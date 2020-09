Deze regenapps waarschuwen voor een nat pak

Regenapps voor iPhone en iPad

De regen komt met bakken uit de lucht en je wilt weten wanneer het stopt? Allerlei regenapps voor iPhone en iPad voorkomen dat je een nat pak haalt. Ze laten met satellietfoto’s zien hoe de buien over ons land trekken of sturen een pushmelding als het bijna begint te regenen. We zetten daarom de beste regenapps op een rij, allemaal bedoeld om regenbuien te ontwijken. Hoewel ze natuurlijk ook prima van pas komen als je wél op een regenbui zit te wachten, omdat je bijvoorbeeld een tuinbouwbedrijf hebt.

iCulture adviseert: Buienalarm

Buienalarm is gemaakt door een zelfstandige Nederlandse ontwikkelaar, Franklin van Veldhuizen. De app waarschuwt als er een hoosbui aankomt. Het handige is dat deze app werkt in Nederland, België en de grensstreek met Duitsland. Ook handig is dat je drie locaties kunt instellen, zodat je de weerssituatie thuis, op het werk en op je vakantieadres kunt volgen. De app toont niet alleen de regenval op de kaart, maar ook een grafiek om in één oogopslag te zien wanneer de meeste neerslag valt. De grafiek is het belangrijkste onderdeel van de app: voor de komende twee uur zie je duidelijk wanneer het zin heeft om de deur uit te gaan, zonder een nat pak te halen. Met een wolkje onder de grafiek ga je naar een satellietkaart met neerslaginfo. Buienalarm belooft je maximaal een half uur van tevoren te waarschuwen voor een regenbui.

#2 Rain Today

RainToday is ook een favoriet op de iCulture-redactie. De app laat precies zien wanneer het gaat regenen en wanneer het weer stopt. Je ziet duidelijk in beeld hoeveel minuten je nog moet wachten voordat de bui ophoudt. Met één blik op het scherm weet je genoeg. Er zit ook een widget in de app, waarmee je nog sneller ziet of er een bui aankomt. Een gekleurde cirkel geeft aan of je droog de deur uit komt. De app kan ook meldingen geven om je op basis van je locatie te waarschuwen voor een bui. Lees onze eerdere Rain Today review als je meer wilt weten.

#3 Buienradar

#4 Weer in Nederland

De app die iedereen kent. De functies zijn nog steeds hetzelfde, al zijn er gaandeweg wel steeds meer bijgekomen, zoals een pollenradar voor mensen die last hebben van hooikoorts . Je bekijkt de buienkaart van Nederland en België en leidt daaruit af of het zin heeft om de deur uit te gaan. Je kunt ook een algemene weersverwachting en een vooruitblik op het weer bekijken. Maar het meest bekend is het kaartje, waar de buien als blauwe vlekken overheen schuiven. Ook zijn er satellietfoto’s waarmee je de bewolking kunt zien.

Weer in Nederland is net als Buienradar een algemene weerapp voor Nederland. Er zit echter ook een buienradar in, waarmee je kunt zien of er regen aankomt. Verder zijn er weersverwachtingen voor vandaag en morge. Ga je naar het strand, dan zul je het kustalarm en de windkrachtkaarten waarderen, zodat je weet of het veilig is om te surfen. Er zitten ook kaarten in voor zonneschijn, je kunt satellietbeelden bekijken en een widget gebruiken.

#5 Weeronline

Weeronline van Meteovista noemt zich ‘jouw weer- en regenradar’ voor meer dan 2,3 miljoen plaatsen. Er zit een uitgebreide 14-daagse weersverwachting in en een overzichtelijke buienradar en neerslaggrafiek. Je krijgt een pushnotificatie als er een bui aankomt. De app laat het weeradvies zien met actuele waarschuwingen. Je krijgt bovendien een geschreven weerbericht van de meteorologen. Deze app breidt de functies ook steeds verder uit, zoals een pollenradar die 5 dagen vooruit kijkt.

#6 Internationaal: WeatherPro (vervallen)

De meeste buienradar-apps werken alleen in Nederland en/of België. Ga je verder van huis, dan biedt WeatherPro het weerbericht van 2 miljoen locaties wereldwijd, dus ook van jouw vakantiebestemming. Je ziet bovendien gedetailleerde informatie over temperatuur, windrichting, luchtdruk en nog veel meer. De kans op neerslag en de hoeveelheid neerslag zijn apart te raadplegen in de app. Je krijgt waarschuwingen als er extreem weer op komst is. Kies je voor de premium service, dan krijg je hoge resolutie weerkaarten met neerslagtype en een 14-daagse verwachting die per uur aangeeft wat voor weer het wordt.

Helaas gaat WeatherPro stoppen omdat de ontwikkelaar is overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Er wordt nu gewerkt aan een compleet nieuwe weerapp. We raden daarom aan geen betaalde abonnementen meer af te sluiten.

#7 Speciaal voor België: Meteo.be

Belgische gebruikers kunnen ook de Buienradar en Buienalarm gebruiken, maar met de Meteo-app van KMI hebben ze ook een app van eigen bodem. De app geeft voorspellingen en waarnemingen per gemeente. Je krijgt per uur een voorspelling voor de komende 48 uur en 7 dagen. Trends lopen zelfs vooruit tot 14 dagen. Maar we zijn natuurlijk vooral geïnteresseerd in de regenbuien en ook die toont Meteo.be feilloos, tot op 10 minuten nauwkeurig. Wil je vooraf weten of het gaat regenen, bijvoorbeeld omdat je wilt barbecueën, dan kun je 3 uur vooruit kijken naar regenbuien.

#8 Rain Alarm

Ben je fan van Buienalarm, maar baal je dat het maar in een beperkt gebied werkt? Dan is het internationaal georiënteerde Rain Alarm misschien een beter idee. Deze app waarschuwt je als er regen of sneeuw aankomt op jouw locatie. Je krijgt een notificatie als er een bui in de buurt is. Rain Alarm gebruikt hiervoor de meest recente Doppler radarbeelden van weerdiensten wereldwijd. Je krijgt meldingen in Nederland, Duitsland, Zweden, Polen, Oostenrijk, Spanje, Slovenië, Japan, Korea en diverse andere landen. Kijk even in de App Store-omschrijving of jouw vakantieland erbij staat!

