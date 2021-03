Zo voorkom je dat apps via de iPhone-microfoon kunnen meeluisteren

Microfoon-toegang voor apps

Soms duiken er verhalen op dat apps stilletjes zitten mee te luisteren via de microfoon van de iPhone. Vooral Facebook zou zich daar schuldig aan maken, om je vervolgens passende advertenties te tonen. Of het waar is? Daar wagen we ons niet aan, maar feit is wel dat je gemakkelijk kunt controleren welke apps nu eigenlijk toegang hebben tot je microfoon.

Welke apps gebruiken de microfoon van de iPhone?

Je kunt gemakkelijk achterhalen welke apps je toestemming hebt gegeven om de microfoon van de iPhone te gebruiken:

Open de Instellingen-app op de iPhone. Ga naar Privacy > Microfoon. De schakelaars laten zien welke apps de microfoon mogen gebruiken.

Toegang tot de microfoon blokkeren

Het is nu heel gemakkelijk om te bepalen welke apps toegang hebben tot de microfoon: zet gewoon de schakelaar uit bij de betreffende app. Je kunt hier best streng in zijn, want op het moment dat een app toch weer toegang tot de microfoon nodig hebt krijg je vanzelf een pop-up.

Op dezelfde manier heb je misschien de locatievoorzieningen voor apps ingeschakeld, waardoor sommige apps altijd toegang hebben tot je locatie. Ook hier zou je eens goed naar moeten kijken. Er zijn apps die diensten bieden waarvoor helemaal jouw locatie niet nodig is (of alleen bij gebruik van de app). In onderstaande tip leggen we uit hoe je dit controleert en uitschakelt.

Waarom hebben sommige apps de iPhone-microfoon nodig?

Bij elke app die toegang heeft tot de microfoon van jouw iPhone heb je ooit toestemming gegeven. Misschien herinner je je niet meer dat je inderdaad op de toestemmingsknop hebt gedrukt. Of misschien ben je iemand die gedachteloos op OK drukt als er meldingen in beeld verschijnen. Het geeft niet, je kunt gelukkig op elk moment de toestemming weer intrekken.

Hoog tijd dus, om eens te checken welke apps nou eigenlijk mogen meeluisteren via je microfoon. Dat meeluisteren doen ze trouwens voornamelijk tijdens het gebruik van de app. We kunnen niet uitsluiten dat er ooit wel eens misbruik van wordt gemaakt, maar meestal timmert Apple dit soort afluistermogelijkheden voldoende dicht.

Heb je problemen met de iPhone-microfoon? Dan hebben we daarover een aparte tip.

Toegang tot microfoon noodzakelijk

Bij sommige apps is toegang tot de microfoon noodzakelijk: als je Duolingo gebruikt om een vreemde taal te leren, dan moet je soms teksten van het scherm voorlezen, zodat de app kan checken of je uitspraak klopt. De Sleep Cycle-app moet via de microfoon kunnen luisteren naar je slaapgedrag, zodat ze de data kunnen omzetten in een grafiek. En als je de spraakfunctie van Google Translate wilt gebruiken, zul je in staat moeten zijn om teksten in te spreken. Shazam moet kunnen meeluisteren om een liedje te herkennen.

Maar er zijn ook apps die eigenlijk helemaal geen toegang tot de microfoon vereisen, bijvoorbeeld Facebook, Twitter, YouTube en allerlei andere sociale apps.

