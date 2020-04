Weerwidgets voor iPhone en iPad

Het is een onderwerp waar je nooit over uitgepraat raakt: het weer. De eerste app en de eerste widget die je ooit geïnstalleerd hebt, had misschien ook wel te maken met het weer. Wat weerwidgets betreft zijn er talloze beschikbaar, van bekende apps zoals Buienradar en WeatherPro, maar ook de widget van de standaard Weer-app kan goed van pas komen als je snel een indruk wil hebben van de weerssituatie. Alles over widgets gebruiken lees je in onze aparte uitleg. Welke weerwidget je vervolgens kunt installeren, lees je hieronder! We hebben ook een apart overzicht met de beste widgets voor allerlei toepassingen.

Apple Weer-app

De standaard Weer-app is er in twee varianten: een kleine met temperatuur en een beschrijving, of een grotere versie met per uur de verwachte temperatuur en neerslag. Je hoeft dus geen aparte apps te installeren als je toch snel een blik wilt werpen op het komende weer. Dezelfde widget zie je ook door op het appicoontje van de Weer-app te drukken, zoals bij wel meer apps het geval is.

De widget toont het weer op je huidige locatie. Wil je ook het weer op andere plekken zien, dan zul je de app moeten openen of via het appicoontje op een van de getoonde steden moeten drukken.

Wist je dat je ook snel het weerbericht via Apple Kaarten kunt opvragen voor een specifieke plaats?

Buienradar

Het is waarschijnlijk de bekendste weerapp, maar we moeten ‘m toch even noemen. De Buienradar-app is geschikt voor iPhone, iPad en Apple Watch. Via de Apple Watch kun je in één oogopslag zien of je nu naar buiten kan. Maar er is ook een widget voor je vandaags-cherm. Daarmee krijg je een regengrafiek voor jouw huidige locatie, zodat je snel kunt zien of het binnenkort gaat regenen, zonder de app te openen. De widget is óók te zien door op het appicoon van Buienradar op je beginscherm te drukken.

Buienalarm

Buienalarm heeft zich gespecialiseerd in meldingen voor regenbuien. De app werd ooit gemaakt door een zelfstandige ontwikkelaar, maar is nu onderdeel van een groot concern. De widget is er ook in een donkere variant, die mooi aansluit op de donkere modus van iOS. Erg veel informatie biedt de widget overigens niet: je ziet alleen een tijdlijn en je huidige locatie. Net als de app: niet de mooiste of de meest uitgebreide, maar hij doet wat ‘ie moet doen.

WeatherPro

WeatherPro is een bekende naam onder de weerapps op de iPhone. De app is gemaakt door de Duitse MeteoGroup en bevat een schat aan informatie over het weer. In de widget zie je de temperatuur en een icoontje voor de weerssituatie. Ook zie je in één oogopslag de plaats, de lokale tijd, luchtdruk, windsnelheid en hoeveelheid neerslag. Tik je hierop, dan open je de app. Wie niet wil betalen kan eerst de gratis Lite-versie proberen.

Yahoo Weer!

Yahoo Weer is misschien wel de fraaiste weerapp die je op je iPhone kan installeren. De simpele onder elkaar gestapelde informatie geeft in één oogopslag een indruk van het weer, de buienkans, wind en zonsopgang en -ondergang. Het ziet er allemaal fraai uit. De widget kiest ook voor een mooi uiterlijk, met de openingsfoto van de app op de achtergrond. Je ziet de temperatuur en wat voor weer het ‘s avonds, ‘s nachts en morgen wordt. Maar je bent vooral een groot deel van je widgetpagina kwijt aan die foto. Daarbij wil Yahoo ook constant je locatie weten. Dat oefent druk uit op de batterijduur. Kan wel handig zijn als je veel reist.

Weeronline

Weeronline heeft wat weg van Buienradar, al is de indeling anders. De widget heeft een cartoonachtige stijl met vier icoontjes voor middag, avond, nacht en ochtend. Daarmee zie je in een oogopslag wat voor weer het wordt. Ook de temperatuur van je huidige locatie staat erbij. Simpel maar doeltreffend.

CARROT Weather

De populaire weerapp CARROT Weather heeft ook een widget voor het Vandaag-scherm. Maar de app doet meer: de makers lopen altijd voorop met de nieuwste functies en als er een notificatie binnenkomt is dat op zich ook al een mini-widget. Er staat namelijk zoveel info in, dat je de app niet meer hoeft te openen. Dankzij Siri-shortcuts zul je die behoefte nog minder hebben, want je vraagt Siri gewoon wat voor weer het wordt. CARROT is de hilarische weer-app, die altijd leuk uit de hoek komt. Oh, en er is ook nog een iMessage-app. Kenmerkend aan de app zijn dan ook de vele mogelijkheden om het uit te breiden en aan te passen.

Ben je op zoek naar de beste weerapp, kijk dan ook eens naar ons uitgebreidere overzicht. Daarin vind je nog meer apps, die vaak ook beschikken over een widget. Daarnaast hebben we een overzicht van regenapps voor de iPhone.