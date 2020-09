Je kunt de iPhone gebruiken als wereldklok en dat is handig op vakantie als je met meerdere tijdzones te maken krijgt. Hoe werkt de wereldklok, hoe gaat de iPhone om moet tijdzones en zijn er andere wereldklok- of tijdzone-apps? Je leest het in deze tip!

Wereldklokken en tijdzones

Veel mensen gebruiken de Klok-app op de iPhone als wekker, maar er zitten nog meer handige functies in. Zo kun je bijvoorbeeld de iPhone als wereldklok gebruiken: je stelt in welke steden je in de gaten wil houden, waarna je in één oogopslag ziet hoe laat het in een bepaalde tijdzone is.

Dit lees je over wereldklokken en tijdzones:

iPhone als wereldklok

De wereldklok op de iPhone vind je door de Klok-app te openen en te kiezen voor het tabblad Wereldklok. Hier staat standaard alleen de klok van de hoofdstad uit je huidige land, dus bijvoorbeeld Amsterdam of Brussel. Met de plusknop rechtsboven kun je nog meer locaties toevoegen. Er wordt dan een stedenlijst geopend, waarin je een buitenlandse stad kunt selecteren. Alleen een land kiezen is niet mogelijk, maar geen zorgen: achter iedere stad staat het land vermeld, dus je kunt ook op land zoeken. Je moet een stad kiezen, omdat grote landen zoals de Verenigde Staten en Rusland in meerdere tijdzones vallen.

Vroeger toonde Apple ook analoge klokken, waarmee je in één oogopslag kon zien of het in een bepaalde plaats dag of nacht is. Ook kon je een wereldkaartje bekijken, zoals je hieronder kunt zien:

Dit is alleen nog mogelijk op de iPad, waar nog wel een wereldkaart getoond wordt met daarbij de bijbehorende tijdzones. Met apps van derden kun je nog wel steeds de tijdzones op de wereldkaart op de iPhone zien. We bespreken ze verderop.

Tijdzones in Klok-widget

Vanaf iOS 14 heeft de standaard Klok-app ook een eigen widget. Je kan een widget met een enkele klok van een bepaalde stad op je beginscherm zetten, maar er is ook een widget waarin je vier klokken van vier verschillende locaties bij elkaar kan zetten.

Je stelt de Klok-widget als volgt in:

Hou je vinger op een lege plek op het beginscherm of hou een app ingedrukt en tik op Wijzig beginscherm. Tik op het plusje om de widget toe te voegen. Typ in de zoekfunctie Klok in en tik op de Klok-app. Er zijn drie soorten: een vierkante widget met een enkele klok, een vierkante widget met vier klokken en een langgerekte widget met vier klokken. Kies degene die je wil toevoegen. Om de steden te wijzigen, hou je de geplaatste Klok-widget ingedrukt en tik je op Wijzig widget. Tik dan op de ingestelde stad om een andere plaats te kiezen.

Snel de wereldklok openen

Je krijgt de wereldklok te zien als je de Klok-app opent, maar je kunt deze app ook overal vanuit iOS snel openen. Dit doe je door het Bedieningspaneel in beeld te halen door onderaan het scherm naar boven te vegen. Tik daar op het klokicoon om de app te openen en ga naar op het Wereldklok-tabblad. Helaas kun je niet de Wereldklok zelf in het Bedieningspaneel zetten, maar als je de Timer, Stopwatch of Wekker hebt opgenomen, heb je toch snel toegang.

Tijdzone aanpassen

Je kunt gemakkelijk de tijdzone op je iPhone of iPad aanpassen. Dat gebeurt automatisch, maar wil je (om een of andere reden) toch in een andere tijdzone zitten, dan kan het ook handmatig.

Zo kun je de tijdzone instellen:

Open de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Algemeen > Datum en tijd. Tik op Tijdzone. Lukt dat niet? Zet dan eerst de schakelaar uit bij Stel automatisch in. Kies de gewenste stad.

Bij alle weergaven van de tijd zal nu rekening worden gehouden met je handmatig ingestelde tijdzone.

Tijdzone opvragen met Siri

Een van de makkelijkste manieren om de tijdzone van een stad of land op te vragen, is om het gewoon aan Siri te vragen. Vraag Siri “Hoe laat is het in Hongkong” en je ziet meteen het tijdstip. Dit is makkelijker dan in de klokapp gaan zoeken of het op internet op te zoeken. De tijdzone opvragen met Siri kan ook op de Apple Watch.

Tijdzones in de agenda

Ook in de iPhone-agenda kun je rekening houden met tijdzones. Schakel je tijdzoneprioriteit in, dan worden datums en tijdstippen van activiteiten altijd weergegeven in de tijdzone die ervoor is ingesteld. Zet je het uit, dan krijg je de geldende tijdstippen op je huidige locatie te zien.

Zo gebruik je tijdzones in de agenda:

Ga naar de Instellingen-app op je iPhone of iPad. Ga naar Agenda > Tijdzoneprioriteit. Zet de schakelaar bij Tijdzoneprioriteit aan.

Bij het plannen van een afspraak in je agenda kun je meteen rekening houden met de gewenste tijdzone. Vul de locatie in en Apple zal bij de weergave en bij het afspelen van herinneringen de juiste tijdzone respecteren.

Tijdzone-apps

Apple heeft leuke functies weggehaald uit de wereldklok op de iPhone, maar gelukkig zijn er allerlei alternatieve apps.

Dit vinden wij de beste tijdzone-apps:

Time Buddy - Easy Time Zones (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Bekende tijdzone-app, die met balken aangeeft in welke zone je zit.

, iOS 10.0+) - Bekende tijdzone-app, die met balken aangeeft in welke zone je zit. Zones - Time Zone Conversion (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 13.1+) - Prima tijdzone-app met widgets. Met een in-app aankoop verwijder je advertenties en kun je een oneindig aantal steden invoeren.

, iOS 13.1+) - Prima tijdzone-app met widgets. Met een in-app aankoop verwijder je advertenties en kun je een oneindig aantal steden invoeren. GlobeTempus Convert Time Zone (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Gratis tijdzone-app met mooi design. Heette voorheen Timezoner. Extra functies via in-app aankoop.

Time Zones by Jared Sinclair (gratis, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Mooi design, maar vergt meer taps om dezelfde handelingen uit te voeren.

World Clock Pro Mobile (€3,49, iPhone, iOS 9.0+) - Meerdere wijzers op een klok, vergelijkbaar met de inmiddels wat verouderde app Circa.

World Clock – Time Zones (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.1+) - Een app van timanddate.com, een bekende website voor het bijhouden van tijdzones.

Meer klokfuncties op de iPhone

De wereldklok is slechts één van de functies in Apple’s klok-app. In de volgende tips beschrijven we de andere mogelijkheden:

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!