Apple past Core Technology Fee aan voor kleine ontwikkelaars

Een van de meest controversiële aspecten van Apple's nieuwe werkwijze in de EU, is dat er een Core Technology Fee (CTF) moet worden betaald door ontwikkelaars. Vandaag heeft Apple enkele wijzigingen hierin aangebracht, die moeten voorkomen dat kleine developers aan hun succes ten onder kunnen gaan.

Het probleem met de CTF in zijn oorspronkelijke vorm, was dat het van toepassing was op alle apps en dus ook op gratis apps. Als je meer dan 1 miljoen installaties haalt, moet je een vergoeding van €0,50 per installatie aan Apple betalen, ongeacht of de app geld opbrengt. Zelfstandige ontwikkelaars zouden daardoor bankroet kunnen gaan, bijvoorbeeld als kinderen een app maken die plotseling succesvol wordt, waarna hun ouders voor de kosten moeten opdraaien. Het zou dan oneerlijk zijn als gezinnen daardoor in financiële problemen komen. Apple heeft nu in een bericht op de developerwebsite wijzigingen aangekondigd in de CTF-structuur.

Ten eerste hoeft de Core Technology Fee (CTF) niet te worden betaald als de ontwikkelaar geen inkomsten heeft. Het betreft hier gratis apps zonder verdienmodel, die op geen enkele manier inkomsten genereren (fysiek, digitaal of met reclame). Hiermee kunnen studenten, hobbyisten en andere niet-commerciële apps er zeker van zijn dat ze niet plotseling een forse rekening van Apple op de deurmat vinden. Ze kunnen zonder risico een populaire app maken, als ze er maar niets mee verdienen.

Ten tweede krijgen kleine ontwikkelaars (d.w.z. minder dan €10 miljoen aan wereldwijde jaarlijkse bedrijfsinkomsten) een aanlooproute van 3 jaar om zich voor te bereiden op de CTF. Ze kunnen dan geleidelijk overschakelen naar de situatie waarbij ze wel de volledige CTF betalen. Ze profiteren van gunstige zakelijke voorwaarden om door te kunnen groeien, zonder dat ze meteen de financiële druk van de CTF gaan voelen. Zodra ze de inkomstenlimiet van €10 miljoen wereldwijd overschrijden of meer dn drie jaar in het programma zitten, vervallen deze gunstige voorwaarden.

Als een kleine ontwikkelaar binnen de aanloopperiode van 3 jaar groeit naar wereldwijde inkomsten tussen €10 miljoen en €50 miljoen, beginnen ze na 1 miljoen installaties de CTF te betalen met een maximum van €1 miljoen per jaar. Verdient een bedrijf meer dan €50 miljoen per jaar, dan moet gewoon de volledige CTF betaald worden. Bedrijven zoals Spotify zullen niet blij zijn met deze aanpassingen, want zij hebben er niets aan.

De wijzigingen worden uitgelegd in een update op de developerwebsite. Daarin legt Apple ook uit dat de EU-regels die gelden voor iOS vanaf dit najaar ook van toepassing zullen zijn op iPadOS. Een download van een app op zowel iOS als iPadOS zal daarbij slechts tellen als één installatie.