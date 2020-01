Videochatten bij Instagram

Je kunt in Instagram 1-op-1 met iemand videochatten, maar het kan ook met meerdere mensen tegelijk. Maximaal 6 personen kunnen meedoen aan een Instagram-groepschat met video. Wil je met meer mensen videochatten, dan zul je gebruik moeten maken van een andere app. Zo kun je met FaceTime videochatten met maar liefst 32 personen tegelijk!

Hieronder leggen we uit hoe het in Instagram werkt.

Instagram videobellen met 6 personen

Instagram wordt als sociaal netwerk steeds uitgebreider. Je kunt ermee chatten, 1-op-1 of met meerdere vrienden. Maar het is ook mogelijk om met Instagram videobellen de ander te zien. Dit werkt op een soortgelijke manier als Apple’s FaceTime, waarmee je met 32 mensen (!) tegelijk kunt videobellen via een iPhone, iPad of Mac.

Bij Instagram ligt het maximale aantal iets lager, namelijk 6 personen tegelijk. Dit zal meestal genoeg zijn. Een pluspunt van Instagram videochat is dat het ook werkt met vrienden die een Android-toestel hebben. Jebellen met vrienden die een Android-toestel hebben. Het werkt namelijk crossplatform.

Wel moeten alle deelnemers een Instagram-account hebben. Een telefoonnummer is niet nodig.

Zo voer je een Instagram videogesprek

Zo kun je 1-op-1 met Instagram videobellen:

Open de Instagram-app. Tik op het berichtenicoontje rechtsboven om naar Instagram Direct te gaan. Open een chatgesprek. Tik rechtsboven op het video-icoon. De andere persoon ontvangt een notificatie. Zodra de vriend heeft geaccepteerd kun je beginnen met videochatten.

Je kunt tijdens het videochatten de Instagram-app gewoon blijven gebruiken. Als je de video minimaliseert kun je ondertussen door je tijdlijn bladeren of berichten sturen.

Instagram videobellen met een groep

Je kunt ook met meerdere mensen tegelijk videobellen. De limiet hiervoor is 6 personen, dus 5 mensen plus jijzelf. Heb je nog geen groep gemaakt, dan ga je als volgt te werk.

Zo start je een videochat met een groep in Instagram:

Ga naar de lijst met chats in Instagram Direct. Tik rechtsboven op het plusje. Voeg de vrienden toe waarmee je wilt chatten. Tik rechtsboven op het video-icoon. De groep krijgt een notificatie en de videochat gaat van start.

Als er een actieve videochat in een groep bezig is, zal het camera-icoon blauw worden. Je kunt zo lang videochatten als je wilt. Ben je klaar, dan druk je op het rode telefoon-icoon onderin het scherm.

Goed om te weten, is dat iedereen die je een rechtstreeks berichten (‘direct messages’) kan sturen, ook de mogelijkheid heeft om je te bellen voor een Instagram videochat. Om dit te voorkomen kun je de persoon blokkeren of het gesprek dempen.

Iemand toevoegen aan Instagram videochat

Ben je met een groep in gesprek, dan kun je op een later moment altijd nog iemand toevoegen, zolang de limiet van 6 personen maar niet wordt overschreden.

Zo werkt het:

Tik in je videochat op Toevoegen. Tik naast de gebruikersnaam op Toevoegen of tik op Zoeken om naar iemand te zoeken. De persoon ontvangt een melding en accepteert.

Zodra je iemand hebt toegevoegd, wordt een nieuw privégesprek met de groep gestart.

Instagram videochat vs andere diensten

Ter vergelijking met andere chatdiensten:

Instagram: 6 personen

Facebook Messenger: 6 personen voor video, 50 luisteraars met alleen audio

Houseparty: 8 personen per chatroom, onbeperkt aantal chatrooms gelijktijdig

Snapchat: 16 personen

FaceTime: 32 personen vanaf iOS 12

Instagram videochat-notificaties

Wil je meer controle over de notificaties die je krijgt voor videochats? Tik dan op het tandwiel-icoon op je profiel en blader naar de instellingen voor videochats. Die vind je bij het onderdeel Push Notifications.

Videochat is onderdeel van Instagram Direct, het onderdeel waar je directe berichten kunt sturen. Met de berichtenfeed, Stories, IGTV, Instagram Live, berichten en videochats wil Instagram dé plek zijn waar je alles kan doen.