Websites blokkeren op de Mac

Als ouder wil je waarschijnlijk niet dat je kinderen zomaar alle websites kunnen bezoeken. Er zijn aardig wat websites die niet geschikt zijn voor kinderen, bijvoorbeeld sites die te maken hebben met gewelddadige spelletjes of gokken. Met een paar instellingen kun je voorkomen dat je kind dergelijke websites te zien krijgt. Je moet hiervoor wel beheerrechten hebben op de Mac.

Zo kun je ongewenste websites blokkeren

Wil je dat een kind bepaalde websites niet bezoekt, dan kun je dit blokkeren. Apple heeft standaard al gezorgd voor een filter voor expliciete content, maar je kunt ook zelf websites toevoegen.

Ga op de Mac naar Systeeminstellingen > Schermtijd. Klik op Materiaal en privacy > Materiaalbeperkingen. Je kunt nu de toegang tot websites instellen. Kies Beperk expliciete websites. Vul je Schermtijd-code in. Klik op Pas aan om zelf een aantal URL’s toe te voegen van websites die je wilt blokkeren, bijvoorbeeld www.samsung.com.

Op deze manier kun je bepaalde websites blokkeren als kinderen deze niet mogen bezoeken. Deze beperkingen gelden voor alle browsers. Wanneer je het ingesteld hebt gelden ze dus ook voor Safari, Chrome en Firefox.

Alleen bepaalde websites toestaan

Je kunt ook instellen dat een gebruiker maar een beperkt aantal websites mag bezoeken. Dit kan ook handig zijn bij kinderen, als je alleen wilt dat ze websites bezoeken die écht alleen geschikt zijn voor kinderen.

Ook kan het van pas komen bij volwassenen die niet goed om kunnen gaan met teveel prikkels: door het aantal websites te beperken kom je niet in de verleiding om eindeloos rond te klikken en kom je ook niet terecht op websites die je onrustig of onzeker maken. Dit doe je ook in het hierboven genoemde menu. Apple heeft al een aantal kindersites opgenomen in de lijst. Je kunt hier met het plusje zelf websites aan toevoegen.

Ga op de Mac naar Systeeminstellingen > Schermtijd. Klik op Materiaal en privacy > Materiaalbeperkingen. Je kunt nu de toegang tot websites instellen. Kies Alleen toegestane websites. Vul je Schermtijd-code in. Je kunt de lijst zo laten staan, of zelf een aantal toevoegen met de knop Pas aan.

Deel je een Mac binnen het gezin, dan is het wel zo handig om te weten welke opties voor ouderlijk toezicht je hebt. Je regelt dit via de instellingen voor Schermtijd op de Mac.

Bekijk ook Zo werkt Schermtijd op de Mac Met Schermtijd houd je beter zicht op het aantal uren dat je achter de Mac doorbrengt. Dit wordt ook gesynchroniseerd met je andere apparaten. In deze tip lees je hoe de functie werkt.