Klopt het weerbericht niet dat door Apple's Weer-app voorspeld en aangegeven is? Vanaf iOS 15 kun je eenvoudig een probleem melden in de Weer-app. Wij laten je zien hoe dat werkt.

In iOS 15 krijgt de Weer-app een nieuw design. Naast het nieuwe design krijgt de app ook een paar nieuwe functies, zoals nieuwe radarbeelden en meer. Maar met enige regelmaat lijkt het weerbericht van Apple niet helemaal accuraat te zijn. Soms voorspelt de app regen, terwijl er geen druppel uit de lucht komt. Het is dan ook goed om te weten dat je vanaf iOS 15 een probleem kan melden in de Weer-app.



Probleem melden in Weer-app van Apple

De functie is vergelijkbaar met het melden van een probleem in Apple Kaarten. Stapsgewijs kun je aangeven wat er mis is en hoe de situatie nu bij jou is. Het is onduidelijk wat Apple precies doet met de informatie, maar in de omschrijving staat dat je hiermee Apple kan helpen om de Weer-app te verbeteren. Bij het insturen van je probleem verzamelt Apple de locatie, maar dit wordt niet gekoppeld aan je Apple ID.

Een probleem melden in de Weer-app kan alleen op jouw huidige locatie, dus niet op andere ingestelde locaties. Apple voorkomt hiermee dat je informatie opstuurt van een locatie waar je zelf niet aanwezig bent. Het melden van een probleem in de Weer-app doe je vanaf iOS 15 zo:

Open de Weer-app en ga naar het scherm met de voorspelling voor jouw huidige locatie. Scroll helemaal naar onderen. Tik daar op Meld een probleem.

Een nieuw scherm verschijnt. Je kunt nu allerlei soorten informatie opgeven: Weersomstandigheden : Geef aan of het zonnig is, of er wolken zijn of dat het regent of sneeuwt. Bij sommige opties kun je ook de mate van neerslag aangeven.

: Geef aan of het zonnig is, of er wolken zijn of dat het regent of sneeuwt. Bij sommige opties kun je ook de mate van neerslag aangeven. Temperatuur : Geef aan of de temperatuur hoger of lager is of klopt met de aangegeven temperatuur.

: Geef aan of de temperatuur hoger of lager is of klopt met de aangegeven temperatuur. Wind : Laat Apple weten of er meer of minder wind is dan voorspeld. Je kunt ook aangeven dat de huidige windsnelheid klopt.

: Laat Apple weten of er meer of minder wind is dan voorspeld. Je kunt ook aangeven dat de huidige windsnelheid klopt. Luchtkwaliteit: Dit werkt alleen in landen waar de luchtkwaliteit getoond wordt, waaronder Nederland. Geef aan of deze waarde klopt of juist beter of slechter is. Andere weersomstandigheden : Is er sprake van een andere weersomstandigheid, zoals onweer, hagel of mist? Zelfs een regenboog kun je hier doorgeven.

: Is er sprake van een andere weersomstandigheid, zoals onweer, hagel of mist? Zelfs een regenboog kun je hier doorgeven. Beschrijvingen: Geef aan hoe je het weer ervaart, bijvoorbeeld aangenaam of onaangenaam. Tik daarna bovenaan op Verzend. Je krijgt een bevestiging dat je feedback verzonden is.

Apple waarschuwt dat het met deze stappen niet mogelijk is om feedback te geven op de Weer-app zelf. Door het melden van een probleem via bovenstaande stappen, kun je feedback geven op de kwaliteit van de weersvoorspellingen. Feedback op de app zelf kun je via deze pagina doorgeven.