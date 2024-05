Apple heeft de nieuwste kwartaalcijfers bekendgemaakt. In het persbericht is te lezen dat er een record is geboekt met diensten, maar in de andere bedrijfsonderdelen ging het minder goed. Zo was er alleen bij de Macs een kleine groei te zien van 4%, maar bij de andere producten is er sprake van een daling: 10% bij iPhones en wearables en zelfs 17% bij iPad. In totaal ging de omzet met ruim 4% omlaag in het afgelopen kwartaal. Toch steeg de aandelenkoers van Apple na de bekendmaking, want er waren dramatischer cijfers verwacht.

Resultaten 2e fiscale kwartaal 2024

Dit zijn de cijfers:

Kwartaalomzet: $90.753 miljard (was: $94.836 miljard, -4,3%)

Omzet uit iPhones: $45.963 miljard (was: $51.334 miljard, -10,4%)

Omzet uit Macs: $7.451 miljard (was: $7,168 miljard, +4,0%)

Omzet uit iPads: $5.559 miljard (was: $6.670 miljard, -16,7%)

Omzet uit wearables, home en accessoires: $7.913 miljard (was: $8.757 miljard, -9,6%)

Omzet uit diensten: $23.867 miljard (was: $20.907 miljard, +14,2%)

Tussen haakjes staan de cijfers van FQ2 2023, dus precies een jaar geleden.

De daling in iPhone-verkopen is deels te wijten aan China, waar de omzet met 8% afnam. Mogelijk heeft ook Apple’s trage voortgang met AI ervoor gezorgd dat mensen nog even hun aankopen uitstellen. Apple heeft grote aankondigingen beloofd tijdens WWDC in juni, waardoor het zin kan hebben om met de aankoop van een nieuwe iPhone te wachten tot september. Diensten, waaronder iCloud, Apple TV+ en Apple Music, zijn dit jaar 14% gestegen en dit brengt nu meer op dan iPad, Mac en wearables/home/accesssoires bij elkaar.

Tim Cook geeft in het persbericht een reactie.

“Today Apple is reporting revenue of $90.8 billion for the March quarter, including an all-time revenue record in Services. During the quarter, we were thrilled to launch Apple Vision Pro and to show the world the potential that spatial computing unlocks. We’re also looking forward to an exciting product announcement next week and an incredible Worldwide Developers Conference next month. As always, we are focused on providing the very best products and services for our customers, and doing so while living up to the core values that drive us.” – Apple CEO Tim Cook

“Thanks to very high levels of customer satisfaction and loyalty, our active installed base of devices has reached a new all-time high across all products and all geographic segments, and our business performance drove a new EPS record for the March quarter. Given our confidence in Apple’s future and the value we see in our stock, our Board has authorized an additional $110 billion for share repurchases. We are also raising our quarterly dividend for the twelfth year in a row.” – Apple CFO Luca Maestri

Kwartaalcijfers FQ2 2024 in grafieken

Onderstaande grafieken geven de ontwikkeling in de afgelopen kwartalen weer.

Toon/verberg de historische omzetontwikkeling van het aandeel $AAPL

Interessante weetjes uit de conference call

Na bekendmaking van de kwartaalcijfers kun je vanaf 23:00 uur Nederlandse tijd meeluisteren naar een conference call, waarin CEO Tim Cook en CFO Luca Maestri vragen van analisten beantwoorden. Hoewel er regelmatig hints worden gegeven over nieuwe producten, verwachten we niet dat er echt baanbrekende aankondigingen worden gedaan. Grotere aankondigingen zullen we in een apart artikel bespreken.