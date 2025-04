Apple Intelligence is Apple’s eigen variant op kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Apple Intelligence vind je in veel van Apple’s aankomende software-updates. Lees hier wat Apple Intelligence is en wanneer jij het kan gebruiken.

Je iPhone zal nu niet meer iedere keer om toestemming vragen wanneer Siri iets wil opzoeken met ChatGPT. Hierdoor is de ervaring naadlozer, al moet je misschien iets meer nadenken over wat je naar de server van OpenAI wil sturen.

Apple Intelligence is Apple’s antwoord op de ontwikkeling van AI in software. Een lange tijd was deze niet beschikbaar in Nederland. Nu is het mogelijk om Apple Intelligence te gaan gebruiken (met wat haken en ogen).

Het (voor sommigen) nadeel hieraan is dat Apple het zo standaard heeft ingesteld dat alle verzoeken voor ChatGPT handmatig moeten worden goedgekeurd door de gebruiker. Dit is omdat Apple je graag op de hoogte brengt van dat je verzoek wordt gedeeld met OpenAI en dus je toestel verlaat. Om Apple Intelligence te kunnen gebruiken in Nederland moet je nog wel een aantal stappen doorlopen, hoe je het activeert, lees je in dit artikel.

Sinds het mogelijk is om Apple Intelligence in Nederland te kunnen gebruiken (met een kleine omweg), kun je ook ChatGPT laten samenwerken met Siri. De vragen zie Siri niet kan beantwoorden kunnen aan ChatGPT gevraagd worden.

Sinds de komst van Apple Intelligence is het mogelijk Siri te combineren met de kracht van ChatGPT, waardoor je nog meer informatie kan verkrijgen. Standaard is het ingesteld dat je bij elk ChatGPT verzoek met Siri toestemming moet geven om gebruik te maken. Je kunt dit ook heel gemakkelijk uitzetten. Wij leggen je uit hoe je dat doet.

Apple Intelligence is het nieuwe AI-systeem van Apple. AI staat voor kunstmatige intelligentie, maar heeft dankzij Apple Intelligence ook een andere betekenis gekregen. Apple omschrijft het als de meest persoonlijke vorm van AI, doordat het grootste deel lokaal gebeurt en het systeem weet wie jij bent en wat voor jou belangrijk is. Met Apple Intelligence kun je afbeeldingen genereren, werkt Siri veel beter, kun je teksten laten samenvatten of maken en nog veel meer. Apple Intelligence komt in het najaar van 2024 als beta beschikbaar in het Engels in iOS 18, iPadOS 18 en macOS Sequoia.