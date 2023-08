Vanaf iOS 17 kan je de privémodus in Safari vergrendelen met Face ID of Touch ID. In deze tip leggen we uit hoe je deze functie inschakelt.

De privémodus van Safari vergrendelen

iOS 17 bevat verschillende leuke nieuwe functies en vernieuwingen, ook in Safari. Het is daar binnenkort mogelijk om de privémodus te vergrendelen. Maakt iemand anders gebruik van jouw iPhone, dan heeft deze persoon geen toegang meer tot je privétabbladen. Zo blijven de webpagina’s die je liever niet met anderen deelt privé. Wil jij dit ook instellen, lees dan snel verder in deze tip.



Open op het beginscherm de Instellingen-app. Scroll naar beneden en open het menu van Safari. Onder het kopje Privacy en Beveiliging vind je de instelling Face ID/Touch ID vereist om de privémodus te ontgrendelen. Zet dit aan.

Zodra je de privémodus in Safari in iOS 17 voor het eerst opent, krijg je vanzelf een melding met de vraag of je de vergrendelde privémodus in wil schakelen. Heb je dit scherm per ongeluk weggeveegd of wil je de functie later weer uitschakelen, dan kan dat in de instellingen van Safari. Dat werkt zo:

In de praktijk werkt de vergrendelde privémodus in Safari als volgt:

Open Safari. Tik vervolgens op de tabbladknop, rechtsonder in de balk. Tik dan op de Privé-tab. Als alles goed is gegaan, wordt er nu gevraagd om de privémodus te ontgrendelen met Face ID/Touch ID.

Zolang je binnen de privémodus blijft, hoef je niet nog een keer Face ID of Touch ID te gebruiken. Het is ook niet nodig om voor elk privétabblad jezelf opnieuw te verifiëren. Pas als je Safari afsluit en weer opstart of de privémodus verlaat en weer terugkeert, moet je jezelf identificeren met Face ID of Touch ID.

Meer over iOS 17

iOS 17 is de grote update voor de iPhone in 2023. Wil je weten of jouw iPhone geschikt is voor iOS 17, dan vind je in ons artikel de geschikte modellen. De belangrijkste verbeteringen zijn de interactieve widgets, een vernieuwde Telefoon-app met nieuw belscherm, uitgebreidere AirDrop, een nieuwe Stand-by stand als je telefoon horizontaal aan de oplader zit en meer. Lees ook onze artikelen met de beste iOS 17-functies en interessante iOS 17-details en ontdekkingen. De verwachte releasedatum van iOS 17 is in september 2023. De meest recente stabiele iOS-versie is iOS 16.6.