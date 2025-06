iPhone 16 Plus flink in prijs gezakt: dit is de beste aanbieding

Ben op zoek naar een iPhone met een groot scherm en de nieuwste functies, maar die niet te duur is? Dan is de iPhone 16 Plus perfect. Ondertussen is hij al flink in prijs gezakt, dus we vertellen je over de beste aanbiedingen.

De iPhone 16 Plus heeft een adviesprijs van € 1119, maar ondertussen haal je hem fors goedkoper in huis. Kies voor een Odido-abonnement bij Belsimpel en je betaalt slechts € 672. Dat is dus een korting van maar liefst € 277!

Wil je niet vastzitten aan een abonnement, maar koop je het liefste jouw gloednieuwe iPhone als los toestel? Dan is-ie het goedkoopst bij Belsimpel en betaal je € 949. Of kies bij Mobiel.nl voor een maandelijks opzegbaar abonnement van Odido en je bent slechts € 869,50 (€ 853 aan toestelkosten plus € 16,50 voor een maandabonnement) kwijt. Vergeet als je dit doet dan niet je abonnement voor het einde van de maand op te zeggen!

iPhone 16 Plus bij webwinkels: bespaar tot € 277,-

De besparing op je toestelkosten is het hoogst als je een iPhone met abonnement koopt bij een winkel als Mobiel.nl of Belsimpel. De hoogte van je korting is afhankelijk van het aantal GB’s in een abonnement. Hoe meer data je kiest, hoe voordeliger het toestel zal worden. De iPhone 16 Plus is dus het goedkoopst met een unlimited data abonnement.

In de berekening hieronder houden wij rekening met de onbeperkt data bundels. Ook als je liever lagere maandlasten hebt, of minder data in je abonnement nodig hebt, kun je op de toestelkosten besparen. Zo kun je bijvoorbeeld ook een maandelijks abonnement van Odido afsluiten via Mobiel.nl en betaal je nog maar € 869 voor het toestel, in plaats van € 949.

Het goedkoopst ben je momenteel uit als je een Odido-abonnement bij Belsimpel neemt. Je betaalt op dit moment nog maar € 672,- voor de iPhone 16 Plus. Als je je oude smartphone direct inruilt, kun je nog tot 438 euro extra voordeel krijgen. Heb jij toch voorkeur voor KPN of Vodafone? Dan hebben we hieronder ook voor deze providers uitgezocht waar je momenteel het minst voor de toestelkosten betaalt.

iPhone 16 Plus bij providers: bespaar tot € 37

Wil jij liever direct je aankoop bij een provider doen, ook dan profiteer je meestal van een voordeel op de toestelprijs. Het voordeel van providers is dat de bundel grootte niet van invloed is op de hoogte van de toestelkosten. Dit betekent dat het toestel in een bundel van 5 GB data net zo duur is als bij onbeperkt data. Bij KPN en Vodafone haal je het toestel het meest voordelig in huis. Zo heb je de iPhone 16 Plus 128 GB al voor € 912. Bij KPN heb je nog het voordeel dat je tot € 7,50 korting per maand kunt krijgen op je bundel als je thuis internet van KPN hebt. Ook kun je gebruik maken van een gratis Netflix-abonnement als je internet en mobiel combineert.

Heb je liever Odido? Dan betaal je € 924. Bij alle providers profiteer je van klantvoordeel, waaronder tot € 7,50 extra korting per maand op je abonnement. Daarnaast geeft KPN je gratis Netflix of ESPN Compleet, krijg je van Odido nog eens € 5 korting per maand op je vaste internet en ontvang je van VodafoneZiggo onder andere een extra tv-pakket.

iPhone 16 Plus: groot scherm en lange accuduur

Dit is waarom je voor de iPhone 16 Plus gaat in een notendop:

Groot 6,7 inch-scherm

Langere batterijduur: tot maar liefst 27 uur video’s afspelen

Actieknop

Cameraregelaar

Verbeterde camera met macro-lens

Snellere A18-chip

Nieuwe kleuren: ultramarijn, blauwgroen, roze, wit en zwart

Heb je liever de kleinere iPhone 16, uitgebreidere iPhone 16 Pro of misschien wel het topmodel van de serie, de iPhone 16 Pro Max? Ook deze toestellen zijn ondertussen al in prijs gezakt:

Vergelijk zelf alle prijzen en abonnementen

We hebben je nu uitgelegd hoe je de iPhone 16 Plus zo goedkoop mogelijk in huis haalt, maar dat hoeft natuurlijk niet de beste deal voor jou te zijn. Waarschijnlijk heb je een voorkeur voor kleur en geheugen, maar ook heb je misschien genoeg aan minder data. Vergelijk zelf alle prijzen en verschillende abonnementen met elkaar op onze iPhone 16 Plus met abonnement pagina.