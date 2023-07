Prime Day deals 2023: korting op smart home

Het is zover: de Amazon de Prime Days zijn begonnen. En dat betekent: korting op smart home-accessoire van merken zoals Netatmo, Nanoleaf, Eve en meer. Hier zetten we de beste deals voor je op een rijtje. Om te kunnen profiteren van deze smart home-koopjes (en alle andere deals) moet je Amazon Prime-abonnee zijn. Je kunt een proefabonnement van 30 dagen afsluiten om te kijken of het iets voor jou is.

Check ook onze andere koopjespagina’s:

Beste Prime Day deals voor slimme verlichting

Wat verlichting betreft kun je traditiegetrouw terecht bij Philips Hue. Maar misschien is dit wel het moment om eens wat Nanoleaf-lichtpanelen te proberen!

Philips Hue-deals tot wel 49%:

➡️ Meer Philips Hue-koopjes

Nanoleaf slimme verlichting-deals:

➡️ Meer Nanoleaf-koopjes

Beste Prime Day deals voor slimme deursloten

Zoek je een deurslot, dan is de Nuki in twee kleuren verkrijgbaar. Of kijk eens bij Yale, want die werkt ook met HomeKit!

Nuki-deal:

Nuki Smart Lock 3.0 Pro met HomeKit wit of zwart: van €279,- voor €208,99 (-25%)

Yale-deals tot 32%:

➡️ Meer Yale-koopjes

Beste Prime Day deals voor smart home-accessoires

Hier is het voor veel mensen mee begonnen: een slimme stekker, een thermostaat of misschien zelfs een rookmelder. We hebben koopjes bij Eve, Netatmo en Bosch gevonden.

Eve smart home-deals:

➡️ Meer Eve-koopjes

Bosch Smart Home-deals:

➡️ Bekijk meer Bosch Smart Home-aanbiedingen

Netatmo-deals:

➡️ Meer Netatmo-koopjes

Beste Prime Day deals voor robotstofzuigers

Het zal je niet ontgaan zijn: robotstofzuigers zijn hot! En er zijn meer aanbieders dan ooit. Van oudgediende iRobot tot nieuwkomers zoals Dreame. Er is keuze genoeg en vanwege het enorme aanbod zijn de kortingen ook enorm!

iRobot robotstofzuiger-deals:

➡️ Meer iRobot-koopjes

Dreame robotstofzuiger-deals:

➡️ Bekijk meer Dreame-koopjes

Roborock-deals tot wel 48%:

➡️ Bekijk meer Roborock-koopjes

Ecovacs robotstofzuiger-deals:

➡️ Meer Ecovacs-koopjes

Overige smart home-deals

Er zijn nog veel meer dingen die je slim kunt maken, zoals je verwarming of je tuin. We hadden bij Withings wel wat korting op slimme weegschalen verwacht, maar deze fabrikant heeft besloten om alle smartwatches in de aanbieding te doen. Alles in de tent voor 25%! En dan is er ook nog eufy, die werkelijk alles verkoopt: van trackers tot nachtlampjes en camera’s. Genoeg om uit te kiezen.

Withings-deals tot 25%:

➡️ Meer Withings-koopjes

eufy smart home-deals:

➡️ Meer eufy-koopjes

Gardena tuin-deals:

➡️ Meer Gardena-koopjes

Bekijk ook Amazon Prime Day 2023 is begonnen! Apple-koopjes en nog veel meer! Amazon Prime Day is elk jaar hét grote feest met koopjes, ook voor Apple-producten. Het betekent scherpe aanbiedingen en duizenden geweldige deals. Maar: je moet wel Amazon Prime -lid zijn om ervan te kunnen profiteren. Heb je nog geen Amazon Prime , sluit dan een Amazon Prime proefabonnement van 30 dagen af, zodat je meteen kunt meedoen!