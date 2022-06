Het was een van de weinige nieuwe functies in tvOS 16 : support voor HDR10+. Maar Apple heeft alle verwijzingen ernaar nu weggehaald van de previewpagina's.

Op de previewpagina’s van iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura stond begin deze week nog een vermelding van HDR10+ support voor de TV-app. Donderdag is het in de loop van de dag opeens weggehaald. Waarom? Apple geeft daar zelf uiteraard geen verklaring voor, maar de functie kan zijn uitgesteld of geschrapt. Er is ook nog een andere mogelijke reden: er is nog geen Apple TV die HDR10+ kan afspelen. Ook het meest recente model uit 2021 is daartoe niet in staat.



Wat is HDR10+?

Samsung en Panasonic hebben HDR10+ in januari 2022 geïntroduceerd, dus pas nadat de vernieuwde Apple TV 4K op de markt kwam. Dit videoformaat brengt je dezelfde geavanceerde functies van Dolby Vision, maar als open standaard. Dat houdt in dat de makers van content geen hoge licentiekosten aan Dolby hoeven te betalen. Net als bij Dolby Vision maakt HDR10+ gebruik van ‘dynamische metadata’ om HDR-beelden in elke scène te verbeteren.

HDR (High Dynamic Range) is opvolger van SDR (Standard Dynamic Range). Met HDR wordt extra informatie over helderheid, contrast en dergelijke doorgegeven aan het apparaat dat het beeld moet afspelen. Je krijgt daardoor een realistischer beeld, waarbij zeer donkere een zeer lichte details goed zichtbaar zijn. Je kunt al HDR-content kijken op Netflix en bij allerlei andere diensten. HDR10 is momenteel de meest gangbare standaard en is te vinden op de meeste tv’s die je momenteel in de winkel vindt. Nadeel is echter dat het geen gebruik maakt van dynamische metadata. Samsung, Panasonic en Amazon gingen daarom aan de slag om een verbeterde variant te maken, HDR10+. Die bevat wél dynamische metadata voor de HDR-weergave per frame. Daarnaast bieden high-end tv-toestellen soms ook HDR10+ Adaptive. Daarbij worden de beelden ook nog eens afgestemd op de hoeveelheid licht in jouw kamer.

Apple verwijdert alle teksten over HDR10+

Dat Apple nu alle verwijzingen naar HDR10+ van de website heeft weggehaald kan twee dingen betekenen. De ene optie is dat er later dit jaar nog een vernieuwde Apple TV met HDR10+ support komt. Dit zou dan heel snel na de vorige update zijn. Een andere mogelijkheid is dat de functie is uitgesteld of voorlopig helemaal is geschrapt. Alle drie de previewpagina’s voor iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura noemden de functie:

HDR10+ support

The latest generation of high dynamic range technology is now supported in the Apple TV app.

Een soortgelijke previewpagina voor tvOS 16 is er niet, waarschijnlijk omdat er te weinig nieuwe functies zijn om op te sommen.

HDR op Apple TV’s

De huidige tweede generatie Apple TV 4K kan wel de volgende videoformaten aan:

Dolby Vision (HEVC, Profile 5)

HDR10 (Main 10 profile)

HLG (Hybrid Log-Gamma)

Bij het afspelen van 4K-resolutie op 60 frames per seconde kun je dit gewoon afspelen. De belofte dat je dit najaar HDR10+ content zou kunnen afspelen is dan misschien wat voorbarig. Het zou kunnen betekenen dat de volgende Apple TV niet in 2022 maar in 2023 komt. Apple had er ook “later dit jaar” van kunnen maken, maar dan was er misschien impliciet verklapt dat er een nieuwe Apple TV aan komt.

HDR in de TV-app

De huidige TV-app ondersteunt HDR, HDR10 en Dolby Vision als de drie belangrijkste standaarden voor High Dynamic Range-video’s. Op smart tv’s vind je soms ook de TV-app van Apple, maar daar varieert de ondersteuning per tv-fabrikant. Van deze drie zul je het meest te maken krijgen met HDR10. Dolby Vision en HDR10+ zijn geavanceerder, maar worden vaak niet tegelijk op tv’s ondersteund.