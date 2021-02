Bewerk je foto's met de standaard-app Foto's op je iPhone? Dan kun je het origineel altijd gemakkelijk terugzetten door alle aanpassingen terug te draaien. In deze tip leggen we uit hoe je dat doet.

Bewerkingen in de Foto’s-app verwijderen

De standaard-app Foto’s heeft allerlei bewerkingsopties. Zo kun je de foto optimaliseren, bijsnijden, roteren en de kleurtoon aanpassen. Dat is handig, maar brengt ook een risico met zich mee. Als je per ongeluk de verkeerde bewerking hebt toegepast, is je foto lelijk geworden. Dat hoeft geen ramp zijn, want je kunt gemakkelijker terug gaan naar de originele foto door de aanpassingen te verwijderen.



Terug naar de originele foto

Er zijn allerlei fotobewerkingsapps voor de iPhone, maar die heb je lang niet altijd nodig. De standaard Foto’s-app biedt namelijk ook al de meest gebruikte basisbewerkingen zoals bijsnijden en filters toepassen.

Het mooie daarvan is, dat de app onthoudt hoe het origineel eruit zag. Als je een afbeelding bijsnijdt, dan is de rest van de afbeelding niet écht weg. De originele foto bestaat nog steeds, al blijft deze op het eerste gezicht verborgen in de Foto’s-app. Mocht je een foutje maken of achteraf toch niet tevreden zijn met het resultaat, dan kun je het origineel terugzetten. Zelfs al is de bewerking enkele dagen geleden uitgevoerd.

Bewerkingen in een iPhone-foto verwijderen

Zo verwijder je de bewerkingen:

Open de foto waarvan je het origineel wilt hebben. Tik rechtsboven op Wijzig. Tik rechtsonder op Herstel. In de pop-up die verschijnt kies je Terug naar origineel.

De herstelknop is zichtbaar als je een foto in de Foto’s-app hebt bewerkt, maar ook bij gebruik van andere apps zoals Snapseed. Bij dergelijke apps worden de bewerkingen ook los van het origineel bewaard. Eventueel kan je de bewerkingen ook proberen terug te draaien in de app waarmee je de bewerkingen hebt uitgevoerd.

Meer tips over de Foto’s-app vind je hier:

Zoek je een andere app voor fotobewerking op de iPhone, kijk dan eens naar onze gids met de beste apps: