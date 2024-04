Als je iPhone of iPad een beetje schuin draait, zul je merken dat het scherm gaat kantelen. Meestal is dat de bedoeling, maar het kan ook vervelend zijn. In deze tip lees je hoe het rotatieslot werkt, zodat het scherm niet meer ongewenst meedraait, op momenten dat jij het niet wil.

Scherm meedraaien: wel of niet?

Wanneer je je toestel een kwartslag kantelt zal het scherm ook meedraaien en dat kan lastig zijn als je bijvoorbeeld in bed ligt. Je het scherm vastzetten met het rotatieslot, zodat het niet meer meedraait. Hoe dat werkt is afhankelijk van de iOS-versie die je gebruikt. Sinds iOS 7 gebruik je hiervoor het rotatieslot in het Bedieningspaneel. Bij sommige oudere toestellen kun je ook gebruikmaken van de fysieke schakelaar aan de zijkant of de schakelaar op het multitasking-scherm.

Rotatieslot gebruiken op iPhone en iPad

In de meest recente iOS-versies vind je het rotatieslot in het Bedieningspaneel. Op toestellen met Face ID open je het Bedieningspaneel door vanaf de rechter bovenkant van het scherm omlaag te vegen. Heb je een toestel met Touch ID, dan kun je vanaf de onderrand van het scherm met je vinger omhoog vegen. Het Bedieningspaneel (Control Center) bevat allerlei functies die je vaak nodig hebt.

Veeg omhoog en tik het hangslotje aan. Is het hangslot niet te zien? Dan moet je eerst deze functie aan het Bedieningspaneel toevoegen via Instellingen > Bedieningspaneel > Pas regelaars aan.

De knop voor het schermrotatieslot bevindt zit op een willekeurige plek op het Bedieningspaneel, afhankelijk van het aantal knoppen dat je hebt geactiveerd. De knop is echter gemakkelijk ter herkennen aan het hangslot met een ronddraaiend pijltje eromheen. Zwart is uit, rood is aan.

Niet alle apps op een iOS-apparaat kunnen roteren. Sommige apps zijn zo ontworpen dat ze alleen staand (portrait) of liggend (landscape) gebruikt kunnen worden. Er zijn ook apps die bij het roteren andere functies laten zien, bijvoorbeeld de standaard meegeleverde rekenmachine-app Calculator. In portretweergave krijg je een eenvoudige rekenmachine te zien, in liggende weergave een wetenschappelijke rekenmachine.

Bekijk ook Wetenschappelijke rekenmachine op de iPhone gebruiken Je iPhone bevat een wetenschappelijke rekenmachine die je met het kantelen van je iPhone tevoorschijn haalt. Hoe gebruik je deze calculator?

Meedraaiend scherm op oudere iPads

Op de iPad werkt het inschakelen van het rotatieslot op dezelfde manier als hierboven omschreven. Maar op sommige iPads vind je ook nog een fysieke schuifknop (zie foto), die twee functies heeft. Je kunt er het geluid mee uitschakelen of voorkomen dat het scherm roteert. Je bepaalt zelf welke van de twee functies je wilt gebruiken. Op nieuwere iPads is een dergelijke fysieke schuifknop niet aanwezig.

Je stelt de zijschakelaar als volgt in:

Ga naar Instellingen > Algemeen. Onder het kopje Functie zijschakelaar vind je de optie Rotatievergrendeling. Kies Rotatievergrendeling en het scherm zal nu niet meer meedraaien.

We hebben een aparte tip over het rotatie van foto’s, wat ongeveer op dezelfde manier werkt.

Bekijk ook Meedraaien (roteren) van foto's voorkomen op iPhone en iPad Voorkom dat je foto's meedraaien op de iPhone en iPad, door het rotatieslot in te schakelen. Deze tip legt uit hoe dat werkt, zodat jij niet langer gestoord wordt door meedraaiend beeld.