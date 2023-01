De headset die Apple aan het ontwikkelen is laat gebruikers augmented reality-apps maken via Siri. Je hebt er geen programmeerkennis voor nodig.

Dat zegt The Information op basis van bronnen. Gebruikers kunnen AR-apps voor de headset maken met Siri. Apple hoopt daarmee dat mensen die niet kunnen programmeren toch eigen toepassingen kunnen maken. Er wordt gesproken over AR-apps, die je via de App Store beschikbaar kunt stellen aan anderen. Zo kun je een app maken waarbij virtuele dieren in een kamer rondwandelen, langs 3D-objecten. Je hoeft de dieren en de animaties niet zelf te bedenken.



Apple biedt al AR-tools zoals de Reality Composer voor de iPhone en iPad . Die kunnen ook geschikt worden gemaakt voor de headset. Volgens insiders lijkt de nieuwe tool van Apple wel wat op Minecraft of Roblox, waarmee iedereen 3D-werelden en -objecten kan maken. Het zou gebaseerd zijn op de technologie van Fabric Software, die Apple in 2017 dankzij een overname in handen kreeg. De bronnen van The Information zagen al in 2021 een demo van de tool en het is mogelijk dat er ondertussen andere functionaliteit in zit.

Zelf zou Apple ook werken aan AR-content voor de headset. Het zou daarbij gaan om toepassingen op het gebied van gezondheid en welzijn, waaronder AR-apps die helpen bij meditatie en sportoefeningen. Een vroege demo toonde hoe gebruikers in een Zen-tuin konden gaan zitten, zo zouden vier bronnen hebben gemeld.

De eerste glimp van de headset zouden we in maart al te zien kunnen krijgen, tijdens een speciaal event. Daarna is de verwachting dat Apple tijdens WWDC 2023 de benodigde software laat zien, genaamd xrOS. De headset zelf komt dan een paar maanden later, maar voor een prijs waar je niet blij van wordt: er wordt gesproken over 3.000 dollar voor de eerste versie.