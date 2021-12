Met Instagram Verhalen kun je anderen op de hoogte houden van al je belevenissen. Maar soms wil je iets persoonlijks kwijt en heb je geen zin in de hele wereld die kan meelezen. Denk bijvoorbeeld aan een insider grapje of privézaken die alleen voor familie of beste vrienden bedoeld zijn. Voor tijdens die situaties kun je in Instagram een lijst met beste vrienden aanmaken om je verhaal te delen. Deze tip legt uit hoe het werkt.

Instagram delen met beste vrienden

Het delen met je beste vrienden werkt alleen voor Instagram Stories (Verhalen), dus niet voor algemene foto’s en berichten. Wil je die afschermen van de rest van de wereld, dan kun je beter een afgeschermd account (‘slotje’) nemen. Zo deel je Instagram Verhalen alleen met goede vrienden:

Open de Instagram-app. Ga naar je profielpagina en tik op de drie streepjes rechtsboven. Kies Goede vrienden en geef aan wie je aan de lijst wilt toevoegen. Bevestig je keuze en je bent klaar om een privé-story te delen.

Wanneer je een Story maakt, vind je onderin een groen icoontje waarmee je het bericht alleen met ‘beste vrienden’ kunt delen. Je kunt maar één lijst van goede vrienden maken. Wel kun je de lijst zo lang maken als je wil. Mensen kunnen niet op verzoek aan de lijst toegevoegd worden; je beheert dit helemaal zelf. Een gebruiker krijgt geen melding als je hen toevoegt of verwijdert uit je lijst.

Jouw vrienden zien tijdens het bekijken van het verhaal aan het groene icoon op het scherm dat je dit alleen met hen deelt. Ze kunnen niet zien met wie je dit nog meer deelt. Van tevoren zien je vrienden ook al dat je een verhaal deelt met beste vrienden. Normaalgesproken zie je een roze ring om iemands profielfoto, maar in het geval van een verhaal voor beste vrienden is dit een groene ring.