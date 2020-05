iPhone gevonden? Zo vind je de eigenaar

Je hebt in een bar, in een taxi of op een andere plek een iPhone gevonden en je wil het toestel teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Alleen… hoe achterhaal je dat? Als eigenaar contactgegevens op het toegangsscherm heeft gezet (via een speciaal daarvoor gemaakte wallpaper) kun je meteen contact opnemen. Maar dat is vaak niet het geval, waardoor je op andere methoden aangewezen bent.



In een ander artikel hebben we uitgelegd wat je moet doen als je je iPhone bent verloren. We adviseren daarin om voorzorgsmaatregelen te nemen, voor als je je toestel ooit kwijtraakt. Maak bijvoorbeeld regelmatig backups, of stel een wallpaper in waarop je contactgegevens staan. Ook leggen we uit dat het vaak onhandig is om het toestel op afstand te wissen of te blokkeren, want daarmee geef je een eerlijke vinder geen mogelijkheden meer om het toestel bij jou terug te krijgen. Omdat veel mensen hun toestel tegenwoordig voorzien van een pincode is het wat lastiger om de juiste eigenaar te vinden, maar het kán wel met de tips uit dit artikel. Ook bij een vergrendelde iPhone zijn er via het toegangsscherm allerlei hints te vinden – al kan de eigenaar dat uit privacy-overwegingen hebben uitgeschakeld.

In dit artikel geven we geen tips hoe je een gevonden iPhone kunt wissen, zodat je het toestel kunt verhandelen of zelf gebruiken. Dit zijn praktijken waar we niet achter staan en dus ook geen uitleg over geven.

#1 Vraag het aan Siri

Is de iPhone vergrendeld, dan kun je aan Siri vragen wie de eigenaar is. Dit is heel eenvoudig door te vragen: “Wie ben ik?”. Je krijgt dan de naam, eventuele foto en telefoonnummer van de eigenaar te zien. Vervolgens kun je (via je eigen toestel) contact opnemen met de eigenaar. Het heeft vaak geen zin om het getoonde mobiele nummer te bellen, want de simkaart zit immers in het toestel dat je gevonden hebt. Een vast nummer bellen, contact leggen via Facebook of de werkgever van de eigenaar zijn mogelijke opties.

Lukt het niet om op deze manier de eigenaar te achterhalen, dan kun je ook vragen: “Wie is mijn echtgenoot?” of “Bel mijn man/vrouw”. De telefoon zal dan kijken naar degene die als partner staat geregistreerd in de Contacten-app. Je kunt hierop variëren door bijvoorbeeld: “Bel mijn moeder” of “Bel mijn broer”. Hiervoor moet de optie Voicedialing aan staan (te vinden in Instellingen > Face ID/Touch ID en toegangscode).

Tijdens het testen lukte het om familieleden te bellen, maar lukt het bellen in jouw geval niet omdat de telefoon is vergrendeld, dan heb je in ieder geval een naam en kun je bijvoorbeeld aan de hand van Facebook-contacten achterhalen om welke persoon het gaat. Zeker als de telefoon van ‘Jan de Vries’ is kan het lastig zijn om de juiste Jan te vinden. Hoe meer info je hebt, hoe nauwkeuriger je iemand kunt lokaliseren.

#2 Check de Medische ID

Met de Medische ID kun je achterhalen wie de eigenaar van de iPhone is en wie de naaste contactpersonen zijn. Deze functie heet Medische ID en is eigenlijk bedoeld voor hulpverleners, maar kan ook worden gebruikt om de rechtmatige eigenaar van een iPhone te achterhalen.

Zo controleer je of het Medische ID op een iPhone is ingevuld:

Als de iPhone vergrendeld is druk je op de thuisknop om het codeslot in beeld te krijgen. Op een toestel met Face ID veeg je omhoog, waarna je gezicht (als het goed is) niet herkend wordt. Tik linksonder op Noodgeval. Je krijgt nu de telefoonfunctie voor noodgevallen te zien. Tik op linksonder op Medische ID en je krijgt de contactgegevens van de eigenaar te zien.

#3 Zoek op de telefoon zelf

Is de iPhone niet vergrendeld met een toegangscode, dan kun je gemakkelijk zelf achterhalen wie de eigenaar van de telefoon is. Kijk bijvoorbeeld in het adresboek en scroll helemaal naar boven. Bovenaan staat de contactgegevens van de eigenaar. Je kan ook kijken naar de favoriete contactpersonen, waar vaak partners en familieleden staan.

#4 Probeer ICE-informatie te achterhalen

Via de Medische ID en via gespecialiseerde apps je ook zogenaamde ICE-informatie achterhalen. ICE staat voor In Case of Emergency en het gaat hierbij om gegevens van contactpersonen die moeten worden gewaarschuwd in noodgevallen. Eigenlijk gaat het vooral om situaties waarbij iemand een ernstig ongeval heeft gehad, maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken om een gevonden iPhone terug te krijgen bij de rechtmatige eigenaar. In de Telefoon-app zijn contactpersonen die als ICE ingesteld staan te herkennen aan het rode sterretje.

#5 Zoek naar aanwijzingen

Soms verklapt de iPhone zelf iets over de eigenaar. Probeer de iPhone daarom eens aan te sluiten op een computer met iTunes, om te kijken of je een pop-up krijgt die wellicht aanwijzingen bevat (“iPhone van…”). Je kunt ook naar andere aanwijzingen speuren. Zo gebruiken we op de redactie van iCulture meestal een wallpaper met iCulture-logo.

Als de iPhone in een hoesje zit met het logo van een voetbalteam, dan is de kans natuurlijk klein dat de eigenaar daar werkzaam is. Maar toch kan het helpen: als je zoekt naar een ‘Piet de Vries’ waarvan er tientallen op internet te vinden zijn, dan kan een hobby of interesse hints bieden om welke persoon het gaat.

#6 Wacht tot de eigenaar zelf in actie komt

Wat je ook zou kunnen doen is wachten tot de eigenaar zelf een berichtje naar de iPhone stuurt via Zoek mijn iPhone. Je kunt als eigenaar namelijk op afstand het toestel blokkeren, een geluid laten afspelen of een berichtje sturen.

#7 Reageer op notificaties

Deze tip kregen we binnen via iCulture-lezer Nick. Hij probeerde contact te leggen met de eigenaar door via Siri het laatst gekozen nummer te bellen. Ook reageerde hij op binnengekomen WhatsApp-berichten, tot er iemand was die hem aan de juiste contactgegevens kon helpen. We noemen deze tip als laatste, omdat het natuurlijk wel een beetje een inbreuk op iemands privacy is om namens een wildvreemde persoon anderen te gaan bellen of berichtjes te sturen.

#8 Controleer de simkaart

Als je een iPhone gevonden hebt, dan kan je altijd de simkaart controleren. Op een simkaart staat een nummer en je weet ook meteen bij welke provider de simkaart hoort. Door dit nummer op de simkaart door te bellen naar de provider, kan er contact opgenomen worden met de rechtmatige eigenaar. Je kan ook altijd de telefoon met simkaart inleveren bij een vestiging van de desbetreffende provider. Het voordeel van deze tip is dat je dit altijd kan doen, ook als de iPhone vergrendeld of leeg is.

#9 Afgeven bij de gemeente (of zelf aanmelden)

Veel gemeenten verzamelen ook gevonden voorwerpen en geven online een overzicht via iLost. Je kan daar een gevonden iPhone opgeven en langs brengen bij de gemeente. Zelf zouden wij eerst de tips hierboven proberen, voordat we een iPhone bij de gemeente afgeven. Het is dan nog maar de vraag of de eigenaar zijn of haar iPhone ooit nog terugziet. Maar als niets meer lukt, is dit altijd nog een optie. Je kan ook zelf via iLost een gevonden iPhone melden.

iPhone gevonden? Meer tips zijn welkom!

Weet jij nog meer manieren om de eigenaar van een gevonden iPhone te achterhalen? Laat het ons weten, dan vullen we dit artikel aan! Alle tips gelden natuurlijk ook als je een iPad of iPod touch hebt gevonden.