chocoladebruin, blauw of zwart. En voor wie fan is van deze afwerking maar liever een Wallet-case wil, is ook daaraan gedacht met de 2-in-1-versies.

#7 iPhone 12 mini-hoesjes van dbramante1928

Over wallet-cases gesproken: dbramante1928 heeft er een hele reeks van in het assortiment. Je kan meestal kiezen uit twee kleuren, namelijk bruin en zwart. De hoesjes zijn gemaakt van leer en is er in allerlei varianten. De Mode Milano en Copenhagen heeft plek voor één pasje, maar de Lynge en Mode New York uitvoeringen kunnen nog meer pasjes kwijt. Deze laatste twee zijn bovendien zogenaamde 2-in-1-hoesjes, waarbij je de iPhone 12 mini met hoesje en al uit het mapje kan halen.

Bekijken bij Appelhoes:

#8 iPhone 12-hoesjes van Speck

Ook Speck staat bekend om de grote verscheidenheid aan hoesjes. Het bedrijf maakt al jaren iPhone-cases voor allerlei modellen. Ze maken allemaal deel uit van de Presidio-lijn. Zo is er de Perfect Clear voor als je een vrijwel onzichtbaar hoesje wilt en de Presidio2 Grip voor wie meer grip wil. Deze is voorzien van rubberen vinnen.

Bekijken bij Appelhoes:

Overige iPhone 12 mini-cases en hoesjes

We kunnen wel eeuwig door gaan met het samenstellen van de lijst, want er zijn ontelbaar verschillende hoesjes voor de iPhone 12 mini verkrijgbaar. Zit jouw favoriete merk er niet tussen? Check dan de links hieronder om het volledige assortiment bij verschillende winkels te bekijken. We kunnen helaas niet alle hoesjes in dit overzicht meenemen, maar we hopen dat je nu toch een goede indruk hebt voor een geschikt hoesje.

Er zijn ook nog talloze goedkopere hoesjes verkrijgbaar, ook van onbekende merken of zelfs merkloos. Als je vaak wil wisselen, is dat ook een uitkomst.

Vrijwel alle (web)winkels hebben een zeer ruime selectie van mooie iPhone 12 mini cases beschikbaar.

Bekijk iPhone 12 mini hoesjes bij:

En natuurlijk kun je als prijsbewuste koper met geduld ook terecht bij AliExpress.

