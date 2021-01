Op de Mac zijn verschillende manieren om het apparaat niet te laten sluimeren. In deze tip leggen we je uit waarom je dit het beste met de app Amphetamine voor de Mac kunt doen.

Er zijn verschillende scenario’s denkbaar waarin je liever niet hebt dat je Mac in stand-by gaat. Om dit te voorkomen zou je steeds de systeemvoorkeuren kunnen aanpassen, maar achteraf moet je het ook weer terugzetten naar je normale instellingen. Je kan ook iedere keer een code invoeren in Terminal. Niet zo efficiënt. Wij raden aan om Amphetamine te gebruiken en we leggen uit hoe de basis van deze app werkt.

Waarom zou je je Mac niet laten sluimeren?

Er zijn verschillende redenen om ervoor te kiezen je Mac niet te laten sluimeren. Je kan bijvoorbeeld bezig zijn met het downloaden van een groot bestand. Afhankelijk van je internetsnelheid kan dat soms lang duren. Het kan gebeuren dat de download stopt als de Mac in stand-by gaat, waardoor je dus later terugkomt en ziet dat je het allemaal opnieuw moet doen.

Je kunt ook bezig zijn met het exporteren van een groot videoproject, wat als je pech hebt ook vast kan lopen als de Mac gaat sluimeren.

Als je een server hebt draaien op je Mac wil je niet dat de server uitvalt. Amphetamine kan ook in die situatie handig zijn om je Mac aan te laten staan.

Het voordeel van een app als Amphetamine is dat je niet iedere keer je systeemvoorkeuren hoeft aan te passen. Je zet het met deze app één keer aan en na afloop is je Mac weer zoals voorheen.

Hoe werkt Amphetamine?

Amphetamine is gratis te verkrijgen in de officiële Mac App Store en biedt veel functies. De app wordt als klein icoontje getoond in de menubalk. Je kunt bijvoorbeeld instellen om je Mac voor een zelfgekozen aantal minuten of uren aan te laten staan. Je kunt er ook voor kiezen om Amphetamine in te schakelen tot een bepaald moment op de dag. Dit alles kun je activeren door op het icoontje in te menubalk te klikken en de gewenste functie aan te zetten.

Een geavanceerdere functie van Amphetamine is dat de app zelf detecteert of je nog bezig bent met het downloaden van een bestand. Om het aan te zetten klik je op het icoontje in de menubalk en vervolgens op While file is downloading. Daarna selecteer je het bestand wat je aan het downloaden bent. Deze wordt al in Finder getoond als de download nog niet voltooid is. Heb je dit aangezet, dan zal je Mac automatisch op stand-by gaan.

Je kunt in de instellingen van de app het icoontje aanpassen naar allerlei symbolen. Ook kun je in de instellingen ervoor zorgen dat de resterende tijd tot uitschakeling in je menubalk komt te staan. Om dat laatste in te stellen klik je op het icoontje en vervolgens op Preferences. Vervolgens klik je op de feestbril rechts en kruis je het tweede vinkje aan bij Show session time remaining in menu bar.

Als door Amphetamine jouw menubalk te vol wordt, dan hebben we een tip om je menubalk overzichtelijk te houden.