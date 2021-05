Met de tweede generatie van de Siri Remote kun je nauwkeurig voor- en achteruit spoelen tijdens het kijken van video's. In deze tip lees je niet alleen hoe het werkt, maar ook in welke apps.

Gebruik je de tweede generatie Siri Remote met je Apple TV? Dan kun je gebruik maken van een handige functie. Met een truc kun je eenvoudig videocontent op je Apple TV vooruit en achteruit spoelen. De functie is geïnspireerd op het oude klikwiel van de iPod, dus wie al lange tijd Apple-producten gebruikt heeft vast een vermoeden hoe het werkt.

In welke apps werkt het?

Helaas biedt niet iedere video-app ondersteuning voor deze functie. Omdat de spoelfunctie een samenwerking is van tvOS en de Siri Remote is het van belang dat een streaming-app de standaard videospeler gebruikt. Een goed voorbeeld van een app die dit niet doet is YouTube. Deze app heeft duidelijk een andere videospeler.

Uiteraard heeft de TV-app van Apple wel ondersteuning, dus je kunt alle Apple TV+ content gebruiken in combinatie met het nauwkeurig spoelen. We hebben de functie getest bij populaire streaming-apps in Nederland. Dit zijn de resultaten in mei 2021:

Amazon Prime: ✅

Disney+: ❌

Netflix: ❌

NLZIET: ✅

NOS: ✅

NPO Start: ✅

Pathé Thuis: ✅

TV-app: ✅

Videoland: ✅

YouTube: ❌

De ontwikkelaars van de apps met een rood kruis kunnen de functie in theorie nog wel ondersteunen. Hiervoor moeten ze hun zelfontworpen videospeler opgeven en de ingebouwde videospeler omarmen. We vermoeden echter dat apps dit niet snel zullen doen puur voor deze functie.

Nauwkeurig spoelen op je Apple TV: zo werkt het

Je weet nu welke apps je nodig hebt. Nu leggen we uit hoe het werkt. We schreven al dat de functie is geïnspireerd op het oude klikwiel van de iPod. Net als op de iPod is het de bedoeling dat je rondjes draait over het aanraakgevoelige oppervlak. Zo werkt het:

Start een film of serie in een ondersteunde app. Pauzeer de video. Leg je vinger ergens op de buitenste rand van het klikwiel. Draai langzaam met de klok mee om vooruit te spoelen. Draai tegen de klok in om terug te spoelen. Hervat de video.

Je ziet op de voortgangsbalk een kleine animatie verschijnen. Deze beweegt met jouw vinger mee. Deze functie is vooral bedoeld als je een specifiek stukje in de video wil opzoeken. Door sneller te draaien kun je wat sneller door de content spoelen. Wil je veel spoelen, maar hoeft het niet zo nauwkeurig te zijn, dan kun je de video pauzeren en horizontaal naar links of rechts vegen over het klikwiel.

Wil je slechts 10 secondes vooruit of achteruit, dan kun je zonder te pauzeren meteen op de linker- of rechterkant van het klikwiel klikken. Ook kun je bijvoorbeeld tegen Siri zeggen: “Spoel 10 secondes terug”.

Heb je interesse gekregen in de nieuwe Siri Remote, dan hebben we goed nieuws: die is ook los te koop. Je kunt natuurlijk ook een hele Apple TV kopen. Uiteraard krijg je hierbij ook de nieuwe Siri Remote geleverd.