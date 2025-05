De app van X heeft een donkere modus, die je in twee kleuren kan instellen. In deze tip lees je hoe de donkere modus in X op iOS werkt en hoe je op de desktop de nachtmodus inschakelt.

Standaard heeft de X-app een witte achtergrondkleur. Als je dat te fel vindt, kun je de donkere modus inschakelen. Deze donkere modus zorgt ervoor dat de de achtergrondkleur donkerblauw of zwart kleurt, afhankelijk van je instelling. Dit werkt in de app op iPhone en iPad, maar je kan ook op de desktop een nachtmodus inschakelen.

Twitter donkere modus inschakelen op iPhone en iPad?

Er is een standaard instelling voor de nachtmodus op de iPhone, maar je kunt het bij sommige apps ook nog apart instellen. Zo ook bij X: je kunt kiezen voor het thema Dimmen (donkerblauw) of Donker (zwart). Inschakelen op de iPhone is heel eenvoudig:

Open de X-app op je iPhone of iPad en tik op je profielfoto. Linksonder zie je het icoon van een lampje. Tik hierop. Je kunt nu snel de donkere modus inschakelen door de schakelaar om te zetten. Onderin het scherm kies je voor een van de twee thema’s. Eventueel kun je aangeven dat Twitter je apparaatinstellingen moet volgen.

Je vindt deze schakelaar ook in de X-app via Instellingen en privacy > Toegankelijkheid, weergave en talen > Weergave en geluid > Donkere modus, maar dat is een stuk omslachtiger. Heb je een OLED iPhone, dan bespaar je mogelijk ook wat batterij als je voor donker kiest. Je kan de nachtmodus automatisch regelen via de standaard instellingen van je iPhone.

Hoe gebruik ik het Twitter nachtthema op de desktop?

Gebruik je X liever op de desktop, bijvoorbeeld op je Mac of pc? Dan kan je ook daar een andere weergave instellen. In Safari ga je naar X.com en voer je de volgende stappen uit:

Log in op je X-account Klik op Meer in de rij met opties Klik op Instellingen en privacy, gevolgd door Toegankelijkheid, weergave en talen Klik hier op Weergave en selecteer tussen Licht, Donker of Gedimd

De instelling geldt alleen voor de browser waarin je het geactiveerd hebt en wordt dus niet gekoppeld aan je account. Wil je ook op een andere computer of browser de donkere X weergave, dan herhaal je bovenstaande stappen.

