Wil je voorkomen dat anderen op jouw device of in jouw accounts rondsnuffelen? Je kunt dit op een aantal manieren controleren en in deze tip lopen we een aantal mogelijkheden langs.

Huisgenoten delen vaak niet alleen dezelfde deursleutel, maar ook wachtwoorden en devices. Het is gemakkelijk om even jouw device uit te lenen om foto’s te maken of om om het wachtwoord van je Netflix-account uit te lenen. Maar als iemand toegang heeft tot jouw device en of video’s te kijken, is er ook de kans dat er misbruik van wordt gemaakt. Hoe weet je of iemand ongemerkt op jouw toestel heeft zitten rondneuzen of toegang heeft tot jouw accounts? Er zijn meerdere punten die je kunt langslopen. Apple heeft een soortgelijke checklist, maar die is momenteel alleen beschikbaar in het Engels.

#1 Check je Apple ID

Ga op je toestel naar Instellingen en tik op je accountfoto. Onderin het scherm zie je een lijst van apparaten die op jouw Apple ID geregistreerd staan. Staat er een apparaat dat je niet herkent, verwijder deze dan door erop te tikken en Verwijder van account te tikken. Alle toestellen in dit lijstje staan geregistreerd als vertrouwd apparaat en kunnen gebruikt worden om te verifiëren dat jij het bent. Vertrouw je het niet of gebruik je het apparaat helemaal niet meer, dan kun je deze het beste verwijderen. Later weer toevoegen kan altijd nog.

Controleer ook welke andere informatie aan jouw Apple ID is gekoppeld door in de browser in te loggen bij appleid.apple.com. Je kunt hier je persoonlijke informatie zien. Let vooral op het lijstje onder ‘BEREIKBAAR OP’. Dit zijn de mailadressen en telefoonnummers waarmee je via iMessage bereikbaar bent. Zie je een contactgegeven dat je niet herkent of dat je niet meer gebruikt, verwijder het dan.

#2 Schakel tweefactorauthenticatie in

De kans is groot dat je het al hebt gedaan, maar mocht je nog geen gebruik maken van tweefactorauthenticatie voor je Apple ID: schakel het in! Het zorgt ervoor dat mensen alleen bij jouw account kunnen inloggen als ze beschikken over een vertrouwd apparaat. Hierop verschijnt de pop-up met unieke, tijdelijk inlogcode die je nodig hebt om op allerlei plekken te kunnen inloggen. Hiervoor zul je fysiek in de buurt van het vertrouwde apparaat moeten zijn en dat maakt meegluren op afstand een stuk moeilijker. Apple heeft gaandeweg het inschakelen van tweefactorauthenticatie afgedwongen, dus als je een wat recentere iPhone hebt is de kans groot dat je het al gebruikt. Bij oudere iPhones kan het wel gebeuren dat mensen het nog niet ingeschakeld hebben.

#3 Wijzig je toegangscode

Heb je de toegangscode van je toestel gedeeld met huisgenoten, pas deze dan aan. Met de toegangscode heeft iemand toegang tot je toestel en bijna alle apps die erop staan, dus ook foto’s, chats en notities die je liever geheim wilt houden. Je toestelpincode aanpassen doe je zo:

Ga naar Instellingen > Face ID / Touch ID en toegangscode (of op oudere iPhones naar Instellingen > Algemeen > Toegangscode). Kies de optie Wijzig toegangscode. Voer de oude toegangscode in. Voer daarna de nieuwe toegangscode van 6 cijfers in. Wil je een kortere of langere code, tik dan op Toegangscodeopties. Vul nogmaals de pincode in om te bevestigen.

#4 Check Touch ID en Face ID

Bij Touch ID kun je meerdere vingers instellen voor de vingerafdrukscanner en bij Face ID kun je twee gezichten instellen om je toestel te ontgrendelen. Ga naar Instellingen > Face ID / Touch ID en toegangscode om te kijken of er meerdere vingers of gezichten geregistreerd staan. Staan er meer vingers of gezichten dan je had verwacht, dan kun je het beste alles wissen en de functie weer opnieuw instellen.

#5 Bekijk geïnstalleerde apps en configuratieprofielen

Heb je weinig apps geïnstalleerd, dan is het een kleine moeite om te kijken of er misschien apps zijn geïnstalleerd die je niet kent. Je kunt ook kijken in je aankoophistorie van de App Store, om te kijken welke apps er onlangs via jouw account zijn gedownload. Mogelijk staan er apps bij, die je niet vertrouwt. Je kunt dan in de app store kijken wat het doel van de app is. Misschien gaat het om een onschuldige app die je zelf hebt geïnstalleerd, maar daarna weer bent vergeten.

Heb je een toestel dat wordt beheerd door je werkgever of school, dan kan het zijn dat er Mobile Device Management (MDM)-profielen of VPN-profielen aanwezig zijn, waar je zelf geen controle over hebt. Deze worden vaak geïnstalleerd via Apple School Manager, Apple Business Manager of gespecialiseerde software zoals JAMF. Je vindt deze via Instellingen > Algemeen. Is er geen optie voor Profielen & Device Management aanwezig, dan zijn er geen profielen geïnstalleerd.

