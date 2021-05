Twitter kan een bron van pesterijen zijn. Iedereen kan een anoniem account aanmaken en posten wat hij of zij wil. Ook zijn er op Twitter veel spam-accounts actief. Als je op Twitter lastiggevallen wordt, dan zijn er allerlei opties om geen meldingen meer te krijgen van vervelende gebruikers. Wij leggen je uit hoe je dit instelt in de Twitter-app. Ook vertellen we hoe je specifieke accounts en trefwoorden blokkeert en ‘mention-spam’ voorkomt.

Specifieke Twitter-accounts blokkeren

Heb je last van een vervelende twitteraar, dan kun je deze persoon gericht blokkeren:

Open in de Twitter-app de profielpagina van de betreffende persoon. Tik op de drie puntjes rechts bovenin om de opties weer te geven. Kies de Blokkeer of Negeer. Bij negeren krijg je de berichten van de persoon niet in je tijdlijn te zien (dit is dus vergelijkbaar met dempen/muten), terwijl de persoon je bij blokkeren geen mentions meer kan sturen.

Je kunt iemand eventueel ook rapporteren, als de persoon je voortdurend lastigvalt.

Anonieme Twitter-accounts blokkeren

De Twitter-app heeft een apart Meldingen-tabblad. Hier zie je niet alleen tweets die naar jou gericht zijn, maar ook welke mensen jou tweets geliked of geretweet hebben. Als dit tabblad vol staat met anonieme Twitter-gebruikers, dan kun je deze eenvoudig uit dit overzicht verwijderen.

Dit doe je als volgt:

Open de Twitter-app en tik op het Meldingen-tabblad. Tik rechtsboven op het tandwiel. Je kunt hier kiezen om het kwaliteitsfilter aan te zetten, dat voorkomt dat je van dubbele of mogelijk geautomatiseerde tweets een melding krijgt. Kies voor Geavanceerde filters. Je kunt nu kiezen uit allerlei filters. De vierde schakelaar zorgt ervoor dat je geen meldingen ziet van mensen met een standaardprofielfoto. Je kunt ook filters instellen voor accounts die je niet volgt of accounts die hun mailadres of telefoonnummer niet bevestigd hebben. Na het inschakelen van één van deze filters, zie je de tweets van deze accounts niet meer in het Meldingen-tabblad.

Als je wil voorkomen dat je ongewenst wordt vermeld door een account dat je niet volgt, zet dan de eerste schakelaar aan. Hierdoor krijg je geen meldingen van ongewenste personen die Twitter-naam noemen. Hou er echter wel rekening mee dat de instelling mogelijk ook gevolgen heeft voor accounts die wel met goede bedoelingen een tweet naar jou sturen.

Scheldwoorden en hashtags blokkeren

Twitter heeft een filter waarmee je bepaalde trefwoorden, zinnen en hashtags kunt blokkeren. Je kunt zelfs emoji blokkeren die je niet wilt zien in reacties. Zet je een woord in de lijst, dan krijg je geen notificatie als iemand je noemt en het betreffende woord gebruikt. Je stelt het in via de notificatie-instellingen.

Open de Twitter-app en ga naar het tabblad Meldingen. Druk rechtsboven op het tandwiel om de instellingen voor meldingen te openen. Ga naar Genegeerd en tik vervolgens op Genegeerde woorden. Druk rechtsonder op Voeg toe. Voer bovenaan een woord, zin of hashtag toe en geef eventueel aan hoe lang je dit wil negeren. Druk op rechtsboven op Bewaar om het op te slaan.



Je kunt ook op een specifieke persoon, hashtag of tweet drukken om blokkeer- en negeer-opties te zien. De optie is niet hoofdlettergevoelig en als je een specifiek woord negeert, zul je ook de hashtag-variant ervan niet te zien krijgen.

Ongewenste Twitter-gesprekken negeren

Het kan ook voorkomen dat je meldingen krijgt van een discussie, waar je helemaal niet aan wilt meedoen. Dit komt vaak voor bij bekende personen en bedrijven. Ze stellen een vraag en iedereen reageert daar vervolgens op, ook al heeft de eigenaar van het account helemaal geen zin om aan het gesprek mee te doen. Er is een gemakkelijke manier om hier vanaf te komen: de optie Negeer dit gesprek.

Ga in de Twitter-app naar het gesprek dat je wilt negeren. Tik rechtsboven op de drie puntjes en er opent een menu. Tik op Negeer dit gesprek en je zult geen meldingen meer krijgen als mensen reageren.

