Storm of een andere weerwaarschuwing in Nederland? Wij zetten drie iPhone-apps op rij die gedetailleerde informatie en weerberichten geven.

Stormapps voor je iPhone

Als het KNMI code rood uitroept, dan weet je het wel: de stormwaarschuwingen vliegen je om de oren. Je wordt alert gemaakt op zeer zware windstoten en hoge windsnelheden. Wat nu? Met onderstaande iPhone-apps kun je de storm goed in de gaten houden en krijg je ook andere weerwaarschuwing zien.

Er zijn natuurlijk nog veel meer weerapps waarmee je storm kunt volgen. Veel mensen gebruiken Buienradar, anderen zijn fan van Carrot Weather. Het voert te ver om alle denkbare apps hier nogmaals op een rijtje te zetten. Daarvoor kun je beter terecht in onze round-ups van de beste weerapps en de beste regenapps voor iPhone.

Het Weer in Nederland

De absolute koning als het om veelzijdigheid van informatie gaat. Het Weer in Nederland biedt meer dan dertig (!) weerkaarten die je kan gebruiken. Via het Live Weerstation zie je actuele weermetingen op jouw locatie. De app kijkt op basis van GPS waar je bent, maar je kunt dit ook handmatig invoeren. Ook zijn er zes buienradars: die van Buienradar, plus nog vijf andere van het KNMI.

Wat de wind betreft krijg je de windsnelheid in m/s, bft, knopen, km/h. Als het hard waait kan het wel eens kouder aanvoelen, maar ook daar heeft de app aan gedacht: je krijgt op de kaarten de huidige temperatuur én de gevoelstemperatuur te zien. Met een weeralarm en kustalarm blijf je op de hoogte als er slecht weer aankomt. Je kunt ook de neerslag- en windkrachtkaarten van gisteren bekijken en nog veel meer. Er zitten fraaie widgets in met weerinformatie voor jouw locatie.

Als de ene kaart niet genoeg informatie levert, is er altijd wel een andere pagina die je er wel in voorziet. Soms is het even zoeken, maar dan heb je ook wat.

Windy

Windy klinkt als een app die je alles gaat vertellen over storm en hevige rukwinden. Maar Windy kan meer. Deze snelle en intuïtieve weer-app bevat meer dan 40 kaarten met allerlei gedetailleerde informatie. Het lijkt dus wel een beetje op ‘Het weer in Nederland’, dat we hierboven hebben besproken, maar dan op internationale schaal. Het is handig voor mensen die veel met wind te maken hebben, zoals piloten, paragliders, skydivers, kiters, surfers en natuurlijk ook mensen die juist bij hevige storm op pad gaan, de zogenaamde storm chasers.

Windy gebruikt wereldwijde weermodellen en -verwachtingen, zoals ECMWF en GFS, aangevuld met lokale aanbieders zoals NEMS, AROME en ICON (voor Europa) en NAM (voor de VS).

Weerplaza

Weerplaza was lange tijd een lelijke app, maar sinds het redesign ziet het er een stuk aantrekkelijker uit. De informatievoorziening bij extreem weer is erg nuttig. Je krijgt waarschuwingsberichten met een kaart, voorzien van tijdstip. Een beknopte beschrijving geeft de situatie in het land weer, inclusief onweerradar.

Meer stormapps voor iPhone

Er zijn nog veel meer stormapps waarmee je alles over windstoten, orkanen en andere weersinformatie kan opvragen, waaronder deze:

Buienradar - weer (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.3+) - Deze app heb je waarschijnlijk al geïnstalleerd op je toestel, dus het leek ons onnodig om er een uitgebreide uitleg over te schrijven. De storende reclames zijn met een in-app aankoop te verwijderen.

, iOS 12.3+) - Deze app heb je waarschijnlijk al geïnstalleerd op je toestel, dus het leek ons onnodig om er een uitgebreide uitleg over te schrijven. De storende reclames zijn met een in-app aankoop te verwijderen. Weerbericht Nederland (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV + IAP , iOS 14.7+) - Overzichtelijke weerapp met informatie die afkomstig is van het KNMI. De app is gratis met advertenties, maar als je je daar aan stoort kun je ze afkopen.

/ + , iOS 14.7+) - Overzichtelijke weerapp met informatie die afkomstig is van het KNMI. De app is gratis met advertenties, maar als je je daar aan stoort kun je ze afkopen. WeatherPro (€0,99, iPhone/ Watch + IAP , iOS 10.0+) - Al jaren een favoriet vanwege de uitgebreide mogelijkheden, maar de toekomst van deze app is onzeker door een overname. Nog wel steeds te gebruiken.

+ , iOS 10.0+) - Al jaren een favoriet vanwege de uitgebreide mogelijkheden, maar de toekomst van deze app is onzeker door een overname. Nog wel steeds te gebruiken. Weather Underground: Local Map (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Buitenlandse weerdienst die ook informatie geeft over luchtkwaliteit. Je kan ook het weer van nu vergelijken met die van jaren geleden.

, iOS 14.0+) - Buitenlandse weerdienst die ook informatie geeft over luchtkwaliteit. Je kan ook het weer van nu vergelijken met die van jaren geleden. Zeeweer - Maritieme app (€2,99, iPhone, iOS 12.0+) - Van dezelfde maker als ‘Het weer in Nederland’ is er ook Zeeweer, waarbij de focus ligt op de maritieme weersverwachtingen.

Wil je meer weten over de weerssituatie in Nederland? Kijk dan eens naar onze andere lijsten met weerapps!