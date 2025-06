90 dagen gratis luisterboeken met deze aanbieding: Suzanne Vermeer, Lucinda Riley en nog veel meer

Loop je achter op je leesdoelen van dit jaar? Met audioboeken gaat dat veel vlotter. BookBeat is de ideale dienst hiervoor, want er zijn meer dan een miljoen boeken te vinden. Er zijn – naast audioboeken – ook e-books. Heb je toch even de tijd om te lezen, dan ga je dus gewoon verder waar je gebleven was. Tijdelijk heeft BookBeat een goede aanbieding: probeer het de eerste drie maanden volledig gratis uit!

BookBeat aanbieding: drie maanden gratis luisteren

Normaal is de proefperiode een maand. Dat is al lang, maar BookBeat heeft speciaal voor de zomer een nóg betere actie. In plaats van een maand zijn nu de eerste drie maanden gratis. Deze aanbieding is er nog tot en met 25 juni 2025. Is de proefperiode voorbij? Dan ga je de reguliere abonnementsprijs van €8,99 per maand betalen. Mocht het toch niks voor jou zijn, dan zeg je na die drie maanden gewoon op.

Waarom BookBeat?

Alle boeken stream je via de iPhone app, maar het is ook mogelijk om ze te downloaden. Handig dus als je data op is of je geen toegang hebt tot internet. De BookBeat aanbieding geeft je 30 lees- of luisteruren. Na de drie maanden zijn er drie abonnementen om uit te kiezen.

Basic: 20 uur lezen of luisteren per maand voor €8,99 p/m. Ideaal voor de lezer die af en toe eens iets wil luisteren.

Premium: 100 uur lezen of luisteren per maand voor €10,99 p/m. Perfect als je een fervent lezer bent en dagelijks BookBeat gebruikt.

BookBeat voor studenten: het Basic-abonnement voor slechts €5,99 p/m.

Voeg je een extra profiel toe voor iemand uit je gezin, dan betaal je €1,99 per maand extra per profiel. Dit kan tot vijf personen.

Hier zijn enkele voordelen van populaire boeken die nu op BookBeat te luisteren zijn:

De vriend van Freida McFadden: De nieuwe vriend van Sydney is perfect: een dokter, charmant en knap. Maar ze vermoedt dat hij niet zo perfect is als hij lijkt. Ondertussen is er een reeks moorden aan de gang op jonge vrouwen. De hoofdverdachte is een mysterieuze man die eerst een relatie met zijn slachtoffers heeft.

IJskoud van Suzanne Vermeer: In 1993 verdwijnt de zestienjarige Johanna, maar elk spoor dat de politie volgt om haar te vinden loopt dood. 25 jaar later is de zaak een cold case en een nieuwe poging wordt gedaan, maar de familie heeft liever dat er niet meer gezocht wordt. Het nichtje van Johanna begint een eigen onderzoek, met gevaar voor haar eigen leven.

Als de wolven huilen van Kristin Hannah: Uit een nationaal natuurgebied verschijnt op een dag een meisje dat niet kan praten met een wolvenjong op haar arm. Een kinderpsychiater die na een schandaal in aanraking komt met het meisje probeert haar te helpen.

We praat, die gaat van Astrid Holleeder: De zus van crimineel Willem Holleeder leeft al jaren ondergedoken uit angst voor vergelding na haar getuiging tegen hem. In haar nieuwste boek vertelt ze hoe het is om constant op de hoede te zijn en haar dagelijkse leven.

De zeven zussen-reeks van Lucinda Riley: De razendpopulaire serie staat volledig op BookBeat. Hierin komt de vader van zes geadopteerde zussen plotseling te overlijden. Hij geeft ze allemaal een aanwijzing over hun afkomst, waarna ze op zoek gaan naar hun verleden.

