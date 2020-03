Vraagt iemand welke Mac je hebt en welke macOS-versie je draait? In dit artikel laten we zien waar je de belangrijkste informatie vindt en hoe je eenvoudig de specificaties die horen bij jouw Mac-model met anderen deelt.

Specificaties van je Mac vinden

“Welke MacBook heb je?” of “Welke versie van macOS draai je”? Dergelijke vragen krijg je vaak als iemand je wil helpen om een probleem met jouw Mac op te lossen. Maar waar vind je die gegevens? In dit artikel leggen we uit waar je belangrijke info, zoals je macOS-versie, vindt en hoe je eenvoudig alle specificaties die horen bij jouw Mac-model met anderen deelt.

Mac specificaties bekijken

De belangrijkste informatie over je Mac vind je via de optie ‘Over deze Mac’. Die vind je als volgt:

Klik in je menubalk op het appeltje (uiterst links). Klik daarna op Over deze Mac.

Een venster zoals bovenstaand screenshot verschijnt. Hierin zie je welke hoofdversie van macOS je gebruikt, bijvoorbeeld macOS Catalina. Ook zie je welke specifieke versie je draait, in dit geval 10.15.3. Verder vind je hier informatie over het model en uitgavejaar van je Mac, evenals allerlei technische specificaties zoals processor en geheugen. Ook handig is het serienummer dat je nodig hebt voor technische ondersteuning van Apple.

Beeldschermen, opslag en uitgebreide systeeminformatie

Onder de tabbladen Beeldschermen vind je daarnaast specifieke informatie terug over welke beeldschermen er zijn aangesloten en wat hun resolutie is. Bij Opslag zie je welke schijven zijn aangesloten en hoe de gebruikte opslagcapaciteit kan worden onderverdeeld, bijvoorbeeld in systeembestanden, documenten en programma’s. In het tabblad Overzicht vind je onder de knop Systeemoverzicht nog veel meer specificaties en informatie, opgedeeld in hardware, netwerk en software.

Mac-specificaties delen

Het is mogelijk om de afzonderlijke onderdelen in het overzichtstabblad van over deze Mac te delen, maar dat is nogal bewerkelijk. Apple heeft voor alle Mac-modellen ook een aparte webpagina waarop alle specificaties zijn terug te vinden. Die vind je als volgt:

Klik in Over deze Mac op het tabblad Ondersteuning. Klik daarna op de knop Specificaties.

Deze pagina kan ook van pas komen als je je Mac tweedehands wilt verkopen.

Niet volledig

Als je bovenstaande stappen neemt verschijnt er een nieuw browservenster (of tabblad). Je ziet nu een pagina met alle technische specificaties die horen bij jouw model, in ons geval deze pagina. Die kun je vervolgens eenvoudig delen met iemand die je wil helpen. Helaas zie je niet welk model iemand precies heeft. Ook ontbreekt de huidige macOS-versie hierin. Het kan desondanks wel helpen om een familielid of vriend sneller van de juiste informatie te voorzien.