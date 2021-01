Apps voor elektrische auto’s

Als bezitter van een elektrische auto kan je bijna niet zonder een iPhone en apps om laadpalen en andere laders mee te vinden. Er zijn verschillende gratis apps in de App Store voor te vinden, maar er zit behoorlijk wat verschil in het aanbod van de oplaadpalen en de overzichtelijkheid waarmee je ze vindt. In dit artikel zetten we de beste iPhone-apps voor elektrische auto’s op een rij.

iCulture adviseert: The New Motion (EV Charging)

The New Motion is onze favoriete app en de reden is simpel: prijzen. In The New Motion selecteer je jouw auto en zie je alleen de oplaadpalen die voor jou geschikt zijn. Indien beschikbaar, kies je voor verschillende batterij-opties en de beschikbaarheid van snelladen of een duolader. Met een filter op de kaart, kan je vervolgens aangeven of je alle of alleen beschikbare laadpalen wil zien.

De app blinkt uit in volledigheid. Je hebt per laadpaal inzicht in het stekkertype en de prijs, of die nou in sessieprijs, volume, tijd of met een startprijs wordt afgerekend. Bevat een plek meerdere palen, dan zie je per paal de beschikbaarheid. Je toont de resultaten op een kaart of in een lijst gesorteerd op afstand, en kan vanuit de app direct naar een laadstation navigeren. Een onmisbare app voor rijders van elektrische auto’s.

Fastned

Wie aan snellaadstations denkt, denkt aan Fastned. Dit bedrijf breidt zich in rap tempo uit met snellaadstations in West-Europa, vooral langs de snelweg. In de Fastned app kun je navigeren naar het dichtstbijzijnde laadstation. Heb je een lange route gepland? Dan weet Fastned precies waar je het beste kunt stoppen om te laden, en hoe lang. Ook houdt de app rekening met de terugreis als je op je bestemming niet kunt opladen.

Per station zie je hoeveel stekkers er nog beschikbaar zijn en het maximale vermogen van die stekkers. Je kunt je auto toevoegen aan de app, wat er voor zorgt dat je voortaan alleen nog maar de stekker in de auto moet steken om het laden te starten. Anders moet je je laadpas erbij houden en wachten op goedkeuring. Handig als het rotweer is en je lekker warm in de auto wil zitten. Drink je even koffie bij het tankstation, dan houd je de laadstatus bij in de app.

Chargemap

ChargeMap heeft een actieve community die zorgen dat de locaties van laadpalen correct zijn. De app heeft meer dan 500.000 leden die foto’s kunnen uploaden van laadpalen, zodat je nooit meer hoeft te zoeken. Chargemap werkt wereldwijd, dus ook als je met je auto naar het buitenland gaat vind je eenvoudig een oplaadpaal. Op de kaart vind je een handig overzicht van laadpalen en met de zoekfilters kan je zoeken op een specifieke stekker of de snelheid van de laadpalen. Ook de kosten worden keurig weergegeven. Heeft je auto ondersteuning voor CarPlay, dan kun je Chargemap ook hier gebruiken.

A Better Routeplanner (ABRP)

Eén van de handigste apps om op je iPhone te installeren is A Better Routeplanner (ABRP). In deze app geef je aan welk automodel jij rijdt. Op basis van het model, het weer, de wegen, maximumsnelheden en nog meer factoren bepaalt ABRP waar je het beste kunt stoppen om op te laden. Heb je een lange trip voor de boeg, dan is de app bijna onmisbaar. Qua design laat de app soms wel wat te wensen over, maar de functionaliteit maakt dit meer dan goed. De beste functies zitten verstopt achter ABRP Premium, maar je kunt dit twee weken gratis uitproberen. Eén van die functies is ondersteuning voor CarPlay. Bekijk overigens ook eens onze gids met CarPlay apps voor je elektrische auto.

Plugshare

Plugshare laat je net als veel apps een gewone laadpaal in de buurt zoeken. De app weet welke opladers aanwezig zijn en laat heel handig een foto zien indien beschikbaar. Plugshare is gebaseerd op een gemeenschap, dus als iedereen de app zou gebruiken zou het beter werken. Je kunt namelijk inchecken bij een laadpaal om aan te geven dat er een bezet is. Net als in ABRP kun je in Plugshare routes maken, maar de route is minder gefocust op specifieke omstandigheden zoals het weer en hellingen. Dat is in ABRP beter geregeld. Bovendien heeft Plugshare op het moment van schrijven geen ondersteuning voor CarPlay.

ChargePoint

ChargePoint is een bekende internationale partij gespecialiseerd in oplaadpunten. De app werkt in Nederland en is ook zonder account te gebruiken voor het opzoeken van laadpalen. Je kan kiezen voor de kaart- en lijstweergave en je ziet meteen of de paal nog beschikbaar is. Met de navigatie-knop start je een navigatie-app naar keuze om snel naar de laadpaal te rijden. De app werkt ook met Siri Shortcuts, zodat je aan Siri kan vragen om de dichtstbijzijnde laadpaal op te zoeken. Je hoeft dan zelfs de app niet meer te openen. Ook in deze app kun je aangeven welk type stekker jouw auto heeft, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ook deze app is geschikt voor CarPlay.

Vattenfall InCharge

Vattenfall InCharge is nog een elektrische auto-oplaadhulp op de iPhone die aan te bevelen is. De app heeft niet zo’n ruim aanbod in oplaadpunten als The New Motion en Chargemap, maar dat heeft een reden. Nuon heeft namelijk alleen openbare laadpalen geïndexeerd, en dus geen plekken die toebehoren aan bedrijven. De app heeft wel een handig trucje. Je kan bezette laadpalen namelijk ‘volgen’. Door dat te doen, krijg je in de komende twee uur een pushbericht als de laadpaal vrij komt. Gebruikers kunnen berichten schrijven over laadpalen en je hebt inzicht in eventuele openingstijden. Filteren op stekkertypes en beschikbaarheid is eenvoudig. Heb je een Vattenfall InCharge laadpas, dan zie je ook de prijzen. Je kan meteen afrekenen met een creditcard.

Smoov

Smoov werkt samen met oplaadpunten van verschillende aanbieders. De app brengt alle oplaadpunten in kaart en je kan je favorieten als zodanig markeren. Je krijgt een melding zodra de laadpaal vrij is en je ziet precies hoeveel je bijgeladen bent. Betalen voor je stroom kan gewoon met de app en je hebt geen pasje nodig.

Apple Kaarten en Google Maps

Wil je alleen een laadpaal zoeken en heb je geen zin om daarvoor een hele aparte app te installeren? Je kan ook gewoon een geschikt laadstation zoeken met Apple Kaarten en Google Maps. In Apple Kaarten zoek je op Oplaadpunten Elektrische Auto. Je vindt er laadstations van Nuon, NewMotion, EV-Box, EVNet en meer. In Google Maps zoek je naar Charging Station om resultaten te krijgen van ChargePoint, Tesla en Allego. Apple Kaarten biedt wat meer zoekresultaten, dus als je via Google Maps niets kan vinden is Apple Maps alsnog de moeite waard om te proberen.

Overige apps voor elektrische auto’s

Er zijn nog meer (Nederlandse) iPhone-apps om laadpalen en laadpunten voor elektrische auto’s mee te vinden. De onderstaande apps kan je overwegen, maar halen het niet bij onze favorieten. Sommige automerken hebben ook eigen apps met oplaadpunten, zoals de Tesla-app met het supercharger-netwerk.

Jedlix - Slim Laden (gratis, iPhone, iOS 13.0+) - Deze app is gespecialiseerd in slim laden. Hij kiest voor jou de optimale laadmomenten en zorgt ervoor dat duurzame energie gebruikt wordt. Je krijgt er zelfs een financiële beloning voor.

Laadpaal App (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Nederlandse laadpaal-app, waarmee je ook een overzicht van je transacties kan bekijken.

Slim laden (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Slim laden als je een laadpas van Vandebron hebt. Ook deze app zoekt een laadstation in de buurt en heeft filters om beter te zoeken.