De Weer-app is standaard aanwezig op elke iPhone. Je kunt in één oogopslag de temperatuur, regen en weersverwachting op verschillende locaties zien. Hoe haal je het maximale uit de Weer-app en welke handige trucjes zitten erin? Je leest het hier!

Weer-app op de iPhone gebruiken

De Weer-app laat de weersomstandigheden zoals temperatuur en regen zien. Niet alleen op je eigen locatie, maar op allerlei andere plekken die je handmatig hebt ingesteld. Aanvankelijk gebruikte de app weerinformatie van Yahoo!, maar Apple is later overgestapt naar The Weather Channel. De weersverwachtingen die je te zien krijgt zijn gebaseerd op metingen van weerstations wereldwijd, aangevuld met berekeningen van computeralgoritmen. Daardoor zal de app in ongeveer 75% van de gevallen het weer juist voorspellen, maar het klopt lang niet altijd. Op de iPhone vind je de complete Weer-app, terwijl je op de iPad alleen de Weer-widget tot je beschikking hebt. Wat je zoal ermee kunt doen lees je in deze tips!

Weer op je huidige locatie

Als je de Weer-app op de iPhone opent krijg je het weer op je eigen locatie te zien, met tijdstip en temperatuur. In één blik zie je welke weersomstandigheden je de komende uren kunt verwachten. Is je huidige locatie niet zichtbaar in de app? Dan heb je de locatiefunctie uitgeschakeld voor de app. Je kunt dit als volgt weer inschakelen:

Open de Instellingen-app op je iPhone. Ga naar Privacy > Locatievoorzieningen > Weer. Zorg dat je Bij gebruik van app je locatie deelt.

Locaties toevoegen aan de Weer-app

Je kunt gemakkelijk extra locaties toevoegen, bijvoorbeeld steden of regio’s waar je familie of vrienden hebt wonen, of je vakantiebestemming. Daarbij doet de Weer-app meteen dienst als een soort wereldtijdklok, want bij alle steden is te zien hoe laat het is.

Tip: de Apple Watch heeft een aparte app Wereldtijdklok, waarmee je ook kunt zien hoe laat het is in andere regio’s.

Open de Weer-app en tik rechtsonder op de drie liggende streepjes. Je ziet nu de lijst met alle locaties. Druk rechtsonder op het plusje om een nieuwe locatie toe te voegen. Vul een plaatsnaam, postcode of vliegveldcode in en tik op de gewenste locatie.

Locaties verwijderen uit de Weer-app

Je kunt ook locaties weer verwijderen uit de Weer-app. Dit gaat heel gemakkelijk: ga naar de lijst met locaties en veeg over het item dat je wilt verwijderen. Tik vervolgens op de rode knop Verwijder. Je kunt op een later moment altijd weer een locatie toevoegen.

Je kunt de volgorde van locaties wijzigen door je vinger even op het scherm gedrukt te houden en vervolgens te slepen naar de gewenste locatie.

Weerbericht snel raadplegen met Weer-widget en 3D Touch

Je kunt het weerbericht ook raadplegen via de Weer-widget, die zowel op de iPhone als de iPad aanwezig is. Hoe je widgets op de iPhone toevoegt en gebruikt lees je in een andere tip. Het nadeel van de Weer-widget is dat je alleen de weerssituatie op je eigen locatie te zien krijgt.

Wil je snel het weer op je drie favoriete locaties bekijken, dan kun je beter gebruik maken van 3D Touch. Druk op het Weer-icoontje op het beginscherm van je iPhone en je ziet het weer op de eerste drie locaties die in de lijst staan. Wil je andere steden zien, dan moet je dus even de volgorde van de locaties aanpassen, zoals hierboven is uitgelegd.

Weerbericht bekijken in Apple Kaarten

Ga je op weg naar je vakantiebestemming en wil je weten wat voor weer het wordt? Tijdens het plannen van je route kun je al het weerbericht bekijken. Dit doe je door in de Apple Kaarten-app je bestemming op te zoeken en op het scherm te drukken. Je krijgt dan een overzicht van de weersituatie voor de komende uren. Erg handig! In onderstaande tip lees je meer over het weer in Apple Kaarten.

Wisselen tussen Celsius en Fahrenheit

Mocht je dat willen, dan kun je in de Weer-app ook de temperaturen in graden Fahrenheit raadplegen. Dit doe je door de lijst met locaties op te vragen. Blader omlaag en tik op de aanduiding °C/°F . Op dezelfde manier wissel je weer terug naar graden Celsius.

Er zijn nog veel meer weer-apps voor de iPhone en iPad, die soms wat extra functies hebben. Sommige zijn gespecialiseerd in regenmeldingen, andere in sneeuwhoogte of in algemene weersverwachtingen.