Amazon heeft met de Echo en Echo Dot twee populaire speakers in het assortiment. Wilde je de Amazon Echo in Nederland hebben, dan moest je daarvoor uitwijken naar de Duitse Amazon. Dat is vanaf vandaag niet meer nodig, want de spakers zijn nu ook in de Nederlandse Amazon verkrijgbaar. Het gaat daarbij om de internationale versies van de Amazon Echo (€99,99) en Amazon Echo Dot (€59,99).

Nederlandse Amazon gaat Echo-speakers verkopen

Omdat het om de internationale versies gaat, spreekt Amazon Alexa nog geen Nederlands. Of daar wel aan gewerkt wordt, is nog onduidelijk. Tegenover NU.nl zegt Amazon-topman Michele Butti dat ze “op het moment nog niks hebben om te laten zien” met betrekking tot een Nederlandse versie.

Het gaat om de nieuwste versies van de Echo-speakers. De nieuwste versie heeft een bolvormig design met een 3″-woofer en tweeters. De speaker “luistert” naar de omgeving en past daar het geluid op aan. De gewone Echo met Dolby Stereo-geluid en ingebouwde Zigbee Hub gaat €100 kosten, terwijl de kleinere Echo Dot met 1,6″-driver voor €60 verkocht gaat worden. De bestellingen starten vandaag, met levering op 11 november. In Nederland zijn alleen de antraciet versies te koop. De Echo-speaker met scherm wordt niet verkocht.

De Alexa-assistent in deze internationale versies spreekt Brits Engels. Je kan daaraan simpele vragen stellen en bijvoorbeeld de muziek bedienen. Functies als shoppen en lokale zoekopdrachten is niet mogelijk. Wel kijkt de speaker naar je fysieke locatie, om antwoorden op je vragen specifieker te maken. Je kan bijvoorbeeld vragen wie de eerste minister-president van Nederland was en wat de resultaten zijn van de Eredivisie.

De speakers zijn vanaf nu te bestellen bij Amazon:

Amazon Echo: €99,99

Amazon Echo Dot: €59,99

