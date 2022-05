Met OCR kun je tekst herkennen in een gescand document. In deze tip leggen we uit hoe je woorden of woordgroepen in gescande documenten kunt doorzoeken met de Notities-app van Apple.

Document scannen met de Notities-app

Dat je een document kunt scannen is natuurlijk al handig op zich, maar het wordt nog handiger als je deze documenten dan kunt doorzoeken alsof het gewone tekstbestanden zijn. Allereerst moet je een document scannen. Dat werkt als volgt:

Open de Notities-app. Open een bestaande notitie of maak een nieuwe aan. Tik op het camerasymbool en selecteer Scan documenten om het scannen te starten. Scan één of meerdere documenten. Klaar? Tik op Gereed.

Wil je liever eerst wat meer weten over het scannen van documenten? Er is namelijk het een en ander mogelijk wat we niet in deze tip behandelen. Check hier onze tip met alle ins en outs over documenten scannen in de Notities-app.

Bekijk ook Documenten scannen in de Notities-app: zo werkt het Heb je nog veel papieren documenten in huis slingeren? Met de Notities-app kun je eenvoudig documenten inscannen, zodat je ze daarna kunt archiveren of doorsturen. In dit artikel lees je hoe je dat doet.

Woorden zoeken in gescande documenten

Je hebt nu één of meerdere document-scans in je notitie gezet. Nu is het tijd om te ontdekken hoe je naar specifieke woorden of woordgroepen in de gescande documenten zoekt:

Open de Notities-app. Scrol een beetje naar beneden tot het zoekveld verschijnt. Type een woord of woordgroep in die in je document staan. Tik op het document in kwestie als deze verschijnt.

Je kunt ook dit filmpje van Apple Support bekijken voor deze uitleg:

Receipts 🧾

Utility bills 💡

Lease agreements 🚗 Scan your important documents into Notes, and search the text inside them to find whatever you need. Here’s how. pic.twitter.com/JwsFyzPKg4 — Apple Support (@AppleSupport) September 23, 2019

Verschijnt jouw document niet in de lijst? Check dan of je de woorden wel juist gespeld hebt. Het kan ook zijn dat de scan die je gemaakt hebt niet goed genoeg is. Misschien zijn de letters te klein, of is het document in z’n geheel te donker. In onze ervaringen kan de Notities-app hier goed mee omgaan, maar voor de zekerheid kan een nieuwe scan geen kwaad.

Ben je fan van gescande documenten doorzoeken op je iPhone of iPad? Misschien wil je dan de upgrade maken naar een speciale app. Check hier ons overzicht met de beste scanners voor de iPhone en iPad! Sommigen hiervan ondersteunen ook Apple’s OCR.