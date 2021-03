Van Evernote naar Notities

De Notities-app van Apple heeft de afgelopen jaren zoveel nieuwe functies gekregen, dat het de moeite loont om er vaker gebruik van te maken. Zeker sinds Evernote allerlei beperkingen heeft ingesteld voor gratis accounts en de prijzen voor betalende abonnees heeft verhoogd. In deze tip lees je hoe je je notities het gemakkelijkste omzet van Evernote naar de Notities-app. Uiteraard kun je de geëxporteerde notities ook naar allerlei andere notitie-apps overzetten. Wil je bijvoorbeeld liever overstappen van Evernote naar Microsoft OneNote, dan kan dat ook.

Overstappen van Evernote naar Notities

Met de gratis versie van Evernote kun je je notities met slechts twee apparaten synchroniseren. Bij Apple’s Notities geldt die beperking niet: via iCloud synchroniseer je met zoveel apparaten als je wilt. Wil je overstappen dan kun je daarvoor het beste de Mac-app van Evernote gebruiken, die je in de Mac App Store vindt. Er was ooit een script om Evernote-notities over te zetten, maar die werkt niet meer.

Evernote-notities exporteren

Dit zijn de stappen om Evernote te exporteren:

Open Evernote op de Mac en log in met je Evernote-accountgegevens. Zorg dat de notities in mappen staan. Selecteer een map en klik op de drie puntjes. Kies Exporteer notitieboek. Sla op als Evernote XML-bestand (.enex).

Je kunt ook naar de lijstweergave van alle notitieboeken gaan en op de drie puntjes achter elke naam klikken. Verder heb je de mogelijkheid om alleen losse notities te exporteren. Voorheen was het ook mogelijk om alle notities in één keer te selecteren en te exporteren, maar dat is weggehaald. Je zult het dus per notitieboek moeten doen.

Evernote-notities importeren in Notities

Het is nu tijd om het exportbestand in te lezen in de Notities-app.

Open de Notities-app op de Mac. Kies in het menu Archief > Importeer notities. Selecteer het .enex bestand dat je zonet gemaakt hebt. Klik op Importeer. Zorg dat het vakje Behoud mapstructuur bij het importeren is aangevinkt.

Controleer nog wel even of alle notities goed zijn overgezet en dat er geen rare tekens in je notitie staan. Als er een bijlage in je Evernote-notities staat die de app Notities niet ondersteunt, wordt deze tijdens het importeren verwijderd.

Losse notities van Evernote naar Notities overzetten

Het is ook mogelijk om losse notities van Evernote naar Notities over te zetten, maar dit kost iets meer werk. Probeer je vanuit de Evernote-app een notitie te delen met de Notities-app, dan zal er alleen een link worden aangemaakt. De notitie wordt daarbij niet echt geïmporteerd in de Notities-app.

In plaats daarvan kies je voor het exporteren als .enex bestand. Dit werkt als volgt:

Open Evernote op je iPhone of iPad. Open de notitie die je wilt inlezen. Tik op de drie bolletjes en kies Delen. Kies NIET voor het importeren in Notities, maar voor Notitie exporteren. Er verschijnt een e-mailformulier. Vul je eigen e-mailadres in en verzend het bericht. Sluit Evernote en open de Mail-app, waar je het zojuist gestuurde e-mailtje vindt. Druk enkele seconden op het .enex bestand dat je jezelf hebt toegestuurd. Kies voor het opslaan van de notitie. Er is nu een aparte map gemaakt in de Notities-app voor geïmporteerde notities.

Deze handeling zul je voor elke notitie opnieuw moeten doen. Het kan daarom de moeite lonen om alle notities te exporteren volgens de stappen aan het begin van dit artikel en daarna notities weg te gooien die je niet wilt hebben.

